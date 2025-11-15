Thiên Dzi 3 mắt: Báu vật mang lại may mắn, tài lộc và bình an
GĐXH - Với hình tượng ba “mắt” trên thân, viên Dzi này không chỉ tượng trưng cho trí tuệ và quyền lực mà còn được tin là giúp gia chủ chiêu tài, tăng sự nghiệp, cải thiện sức khỏe và gìn giữ bình an.
Ý nghĩa của Dzi 3 mắt
Theo phong thủy, Dzi 3 mắt được xem như viên "bảo châu" mang năng lượng cát lành, giúp gia chủ không chỉ thu hút tài lộc mà còn cân bằng đời sống cả về thể chất lẫn tinh thần. Cụ thể:
Biểu tượng cho may mắn, tài lộc, và tiền tài: Với ba vòng "mắt" trên thân, Dzi 3 mắt tượng trưng cho tam bảo che chở, mang đến may mắn và vận khí hanh thông. Nếu ai sở hữu Dzi 3 mắt, dễ gặp quý nhân, công việc thuận lợi, tài chính dồi dào và cuộc sống sung túc.
Tăng cường sức khỏe và sự trường thọ: Năng lượng từ Dzi 3 mắt có tác dụng điều hòa khí huyết, cân bằng âm dương trong cơ thể. Vì vậy, vật phẩm này được nhiều người tin tưởng sử dụng như một "lá bùa hộ mệnh" giúp thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và tuổi thọ kéo dài.
Mang lại sự bình an, cân bằng năng lượng: Không chỉ hướng tới tiền tài và sức khỏe, Dzi 3 mắt còn đem đến sự an ổn nội tâm. Gia chủ sở hữu vật phẩm này thường cảm nhận được sự yên bình, giảm căng thẳng, giữ vững sự hài hòa trong các mối quan hệ và trong chính đời sống tinh thần.
Công năng của Dzi 3 mắt với gia chủ
Thu hút tài lộc và thịnh vượng
Phong thủy cho biết, Dzi 3 mắt được coi là "chiêu tài châu", giúp gia chủ mở rộng con đường công danh, sự nghiệp. Năng lượng của viên Dzi này thu hút vận may về tiền bạc, đồng thời duy trì sự ổn định trong tài chính.
Người làm kinh doanh, buôn bán khi sở hữu Dzi 3 mắt thường dễ gặp cơ hội phát triển và đối tác tin cậy.
Mang lại sức khỏe và tuổi thọ
Ngoài tác dụng về tài lộc, Dzi 3 mắt còn được xem là nguồn năng lượng chữa lành. Vật phẩm này giúp cân bằng dòng khí trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng và sự dẻo dai. Nhờ vậy, gia chủ có thể duy trì sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn.
Vật hộ mệnh và che chở
Gia chủ đeo hoặc thỉnh Dzi 3 mắt bên mình sẽ được bảo hộ khỏi năng lượng tiêu cực, tránh rủi ro và tai ương. Vật phẩm còn giúp củng cố sự tự tin, giữ cho tâm trí an yên trước khó khăn thử thách.
Người nào nên sử dụng Dzi 3 mắt
Dzi 3 mắt là pháp khí phong thủy phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm sự cân bằng và phát triển toàn diện trong cuộc sống:
Người muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp: Rất thích hợp cho doanh nhân, nhà quản lý, người làm kinh doanh, buôn bán hoặc những ai đang trên con đường phát triển sự nghiệp.
Người tìm kiếm sự bình an và sức khỏe: Dzi 3 mắt giúp ổn định trường khí, hỗ trợ cân bằng thể chất và tinh thần, từ đó tăng cường sức khỏe và sự an lạc.
Người cần sự bảo vệ và cân bằng năng lượng: Với năng lượng che chở, Dzi 3 mắt hoạt động như một vật hộ thân, bảo vệ gia chủ khỏi tà khí và rủi ro.
Thiên Dzi 3 mắt đặc biệt phù hợp với các gia chủ tuổi: Tuổi Mão: Ất Mão (1975), Đinh Mão (1987), Kỷ Mão (1999), Tân Mão (2011).
Tuổi Thìn: Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1976), Mậu Thìn (1988), Canh Thìn (2000).
Tuổi Tỵ: Ất Tỵ (1965), Đinh Tỵ (1977), Kỷ Tỵ (1989), Tân Tỵ (2001).
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Phòng ngủ bừa bộn – thủ phạm âm thầm khiến vợ chồng lạnh nhạtỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bừa bộn chỉ là thói quen sinh hoạt. Nhưng trong phong thủy hôn nhân, phòng ngủ là nơi tích tụ “tình khí” – năng lượng giúp hai người duy trì sự gắn bó.
Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhàỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Chén bát là vật dụng luôn phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Cần chú ý những điều kiêng kỵ với chén bát để không làm ảnh hưởng đến tới sức khỏe, cuộc sống của các thành viên trong gia đình.
Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý vềỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Ở đâu có chậu, cốc gừng phong thủy là ở đó năng lượng ấm áp, ổn định, giúp gia chủ khỏe khoắn, khiến tâm sáng, sức khỏe, may mắn phú quý về. Nhưng làm sao để cốc gừng phong thủy tươi tốt, cay thơm, tràn đầy năng lượng dương?
3 con giáp Dậu, Tuất, Hợi đeo viên đá Dzi 2 mắt giúp gia đạo giàu phúc khí, hạnh phúc viên mãnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Với nguồn gốc huyền bí từ Tây Tạng cùng những hoa văn đặc trưng, phong thủy cho biết, Dzi 2 mắt không chỉ là viên đá quý hiếm, mà còn là biểu tượng của tình duyên, gia đạo êm ấm và sự thịnh vượng trong cuộc sống.
Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Máy giặt đang giặt bị cúp nước là vấn đề bình thường mà rất nhiều người dùng vẫn hay gặp phải. Ngoài việc sự cố này sẽ làm gián đoạn quá trình làm sạch quần áo của bạn thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến máy giặt.
Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Được xem là vua của các loài chim, Phượng Hoàng là hình tượng xuất hiện trong rất nhiều điển tích, thần thoại và mô típ trong ở nhiều nền văn hóa trên thế giới.
Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đặt bàn thờ Thổ Công đúng cách không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với thần linh, mà còn giúp cho gia đình bạn luôn được che chở và bảo vệ.
Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, với hình dáng đặc trưng cùng hoa văn mang năng lượng tâm linh, Dzi 1 mắt không chỉ là vật phẩm phong thủy hộ thân mà còn là pháp khí cát tường, hỗ trợ gia chủ trong tài lộc, phúc khí và an lạc nội tâm.
Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếpỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Thông thường nhà chỉ có một 1 bếp, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà nhiều gia chủ thiết kế 2 bếp. Vậy phong thủy nhà có 2 bếp có ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ không? Hãy đọc bài viết sau.
Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện anh chủ yếu sống cùng bạn gái trong nước, cả hai có con trai bốn tuổi. Bằng Kiều có nhiều bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài.
Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏeỞ
GĐXH – Đây là cây cảnh phong thủy hội tụ đủ hương – sắc – công năng, được giới nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà. Hoa của cây còn được dùng uống trà vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.