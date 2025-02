Thông tin phản hồi sự việc 'CSGT khống chế tài xế taxi công nghệ'

Theo đó, sáng ngày 10/2, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip có nội dung thể hiện việc một đồng chí Cảnh sát giao thông (CSGT) khống chế, lấy lại biên bản vi phạm hành chính và đôi co với người vi phạm xảy ra trên địa bàn quận 7.

Qua kiểm tra, xác minh, Công an TP Hồ Chí Minh xác định vụ việc xảy ra vào 16h55 ngày 9/2 tại giao lộ Nguyễn Thị Thập - Tân Mỹ thuộc địa bàn phường Tân Thuận, quận 7. Thời điểm này, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an quận 7 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và lập biên bản vi phạm hành chính một trường hợp vi phạm tại giao lộ trên thì phát hiện anh T.V.P (SN 1986; ngụ tại An Giang; hiện là tài xế xe taxi công nghệ) đang điều khiển xe “rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển” nên tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Anh T.V.P ký bổ sung vào biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, sau khi Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tài xế T.V.P không ký biên bản vi phạm hành chính, đồng thời cự cãi và bất ngờ giật lấy biên bản vi phạm hành chính trên tay của đồng chí CSGT đang xử lý vụ việc.

Dù đồng chí CSGT đã yêu cầu T.V.P trả lại biên bản nhưng người này không trả lại. Để phòng trường hợp người vi phạm phá hủy biên bản nên đồng chí CSGT đã khống chế T.V.P để lấy lại biên bản; đồng thời báo cáo sự việc cho đơn vị và đề nghị Công an phường Bình Thuận hỗ trợ xử lý.

Sau khi được đưa về trụ sở Công an phường Bình Thuận, tài xế T.V.P đã lấy lại bình tĩnh; đồng thời nhận thức được hành vi của mình là sai nên đã viết bản tường trình với Cơ quan Công an thừa nhận hành vi phạm. Qua đó, tài xế T.V.P cho biết do lo lắng vì biết mức xử phạt đối với hành vi vi phạm của mình cao và áp lực cuộc sống nên tài xế T.V.P không ký biên bản và đã có hành vi thiếu kiềm chế, hành xử không đúng với lực lượng CSGT.

Tài xế T.V.P đã xin lỗi và mong được lực lượng CSGT cảm thông; đồng thời đã ký biên bản vi phạm hành chính và chấp hành sự xử phạt của lực lượng chức năng. Cán bộ Đội CSGT-TT Công an quận 7 đã đồng ý cho tài xế T.V.P ký bổ sung vào biên bản vi phạm hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho tài xế P thực hiện việc chấp hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, biên bản vi phạm hành chính được dùng trong công tác thực thi pháp luật và có vai trò quan trọng trong việc xác định hành vi vi phạm hành chính của tổ chức hoặc cá nhân. Đây cũng là một trong những căn cứ để quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính. Biên bản vi phạm hành chính (1 liên biên bản vi phạm hành chính) cùng một số tài liệu có liên quan (biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định trả lại tang vật, phương tiện…) sẽ được giao cho người vi phạm hoặc người có tránh nhiệm liên quan để thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.