Thói quen giúp giảm triệu chứng viêm họng khi trời lạnh: Nên và không nên ăn gì để nhanh khỏi?
GĐXH - Viêm họng có biểu hiện dưới 3 cấp độ: viêm họng đỏ, viêm họng có giả mạc, viêm họng loét. Người bệnh cần chú ý quan sát theo dõi các triệu chứng để từ đó kịp thời phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả.
Cần làm gì khi bị viêm họng khi trời lạnh
Bệnh viêm họng là tình trạng mà cổ họng và hầu bị viêm do vi khuẩn hoặc virus gây ra, khiến cho cổ họng đau rát, khó chịu. Viêm họng dạng cấp tính có thời gian bộc phát nhanh chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là thời điểm chuyển mùa khi thời tiết thay đổi đang nóng lại lạnh thất thường.
Tùy vào từng dạng mà bệnh sẽ có những biểu hiện và triệu chứng khác nhau. Bệnh được thể hiện dưới 3 cấp độ: viêm họng đỏ, viêm họng có giả mạc, viêm họng loét. Người bệnh cần chú ý quan sát theo dõi các triệu chứng để từ đó kịp thời phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả.
Lưu ý, nhiều người tự ý chữa viêm họng tại nhà. Tuy nhiên, sau khi bị viêm họng, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa tai mũi họng hay phòng khám đa khoa để nhanh chóng được bác sĩ khám, xác định tình trạng bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời hiệu quả. Không nên để bệnh kéo dài vài ngày rồi mới bắt đầu đi khám.
Thói quen ăn uống giúp giảm triệu chứng viêm họng
Một số loại thực phẩm và thói quen ăn uống có thể giúp làm dịu và giảm triệu chứng đáng kể như:
Uống nước ấm
Bệnh nhân viêm họng cần chú ý uống nhiều nước, tốt nhất là nước lọc, các loại nước ép từ rau củ quả, hoặc nước chanh mật ong pha ấm. Việc uống nước ấm giúp làm dịu cổ họng, giảm sưng và đau họng hiệu quả.
Ăn thực phẩm dễ tiêu, dễ nuốt
Chọn thực phẩm mềm và dễ nuốt như súp, cháo,…để hạn chế ma sát, giảm cảm giác đau rát mỗi khi nuốt.
Ăn thực phẩm giàu chất xơ
Các thức ăn giàu chất xơ như rau xanh, quả và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp làm dịu họng và cải thiện quá trình tiêu hóa. Chú ý bổ sung các thực phẩm giàu kẽm, protein, tinh bột để thúc đẩy tổn thương ở cổ họng nhanh lành, tăng sức đề kháng cho cơ thể.
6 nhóm thực phẩm không nên ăn khi bị viêm họng
Thức ăn cay, nóng
Đối với người đang bị viêm họng, việc tiêu thụ thức ăn cay nóng, đặc biệt là các gia vị như ớt, tiêu, sả,… sẽ khiến cho các triệu chứng như đau, rát họng trở nên nặng hơn. Nếu ăn thường xuyên có thể khiến niêm mạc sưng to gây khó chịu, cản trở hô hấp và thậm chí là bạn không thể ăn bất cứ thứ gì khác vì quá đau.
Đồ ăn, uống lạnh
Các loại đồ uống, thực phẩm lạnh, nước đá là nguyên nhân khiến cho tình trạng viêm họng trở nên nặng hơn và kéo dài kể cả khi có sử dụng thuốc điều trị.
Đồ chiên rán, đồ cứng
Các món ăn được chế biến ở dạng chiên, nướng và thực phẩm sấy khô thường cứng và giòn. Nếu những thực phẩm này đi qua vị trí viêm sẽ dẫn đến tình trạng ma sát gây đau đớn nhiều hơn. Đôi khi còn có thể gây tổn thương niêm mạc ở các vị trí xung quanh khiến ổ viêm lan rộng và quá trình phục hồi diễn ra chậm hơn.
Đồ ngọt
Các loại đồ ngọt như bánh kéo, socola,… có chứa thành phần arginine giúp vi khuẩn phát triển mạnh hơn. Đồng thời, các loại đồ ngọt sẽ kích thích cổ họng tiết dịch nhờn nhiều hơn dẫn đến kích thích niêm mạc và gây ho. Khi đó, tình trạng viêm sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Đồ ăn chua
Thức ăn chua có thể làm kích ứng họng và tăng sự đau rát. Tránh các thức ăn chua như cam chanh, sốt mayonnaise và các loại thức ăn muối chua.
Rượu, bia và thuốc lá
Hút thuốc lá và uống rượu, bia, đồ uống có cồn, nước có gas, cà phê,… có thể làm tổn thương niêm mạc họng đồng thời gây mất nước, tăng thân nhiệt khiến tình trạng viêm ngày càng nghiêm trọng hơn.
