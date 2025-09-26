Thông tin mới về việc tranh chấp tên gọi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam'

Bất ngờ cùng lúc có 2 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam GiadinhNet - Với tên gọi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, hiện có hai đơn vị trong nước đều đứng ra lấy tên gọi này để tổ chức nhằm chọn người xứng đáng đội vương miện.

Ngày 26/9, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử phiên tòa kinh doanh thương mại về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang (Công ty Minh Khang) và Công ty Sen Vàng, liên quan đến việc sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam". Phiên xét xử diễn ra từ 11h-13h30, lần lượt giải quyết những nội dung chưa được làm rõ ở phiên xét xử ngày 16/9.

Sau hơn hai tiếng xét xử xuyên trưa ngày 26/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đồng thời khẳng định việc Công ty Sen Vàng sử dụng tên "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là hợp pháp, có đầy đủ căn cứ pháp lý.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ của các bên, kết luận giám định, quan điểm của Viện Kiểm sát và toàn bộ diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đưa ra các nhận định chi tiết.

Theo HĐXX, đây là vụ tranh chấp dân sự về quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của TAND TP.HCM. Toàn bộ quá trình thụ lý, triệu tập, xét hỏi và tranh luận tại tòa được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đối với đề nghị của nguyên đơn muốn đưa Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan, HĐXX khẳng định hai cơ quan này chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, không trực tiếp phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự trong quan hệ tranh chấp giữa hai công ty, nên không chấp nhận.

Tòa bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang về tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đối với công ty Sen Vàng.

Về tình trạng pháp lý của các dấu hiệu và nhãn hiệu, HĐXX xác định Công ty Minh Khang được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu "Vietnam Peace Bella" từ năm 2019, nhưng chưa được cấp văn bằng bảo hộ riêng cho tên "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" - cụm từ đang tranh chấp với Sen Vàng.

Quyền độc quyền với nhãn hiệu chỉ phát sinh khi Nhà nước cấp văn bằng. Việc nộp đơn và được công bố đơn không đồng nghĩa với việc phát sinh quyền sở hữu. Do chưa có văn bằng, Minh Khang không đủ tư cách pháp lý để yêu cầu bảo hộ tên "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".

HĐXX cũng bác bỏ lập luận của nguyên đơn cho rằng cụm từ "Peace Bella" có thể dịch thành "Hoa hậu Hòa bình". Tòa nhấn mạnh, việc dịch nghĩa hoặc suy diễn ngôn ngữ tiếng Anh/Italy không thể tự động tạo ra quyền sở hữu nhãn hiệu.

Khi đánh giá khả năng gây nhầm lẫn phải xét tổng thể dấu hiệu: phần chữ, phần hình, cách trình bày, nhóm dịch vụ và đối tượng khách hàng. So sánh toàn diện cho thấy dấu hiệu "Vietnam Peace Bella" khác biệt đáng kể so với "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", không đủ yếu tố gây nhầm lẫn.

HĐXX ghi nhận Công ty Sen Vàng đã xuất trình hợp đồng cấp quyền giữa Tổ chức Miss Grand International (Thái Lan) và Sen Vàng, kèm hàng loạt giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với logo và kịch bản cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, cũng như tờ khai đăng ký nhãn hiệu từ năm 2022.

Các tài liệu này chứng minh việc Sen Vàng sử dụng tên gọi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là hợp pháp và được cơ quan chức năng Việt Nam chấp thuận.

Trong năm 2022, hai cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 với tên gọi tiếng Anh khác nhau do Sen Vàng (Miss Grand Vietnam) với chủ nhân vương miện là Đoàn Thiên Ân và Minh Khang (Miss Peace Vietnam) tổ chức với Hoa hậu Trần Thị Ban Mai.

Căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, quan điểm của Viện Kiểm sát và căn cứ pháp luật liên quan, HĐXX tuyên án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn (Công ty Minh Khang) đối với bị đơn là Công ty Sen Vàng, yêu cầu xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu/tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".

Nguyên đơn không chứng minh được quyền sở hữu phát sinh đối với tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam". Đồng thời, việc sử dụng dấu hiệu của bị đơn được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng cấp quyền, giấy phép và quyền tác giả đã được xuất trình.

Nhãn hiệu "Vietnam peace bella" là nhãn hiệu đã được bảo hộ thuộc quyền của Công ty Minh Khang trong phạm vi văn bằng đã cấp. Nhưng việc dịch nghĩa "bella" sang tiếng Việt để lập luận về quyền sở hữu đối với cụm từ "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là không phù hợp.

Sau cùng, HĐXX tuyên nguyên đơn là Công ty Minh Khang chịu toàn bộ án phí sơ thẩm theo quy định tại pháp luật tố tụng dân sự, căn cứ hồ sơ thu chi, quy định pháp luật và tính chất vụ án.

Phóng viên Gia đình & Xã hội liên hệ với bà Thùy Dung - CEO của công ty Minh Khang - đơn vị này cũng xác nhận kết luận pháp lý của HĐXX trong phiên tòa 26/9. Tuy nhiên, phía Minh Khang cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm đơn phúc thẩm để làm rõ tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".

Vấn đề tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" giữa hai cuộc thi Miss Grand Vietnam và Miss Peace Vietnam nảy sinh từ năm 2022. Công ty Minh Khang - đơn vị tổ chức Miss Peace Vietnam, tiếp tục tuyên bố việc công ty Sen Vàng Việt hóa tên chương trình Miss Grand Vietnam thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, Sen Vàng khẳng định tên gọi Hoa hậu Hòa bình được biết đến là tên Việt hóa của cuộc thi Miss Grand International từ năm 2013 đến nay. Đại diện của Sen Vàng cho biết trải qua nhiều lần trao đổi, làm việc giữa các bên, đến nay công ty Sen Vàng mới là đơn vị được cấp phép để tổ chức cuộc thi người đẹp có tên tiếng Việt là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.



