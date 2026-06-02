Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng miền Bắc và miền Trung còn kéo dài

Theo bản tin dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục mở rộng khắp các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mặc dù đợt nắng nóng lần này không gay gắt như đợt trước, nhưng sẽ kéo dài nhiều ngày.

Tại miền Bắc, dự báo mức nhiệt 35-37 độ sẽ duy trì đến ngày 8/6. Một vài nơi bao gồm cả Thủ đô Hà Nội sẽ trên 37 độ vào 2 ngày cuối của đợt nắng nóng.

Tại miền Trung, dự báo nắng nóng sẽ lâu hơn ít nhất tới ngày 11/6, trong đó có những ngày nắng nóng với mức nhiệt 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần đề phòng với tình trạng sốc nhiệt, kiệt sức, mất nước khi đi đường hay làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào trưa chiều. Khi làm việc ngoài trời cần trang bị đầy đủ các loại bảo hộ lao động, uống nước thường xuyên; khi có bất thường ở cơ thể cần tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi hoặc đến cơ sở y tế kịp thời.

Thời tiết hôm nay tại khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa trên 80mm. Riêng Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa to trên 100mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, mưa xuất hiện sớm hơn hôm qua, thời gian có mưa xuất hiện từ trưa và kéo dài đến đêm. Mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo ngập úng đô thị trong thời gian ngắn và lốc sét kèm theo.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc còn kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 2/6 đến ngày 3/6:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Lâm Đồng: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối 3/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 3/6 đến ngày 11/6:

- Bắc Bộ: Từ ngày 4-8/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi từ đêm 4-7/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng chiều tối 8-9/6 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông tỉnh Lâm Đồng: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và tối 4/6 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

