Thông tin mới nhất về phương thức tuyển sinh CAND 2024 cho thí sinh THPT và sau đại học

Chi tiết điểm chuẩn các trường học viện, đại học CAND 2023 trên toàn quốc và những điểm mới trong tuyển sinh CAND 2024 GĐXH - Những năm gần đây, điểm thi các trường CAND luôn là cụm từ được các thí sinh thi đại học hàng năm tìm kiếm. Thí sinh có thể tham khảo để cân đối thời gian ôn tập sao cho phù hợp.

Phương thức tuyển sinh CAND 2024 dành cho thí sinh THPT giữ ổn định

Trong buổi hướng dẫn tuyển sinh CAND 2024, Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết: Năm 2023 là năm thứ hai triển khai thực hiện Đề án số 04/ĐA-BCA ngày 21/5/2021 của Bộ Công an về “Đổi mới công tác tuyển sinh CAND hệ đại học chính quy tuyển mới ”.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TL)

Trên cơ sở kết quả đạt được từ năm đầu tiên, công tác triển khai Đề án đã hoàn thiện hơn trong các văn bản hướng dẫn và thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện.

Ba phương thức tuyển sinh CAND 2024 đối với thí sinh THPT

Năm 2024, Bộ Công an tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân, giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh. Cụ thể:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.



Phương thức tuyển sinh CAND 2024 giữ ổn định như năm 2023 (Ảnh: TL)

Bài thi đánh giá của Bộ Công an có cấu trúc gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận với tổng thời gian 180 phút. Phần trắc nghiệm ngoài nội dung môn học còn kiểm tra tư duy logic, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành công an. Phần tự luận kiểm tra kiến thức hai môn Toán và Ngữ văn.

Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển và kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Công thức tính điểm xét tuyển của Bộ Công an như sau: Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Nâng cao chất lượng tuyển sinh CAND 2024 với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học

Thí sinh tham dự tuyển sinh CAND sau đại học còn ít

Thảo luận tại hội nghị, Thiếu tướng, TS. Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển sinh sau đại học của học viện hiện còn một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng nguồn tuyển sinh.

Theo TS. Trần Kim Hải, hiện nay nguồn tuyển sinh đầu vào hệ sau đại học ngày càng ít, số thí sinh đăng ký ít hơn nhiều so với số chỉ tiêu được giao, chưa thật sự thu hút người giỏi tham gia đào tạo sau đại học.

Thí sinh tham dự tuyển sinh CAND 2024 cần lưu ý những điều kiện, tiêu chuẩn nhất định. (Ảnh: TL)

Từ thực tiễn trên, Học viện An ninh nhân dân đã đề xuất Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh, nhất là thực hiện chiến lược quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của ngành Công an.

Xem xét điều kiện, tiêu chuẩn tuyển thẳng đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học

Theo GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cũng cho biết: Qua đánh giá chung, số thí sinh đạt điểm trúng tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới theo Đề án số 04 tại Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2023 có kiến thức toàn diện ở tất cả các môn học khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ.

Đặc biệt, các thí sinh xét tuyển thẳng theo phương thức 1, phương thức 2 đều là các thí sinh xuất sắc, có khả năng ngoại ngữ tốt. Đây là nguồn cán bộ định hướng đào tạo để có thể làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp ra trường.

Nữ sinh Cảnh sát trổ tài lái xe phân khối lớn, rạng ngời trong ngày khai giảng (Ảnh: TL)

Để tăng nguồn tuyển chất lượng cao này, Học viện Cảnh sát nhân dân đề nghị Bộ Công an xem xét định hướng điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển thẳng phương thức 1, phương thức 2 cho phù hợp với xu hướng chung của cơ sở giáo dục đại học như tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IETS 6.5 thay vì 7.5 trở lên như hiện nay.

Xem xét phân quyền cho các trường chủ động xét tuyển bổ sung

Lãnh đạo Trường Đại học An ninh nhân dân cũng kiến nghị các đơn vị chức năng tham mưu cho Bộ Công an phân quyền cho các trường Công an nhân dân chủ động xét tuyển bổ sung, xét tuyển thay thế đối với các chỉ tiêu còn thiếu (thường xuất hiện khi thí sinh thay đổi nguyện vọng, không làm thủ tục xác nhận nguyện vọng hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị) nhằm đảm bảo kịp thời tuyển đủ chỉ tiêu, thu hút được nguồn tuyển tốt cho ngành Công an…

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao Đề án số 04 về đổi mới tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới của Bộ Công an đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, được dự luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Trong đó, đối với tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới có trên 99% thí sinh trúng tuyển nhập học, đây là tỷ lệ cao trong khối giáo dục đại học. Tỷ lệ tuyển sinh sau đại học cũng được cải thiện theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề tồn đọng như giảm thiểu tối đa rủi ro cho các thí sinh không đủ điều kiện về tiêu chuẩn sức khỏe sau khi nhập học vào các trường Công an nhân dân; quan tâm các điều kiện đảm bảo về chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

