Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.
Nắng nóng miền Bắc và miền Trung còn kéo dài
Theo bản tin dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục mở rộng khắp các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mặc dù đợt nắng nóng lần này không gay gắt như đợt trước, nhưng sẽ kéo dài nhiều ngày.
Tại miền Bắc, dự báo mức nhiệt 35-37 độ sẽ duy trì đến ngày 8/6. Một vài nơi bao gồm cả Thủ đô Hà Nội sẽ trên 37 độ vào 2 ngày cuối của đợt nắng nóng.
Tại miền Trung, dự báo nắng nóng sẽ lâu hơn ít nhất tới ngày 11/6, trong đó có những ngày nắng nóng với mức nhiệt 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần đề phòng với tình trạng sốc nhiệt, kiệt sức, mất nước khi đi đường hay làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào trưa chiều. Khi làm việc ngoài trời cần trang bị đầy đủ các loại bảo hộ lao động, uống nước thường xuyên; khi có bất thường ở cơ thể cần tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi hoặc đến cơ sở y tế kịp thời.
Thời tiết hôm nay tại khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa trên 80mm. Riêng Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa to trên 100mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh.
Tại Nam Bộ, mưa xuất hiện sớm hơn hôm qua, thời gian có mưa xuất hiện từ trưa và kéo dài đến đêm. Mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo ngập úng đô thị trong thời gian ngắn và lốc sét kèm theo.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 2/6 đến ngày 3/6:
- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
- Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Lâm Đồng: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối 3/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 3/6 đến ngày 11/6:
- Bắc Bộ: Từ ngày 4-8/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi từ đêm 4-7/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng chiều tối 8-9/6 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
- Khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông tỉnh Lâm Đồng: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và tối 4/6 có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6Xã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.
Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?Xã hội - 13 giờ trước
Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.
Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồngThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phốThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.
Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.
Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dàiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.
Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh loThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.
Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà NộiThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.
Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng NinhThời sự
Nạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.