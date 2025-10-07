Vì sao thời tiết Hà Nội lại có mưa lớn xối xả, gây ngập diện rộng?

Vì sao thời tiết Hà Nội liên tiếp có mưa lớn gây ngập diện rộng?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, từ sáng 6/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Từ gần sáng và sáng 7/10, ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 với tâm vùng áp thấp nằm ở khu vực phía Tây của Bắc Bộ, kết hợp với đới gió Đông Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía Đông vào, tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, chạy dọc theo các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Trong đó Thái Nguyên và Hà Nội là 2 tỉnh có mưa đặc biệt lớn.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa rất to khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Ảnh: T.S

Tại Thái Nguyên lượng mưa từ 19h ngày 6/10 đến 9h ngày 7/10 một số nơi trên 450mm như trạm Hoá Thượng (Thái Nguyên) 526mm, trạm Cây Thị (Thái Nguyên) 462mm.

Tại Hà Nội, trạm Mễ Trì 261.6mm, Trạm Sóc Sơn 242.4mm, phường Từ Liêm 240mm, phường Phú Diễn 178mm, phường Phú Lương 152mm, phường Dương Nội 145mm, phường Láng 144mm, phường Phú Thượng 125mm...

Như vậy chỉ trong khoảng 1 tuần, Hà Nội hứng liên tiếp hai đợt mưa lớn (29-30/9 và 6-7/10), khiến khắp nơi nước ngập sâu, người tham gia giao thông gặp khó khăn, gần như chôn chân trong "biển nước".

Chuyên gia khí tượng đã có những nhận định về hai đợt mưa lớn vừa qua tại Hà Nội.

Trên VOV, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, hai đợt mưa lớn này có điểm chung là hình thế gây mưa lớn: Hội tụ gió kinh hướng của hoàn lưu hậu bão và đới gió Đông Nam ẩm của áp cao cận nhiệt đới. Vùng mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Điểm khác nhau là thời gian mưa của đợt ngày 30/9 xảy ra từ sáng sớm và kéo dài đến chiều; đợt mưa 7/10 xảy ra chủ yếu trong sáng sớm và sáng.

Lượng mưa 1 giờ lớn nhất của đợt mưa ngày 30/9 đo được tại trạm Định Công (Hà Nội) từ 11-12h ngày 30/9: 101.4mm; đợt mưa ngày 7/10 lượng mưa 1 giờ lớn nhất tại Mễ Trì từ 5-6 giờ là 108,2mm. Đợt mưa 30/9 gây ngập diện rộng hơn so với đợt mưa 7/10.

Đợt 30/9 mưa lớn nhất tập trung ở khu vực nội thành và phía Bắc Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 200 – 300mm/24h; khu vực phía Tây và Tây Nam (Ba Vì, Xuân Mai, Chương Mỹ, Sơn Tây) mưa phổ biến 60 – 90mm.

Đợt mưa 7/10: Mưa lớn nhất cũng tập trung ở phần nội thành của Hà Nội, bao gồm các khu vực Mễ Trì, Láng, Cầu Diễn, Hà Đông, Phú Lãm, Đông Anh. Các khu vực Ba Vì, Xuân Mai, Chương Mỹ, Sơn Tây mưa nhỏ. Số điểm mưa trên 100mm trong ngày 30/9 nhiều hơn so với ngày 7/10.

Ông Hưởng cho biết thêm, hiện tại hội tụ gió kinh hướng đang có dấu hiệu suy yếu, vì thế trong chiều nay ở Bắc Bộ còn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa ở khu vực Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội vào khoảng 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100m. Các nơi khác mưa từ 20-30mm.

Tại Hà Nội, từ 13h ngày 7/10, mưa bắt đầu giảm dần, chủ yếu nhiều mây, xác suất mưa giảm còn khoảng 49%. Sau đó, vào khoảng 17h, có thể xuất hiện các cơn mưa ngắn trở lại với xác suất khoảng 53%, lượng mưa không lớn.

Từ 18h trở đi, mưa giảm rõ rệt, chỉ còn mây dày và độ ẩm cao, xác suất mưa dao động 34-47%, không còn mưa kéo dài.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo AccuWeather, ngày 8/10, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác vào buổi sáng, sau đó trời chuyển nhiều mây gián đoạn và có lúc hửng nắng.

Xác suất mưa trong ngày khoảng 55%, xác suất dông 33%, lượng mưa không lớn, tập trung trong khoảng 1 giờ mưa vào sáng sớm.

Buổi chiều thời tiết trở nên khô ráo hơn, độ ẩm cao. Về đêm, trời nhiều mây, xác suất mưa thấp (khoảng 3%), hầu như không có mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Tư, ngày 8/10/2025: Trời nhiều mây, mưa dông ở một số nơi trong khu vực. Trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 23-31 độ.

Thứ Năm, ngày 9/10/2025: Trời ít mây, có nắng. Mức nhiệt dao động từ 24-33 độ.

Thứ Sáu, ngày 10/10/2025: Trời có mưa rào rải rác, trong ngày có nắng gián đoạn. Mức nhiệt dao động từ 24-33 độ.

