Thông tin mới vụ dự án đường hơn 200 tỷ 'khó thông' vì vướng mắc

1 giờ trước

GĐXH - Tại Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XVIII vừa thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.