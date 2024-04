Điệp khúc thời tiết duy trì tại Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần đề phòng trong những ngày sắp tới

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc đang trong đợt nắng nóng diện rộng, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi.

Thủ đô Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng nhiệt độ phổ biến 35-37 độ.

Thời tiết nắng nóng khiến cho thảm thực vật ở các cánh rừng Bắc Bộ đang dần khô nỏ, có nguy cơ xảy ra cháy cao.

Tại khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Theo dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 5/4 khi có đợt không khí lạnh cường độ yếu tràn về. Thời tiết sẽ hạ nhiệt.

Thời tiết tại Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt như Biên Hòa, Châu Đốc mức nhiệt 37 độ. TPHCM và nhiều nơi khác mức nhiệt 35-36 độ.

Khu vực Tây Nguyên trời nắng nhưng không quá nóng. Nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 31-35 độ. Chiều tối một vài nơi có mưa dông.

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng dài ngày tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn, côn trùng gây bệnh sinh sôi nảy nở. Các loại bệnh dễ mắc phải do nắng nóng như bệnh về đường hô hấp (viêm phổi, viêm họng, sốt vi-rút…), việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là nguyên nhân gây các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa (tiêu chảy).

Nắng nóng cũng là nguyên nhân khiến nồng độ ozon và một số chất ô nhiễm khác trong không khí tăng cao, làm gia tăng các bệnh tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, thậm chí gây đột tử. Đặc biệt, tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời có thể dẫn đến ung thư da. Say nắng, kiệt sức, mất nước, chuột rút… cũng có thể xảy ra do thời tiết nắng nóng.

Do đó, khi ra ngoài trời nắng người dân cần trang bị đầy đủ các biện pháp chống nắng đồng thời cần uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Tin mới nhất về đợt nắng nóng đổ bộ miền Bắc đầu mùa, mức nhiệt cao khiến người dân cần đề phòng GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trải rộng khắp miền đất nước, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt 35-39 độ, có nơi trên 39 độ. Người dân cần trang bị đầy đủ các biện pháp chống nắng khi ra ngoài đường.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục nắng nóng kéo dài. Ảnh: T.H

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Không khí Hà Nội hôm nay

Theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 151 US AQI, chất lượng không khí ở mức trung bình. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.

Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 11.2 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) không nên hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.