Thông tin mới nhất vụ ‘Tập thể anh em rạp xiếc Trung ương’ ủng hộ từ thiện 10.000 đồng

Trên VTC News, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh thông tin "tap the anh em Rap xiec Trung uong ung ho" gửi 10.000 đồng ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ được lan truyền trên mạng.

Trước đó, tối 12/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (siêu bão Yagi). Trong danh sách này thống kê chi tiết ngày, số tiền cũng như nội dung giao dịch của người dân.

Trong số đó, dân mạng lan truyền thông tin khi có một tài khoản chuyển ủng hộ với số tiền 10.000 đồng với nội dung là "tap the anh em Rap xiec Trung uong ung ho".

Sao kê ghi "Tập thể anh em rạp xiếc Trung ương ủng hộ".

Theo VTV News, sau khi tiếp nhận thông tin trên, tập thể lãnh đạo liên đoàn đã họp để kiểm tra và rà soát lại. Hiện tại, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang tổ chức quyên góp để ủng hộ đồng bào bị bão lũ và chưa chuyển tiền ủng hộ. Vì vậy, thông tin trên là không đúng. Sự việc này ảnh hưởng đến uy tín của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ.

Chia sẻ với báo chí, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, Liên đoàn đã mời đại diện Công đoàn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an quận Hai Bà Trưng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội và Ban Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đến làm việc cùng.

Theo ông Thắng, "chủ nhân" của 10.000 đồng ủng hộ bão lũ là một sinh viên. "Trong buổi làm việc, sinh viên này cho biết, cậu ấy và 9 sinh viên khác lập nhóm zalo có tên "Rạp Xiếc trung ương" để quyên góp từ thiện. Sau đó, họ đã gửi số tiền 10.000 đồng ghi tên đơn vị chúng tôi gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cậu sinh viên đã gửi lời xin lỗi và nhận sai vì đã mạo danh rạp xiếc", ông Thắng cho hay.

Vị này cho biết thêm: "Hiện tại chúng tôi vẫn đang vận động quyên góp 1 ngày lương của các cán bộ tại Liên đoàn để ủng hộ cho đồng bào đang bị lũ. Quá trình này vẫn đang được thực hiện và chúng tôi vẫn chưa gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bất kì số tiền nào", NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.



Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng cho rằng cơ quan Nhà nước làm việc có quy trình, không ai gửi ủng hộ đồng bào với số tiền như vậy.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng cho biết, về quy định, công đoàn Liên đoàn Xiếc Việt Nam không được phép trực tiếp chuyển khoản sang Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) mà sau khi mọi người đóng tiền thì số tiền sẽ được gửi lên Công đoàn Bộ VHTTDL và Công đoàn Bộ VHTTDL sẽ là nơi chuyển ủng hộ số tiền đó sang MTTQ.