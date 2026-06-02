Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Thứ ba, 07:25 02/06/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.

Nắng nóng miền Bắc và miền Trung còn kéo dài

Theo bản tin dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục mở rộng khắp các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mặc dù đợt nắng nóng lần này không gay gắt như đợt trước, nhưng sẽ kéo dài nhiều ngày.

Tại miền Bắc, dự báo mức nhiệt 35-37 độ sẽ duy trì đến ngày 8/6. Một vài nơi bao gồm cả Thủ đô Hà Nội sẽ trên 37 độ vào 2 ngày cuối của đợt nắng nóng.

Tại miền Trung, dự báo nắng nóng sẽ lâu hơn ít nhất tới ngày 11/6, trong đó có những ngày nắng nóng với mức nhiệt 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần đề phòng với tình trạng sốc nhiệt, kiệt sức, mất nước khi đi đường hay làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào trưa chiều. Khi làm việc ngoài trời cần trang bị đầy đủ các loại bảo hộ lao động, uống nước thường xuyên; khi có bất thường ở cơ thể cần tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi hoặc đến cơ sở y tế kịp thời.

Thời tiết hôm nay tại khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa trên 80mm. Riêng Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa to trên 100mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, mưa xuất hiện sớm hơn hôm qua, thời gian có mưa xuất hiện từ trưa và kéo dài đến đêm. Mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo ngập úng đô thị trong thời gian ngắn và lốc sét kèm theo.

Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc còn kéo dài trong những ngày tới. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 2/6 đến ngày 3/6:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Lâm Đồng: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối 3/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 3/6 đến ngày 11/6:

- Bắc Bộ: Từ ngày 4-8/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi từ đêm 4-7/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng chiều tối 8-9/6 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông tỉnh Lâm Đồng: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và tối 4/6 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ? - Ảnh 2.Nắng nóng miền Bắc lại sắp quay trở lại sau đợt mưa dông giải nhiệt

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu tác động khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo đến Chủ nhật, trời không mưa, nắng nóng quay trở lại mức nhiệt tăng lên đến 35-36 độ.

Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ? - Ảnh 3.Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng nóng như thiêu đốt

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Tại Hà Nội sẽ có mưa muộn hơn, khoảng chiều tối 28/5. Đợt mưa này giúp nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

GĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.

Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.

GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.

GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.

GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

GĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.

Nạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.

