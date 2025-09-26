Mới nhất
Thông tin mới về việc tranh chấp tên gọi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam'

Thứ sáu, 19:35 26/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Chiều 26/9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã bác yêu cầu của Công ty Minh Khang về quyền sở hữu tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam". Công ty Sen Vàng tiếp tục sử dụng thương hiệu Miss Grand Vietnam hợp pháp.

Bất ngờ cùng lúc có 2 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt NamBất ngờ cùng lúc có 2 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

GiadinhNet - Với tên gọi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, hiện có hai đơn vị trong nước đều đứng ra lấy tên gọi này để tổ chức nhằm chọn người xứng đáng đội vương miện.

Ngày 26/9, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử phiên tòa kinh doanh thương mại về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang (Công ty Minh Khang) và Công ty Sen Vàng, liên quan đến việc sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam". Phiên xét xử diễn ra từ 11h-13h30, lần lượt giải quyết những nội dung chưa được làm rõ ở phiên xét xử ngày 16/9.

Sau hơn hai tiếng xét xử xuyên trưa ngày 26/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đồng thời khẳng định việc Công ty Sen Vàng sử dụng tên "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là hợp pháp, có đầy đủ căn cứ pháp lý.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ của các bên, kết luận giám định, quan điểm của Viện Kiểm sát và toàn bộ diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đưa ra các nhận định chi tiết.

Theo HĐXX, đây là vụ tranh chấp dân sự về quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của TAND TP.HCM. Toàn bộ quá trình thụ lý, triệu tập, xét hỏi và tranh luận tại tòa được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đối với đề nghị của nguyên đơn muốn đưa Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan, HĐXX khẳng định hai cơ quan này chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, không trực tiếp phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự trong quan hệ tranh chấp giữa hai công ty, nên không chấp nhận.

Thông tin mới về việc tranh chấp tên gọi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam' - Ảnh 2.

Tòa bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang về tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đối với công ty Sen Vàng.

Về tình trạng pháp lý của các dấu hiệu và nhãn hiệu, HĐXX xác định Công ty Minh Khang được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu "Vietnam Peace Bella" từ năm 2019, nhưng chưa được cấp văn bằng bảo hộ riêng cho tên "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" - cụm từ đang tranh chấp với Sen Vàng.

Quyền độc quyền với nhãn hiệu chỉ phát sinh khi Nhà nước cấp văn bằng. Việc nộp đơn và được công bố đơn không đồng nghĩa với việc phát sinh quyền sở hữu. Do chưa có văn bằng, Minh Khang không đủ tư cách pháp lý để yêu cầu bảo hộ tên "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".

HĐXX cũng bác bỏ lập luận của nguyên đơn cho rằng cụm từ "Peace Bella" có thể dịch thành "Hoa hậu Hòa bình". Tòa nhấn mạnh, việc dịch nghĩa hoặc suy diễn ngôn ngữ tiếng Anh/Italy không thể tự động tạo ra quyền sở hữu nhãn hiệu.

Khi đánh giá khả năng gây nhầm lẫn phải xét tổng thể dấu hiệu: phần chữ, phần hình, cách trình bày, nhóm dịch vụ và đối tượng khách hàng. So sánh toàn diện cho thấy dấu hiệu "Vietnam Peace Bella" khác biệt đáng kể so với "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", không đủ yếu tố gây nhầm lẫn.

HĐXX ghi nhận Công ty Sen Vàng đã xuất trình hợp đồng cấp quyền giữa Tổ chức Miss Grand International (Thái Lan) và Sen Vàng, kèm hàng loạt giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với logo và kịch bản cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, cũng như tờ khai đăng ký nhãn hiệu từ năm 2022.

Các tài liệu này chứng minh việc Sen Vàng sử dụng tên gọi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là hợp pháp và được cơ quan chức năng Việt Nam chấp thuận.

Thông tin mới về việc tranh chấp tên gọi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam' - Ảnh 3.

Trong năm 2022, hai cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 với tên gọi tiếng Anh khác nhau do Sen Vàng (Miss Grand Vietnam) với chủ nhân vương miện là Đoàn Thiên Ân và Minh Khang (Miss Peace Vietnam) tổ chức với Hoa hậu Trần Thị Ban Mai.

Căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, quan điểm của Viện Kiểm sát và căn cứ pháp luật liên quan, HĐXX tuyên án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn (Công ty Minh Khang) đối với bị đơn là Công ty Sen Vàng, yêu cầu xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu/tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".

Nguyên đơn không chứng minh được quyền sở hữu phát sinh đối với tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam". Đồng thời, việc sử dụng dấu hiệu của bị đơn được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng cấp quyền, giấy phép và quyền tác giả đã được xuất trình.

Nhãn hiệu "Vietnam peace bella" là nhãn hiệu đã được bảo hộ thuộc quyền của Công ty Minh Khang trong phạm vi văn bằng đã cấp. Nhưng việc dịch nghĩa "bella" sang tiếng Việt để lập luận về quyền sở hữu đối với cụm từ "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là không phù hợp.

Sau cùng, HĐXX tuyên nguyên đơn là Công ty Minh Khang chịu toàn bộ án phí sơ thẩm theo quy định tại pháp luật tố tụng dân sự, căn cứ hồ sơ thu chi, quy định pháp luật và tính chất vụ án.

Phóng viên Gia đình & Xã hội liên hệ với bà Thùy Dung - CEO của công ty Minh Khang - đơn vị này cũng xác nhận kết luận pháp lý của HĐXX trong phiên tòa 26/9. Tuy nhiên, phía Minh Khang cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm đơn phúc thẩm để làm rõ tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".

Vấn đề tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" giữa hai cuộc thi Miss Grand Vietnam và Miss Peace Vietnam nảy sinh từ năm 2022. Công ty Minh Khang - đơn vị tổ chức Miss Peace Vietnam, tiếp tục tuyên bố việc công ty Sen Vàng Việt hóa tên chương trình Miss Grand Vietnam thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong khi đó, Sen Vàng khẳng định tên gọi Hoa hậu Hòa bình được biết đến là tên Việt hóa của cuộc thi Miss Grand International từ năm 2013 đến nay. Đại diện của Sen Vàng cho biết trải qua nhiều lần trao đổi, làm việc giữa các bên, đến nay công ty Sen Vàng mới là đơn vị được cấp phép để tổ chức cuộc thi người đẹp có tên tiếng Việt là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.


An Khánh
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái Gia Linh tròn 1 tuổi.

Lương Thùy Linh gây ấn tượng khi chung khung hình với dàn sao quốc tế

Lương Thùy Linh gây ấn tượng khi chung khung hình với dàn sao quốc tế

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tại BOSS Fashion Show ở Ý, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoe thần thái tự tin, sang trọng và có dịp hội ngộ, chung khung hình với dàn sao quốc tế đình đám như "thánh meme" Khaby Lame và Trương Tân Thành...

'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắng

'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố Biên trở về nhà nhưng cũng từ đó hé lộ chuyện đáng sợ của bố mẹ khiến Biên sụp đổ.

MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật

MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - MC Đại Nghĩa ăn chay trường khoảng 15 năm qua, anh giữ được sức khỏe tốt, cuộc sống an yên, đảm bảo năng lượng tham gia các hoạt động nghệ thuật.

10 năm dành hết thời gian cho chồng con, mỹ nhân quê Bắc Ninh trở lại với diện mạo tươi mới

10 năm dành hết thời gian cho chồng con, mỹ nhân quê Bắc Ninh trở lại với diện mạo tươi mới

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Đỗ Hải Yến - 'nàng Pao' xinh đẹp năm nào đã quyết định trở lại phim ảnh sau 10 năm nghỉ ngơi. Khán giả đang mong chờ sự tỏa sáng của người đẹp quê Bắc Ninh.

Doanh nhân Bằng 'dọa' lãnh đạo xã nhằm thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn

Doanh nhân Bằng 'dọa' lãnh đạo xã nhằm thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 34 "Có anh, nơi ấy bình yên", doanh nhân Bằng tiếp tục "dọa" chủ tịch xã, phó chủ tịch xã nhằm thâu tóm trang trại lợn và mỏ đá.

VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" sẽ được phát sóng lại trên kênh VTV1 và kênh VTV3.

Chủ tịch xã Thứ lo lắng khi nhà báo nghi vấn ông mới là chủ mỏ đá

Chủ tịch xã Thứ lo lắng khi nhà báo nghi vấn ông mới là chủ mỏ đá

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tập 33 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ thêm phần lo lắng khi nhà báo đã đặt nghi vấn ông mới thực sự đứng sau mỏ đá.

Hôn nhân đời thực của 'nam thần' VFC vừa vào vai cơ trưởng bản lĩnh trong 'Tử chiến trên không'

Hôn nhân đời thực của 'nam thần' VFC vừa vào vai cơ trưởng bản lĩnh trong 'Tử chiến trên không'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Xuân Phúc vào vai cơ trưởng lý trí trong "Tử chiến trên không" đã gây được rất nhiều thiện cảm với khán giả. Đời thực, anh là người sống tình cảm, yêu thương gia đình.

Điểm chung ít người biết của Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung

Điểm chung ít người biết của Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

Đôi bạn cùng tuổi Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ hợp tác ăn ý trong âm nhạc mà còn có chung sở thích nghe nhạc Secret Garden. Cả hai đều bày tỏ sự háo hức khi biết nhóm nhạc huyền thoại sắp biểu diễn tại Việt Nam.

Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vui

Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vui

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.

VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

Xem - nghe - đọc
Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui

Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui

Xem - nghe - đọc
Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

Giải trí
VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc

