Biến chứng đáng sợ của viêm họng khi trời lạnh, dấu hiệu cần gặp bác sĩ gấp

Cách phòng ngừa viêm họng, đau họng khi trời lạnh đơn giản mà hiệu quả GĐXH - Viêm họng hầu hết là do vi khuẩn, virus gây ra, bệnh có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng sẽ dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Viêm họng là gì?

Viêm họng, đau họng là tình trạng thường gặp và đa phần là lành tính. Đau họng do các nguyên nhân thông thường như cảm lạnh, nhiễm virus, vi khuẩn thường dễ điều trị và không nghiêm trọng. Viêm họng thường có biểu hiện cổ họng bị khô, ngứa, đau rát và thường gây ho, sốt do nhiễm trùng hoặc do các yếu tố môi trường như độ ẩm không khí kém gây ra.

Ảnh minh họa

Dựa vào tình trạng viêm, có thể chia viêm họng thành 3 giai đoạn:

Viêm họng cấp tính: Là tình trạng viêm chỉ kéo dài 1-2 tuần, thường do virus gây ra. Nếu tình trạng này không được điều trị dứt điểm có thể chuyển thành viêm họng mạn tính.

Viêm họng mạn tính: Là tình trạng viêm kéo dài và liên tục tái phát trong suốt cuộc đời. Viêm họng mãn tính có 4 thể bao gồm: Viêm họng sung huyết; viêm họng xuất huyết; viêm họng mạn tính quá phát; viêm họng teo.

Viêm họng hạt: Là tình trạng viêm họng mạn tính quá phát dẫn đến mô lympho ở thành sau họng tăng sinh phình to như các hạt đậu. Các mô lympho tăng sinh này bị mất chức năng miễn dịch nên rất dễ bị viêm nhiễm.

Biến chứng đáng sợ của bệnh viêm họng

Biến chứng tại họng: Viêm họng có thể gây áp-xe, viêm tấy quanh họng, viêm tấy amidan, áp-xe thành sau họng…

Biến chứng các cơ quan lân cận: Viêm họng có thể dẫn đến viêm mũi, viêm xoang, viêm tai giữa. Viêm tai giữa là biến chứng thường gặp xuất hiện sau viêm họng, nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến viêm tai xương chũm với triệu chứng sốt cao, hốc hác, đau tai, nghe kém, chảy mủ. Biến chứng nặng có thể gây tử vong.

Biến chứng phế quản và phổi: Viêm họng có thể lan xuống thanh quản gây viêm thanh quản, viêm khí quản hoặc viêm phế quản. Nhiều trường hợp người bệnh bị nhiễm lạnh, vi trùng có thể từ đường hô hấp trên nhanh chóng tiến vào phổi gây viêm phổi. Viêm phổi có thể gây ra tình trạng thiếu oxy, khó thở và nguy cơ tử vong cao.

Biến chứng tim, thận, khớp: Trong các tác nhân gây bệnh viêm họng thì liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A (Streptococcus nhóm A) khi xâm nhập vào họng có thể gây viêm cầu thận, viêm khớp và thấp tim. Nguyên nhân vì vỏ của liên cầu khuẩn có cấu tạo giống cơ tim, thận và khớp. Cơ thể tạo ra kháng thể tấn công vi khuẩn, cũng đồng thời có thể phá hủy mô nội mạc tim. Điều này xảy ra tương tự ở thận và khớp. Thấp tim có thể dẫn đến viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, gây rối loạn nhịp tim, suy tim, đột quỵ và thậm chí là tử vong.

Ngoài ra, tình trạng viêm họng mạn tính có thể gây suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh do tình trạng ho nhiều, nhất là vào ban đêm. Nó thậm chí có thể diễn tiến thành ung thư vòm họng.

Ảnh minh họa

Cách phòng ngừa bệnh viêm họng

Để phòng ngừa bệnh viêm họng và biến chứng viêm họng, người dân nên chú ý

- Giữ ấm cổ họng, mũi, miệng, nhất là trong mùa lạnh.

- Hạn chế uống nước lạnh, nhưng cần thường xuyên uống nhiều nước lọc để cổ họng đủ độ ẩm.

- Nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đặc biệt tập thói quen súc miệng bằng nước muối sinh lý mỗi ngày.

- Hạn chế hút thuốc lá, uống rượu, ăn đồ cay nóng gây hại cho cổ họng.

- Tránh xa các yếu tố dễ gây dị ứng như phấn hoa, lông động vật. Luôn đeo khẩu trang khi đi ra nơi đông người nhằm tránh nguy cơ nhiễm virus, vi khuẩn… Nếu ở vùng khí hậu hanh khô, nên dùng máy tạo ẩm không khí.

- Nếu có điều kiện, tốt nhất người dân nên đi thăm khám tai mũi họng định kỳ để phát hiện sớm các tình trạng bất thường có thể xảy ra.

