Thông tươi giá rẻ được chị em ‘săn đón’ trang trí dịp Giáng sinh 2025

Không khí chào đón Giáng sinh năm 2025 đang đến gần, những mặt hàng trang trí, quà tặng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp này tại thị trường cũng trở nên sôi động hơn. Nhiều năm trở lại đây, với xu hướng "sống xanh", thân thiện môi trường, một bộ phận người tiêu dùng ưa chuộng cây thật trang trí cho mùa Noel thay vì sử dụng dòng sản phẩm làm từ nhựa.

Các mặt hàng trang trí Noel đang được bày bán khắp nơi để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Cây thông Noel là sản phẩm được nhiều người mua trong dịp Giáng sinh, năm 2025 bên cạnh cây thông giả, các loại cây thông thật nhập khẩu đang thu hút được nhiều sự chú ý của khách hàng.

Vài năm trở lại đây, thông tươi trở thành mặt hàng quen thuộc trên thị trường vào mỗi dịp Giáng sinh.



Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), phần lớn cây thông, cành thông tươi được nhập chủ yếu từ Nga, Đan Mạch và Hà Lan,... có giá dao động từ vài trăm đến vài chục triệu đồng/cây (tùy kích cỡ và chất lượng). Còn với cành thông sẽ có giá rẻ hơn, dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng/cành.

Tùy vào sở thích và nhu cầu của mỗi người có thể chọn thông tươi hoặc thông giả để trang trí Noel.

Ở Hà Nội, thông tươi được bán khá nhiều tại các nhà vườn bán cây cảnh, chợ hoa Quảng Bá, chợ Bưởi, một số nhà vườn khu vực ngoại thành... Theo lời người bán, sản phẩm năm nay được ưa chuộng nên hầu hết cửa hàng đều nhập thông tươi từ khoảng đầu tháng 11 dương lịch.

Cành thông tươi nhập khẩu được nhiều khách hàng yêu thích bởi tán dày, đều, lá dài và màu sắc tươi lâu, mùi thơm rõ nét.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, nhiều năm trở lại đây, vào mỗi dịp Giáng sinh các mặt hàng trang trí thân thiện với môi trường, hàng thủ công được "lên ngôi". Trong số đó, thông tươi rất đắt khách dịp Noel vì mùi thơm tự nhiên, vẻ đẹp chân thực và giá cả cũng phải chăng. Bên cạnh các loại thông được trồng trong nước thì các dòng thông nhập khẩu từ Đan Mạch, Nga được ưa chuộng cho dịp lễ.

Những cành thông thật được nhiều người lựa chọn vì có giá cả phù hợp với túi tiền.

Tùy thuộc vào nhu cầu trang trí của mỗi gia đình có thể chọn cành hoặc cây thông cho phù hợp. Bên cạnh thông thì còn có mặt hàng tùng thơm, sơn tùng cũng là một trong những sự lựa chọn cho người tiêu dùng chọn mua trong dịp Giáng sinh 2025. Mặt hàng này có thể chơi lâu dài, giá từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy kích thước, chất lượng. Nhu cầu cao khiến nhiều cửa hàng kinh doanh đa dạng sản phẩm, kết hợp dịch vụ trang trí, thu hút khách sành điệu và cả những người muốn tiết kiệm chi phí.

Ngoài thông nhập khẩu, các sản phẩm cây thật khác như tùng thơm, cành thông tươi cũng được ưa chuộng. Cành thông tươi có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng (tùy kích thước và chất lượng), nếu khách nhập số lượng lớn, giá có thể ưu đãi hơn.

"Thông Nobillis nhập khẩu từ Đan Mạch nổi tiếng bởi độ bền cao, thông có ánh bạc, chỉ cần ngắt một nhánh lá nhỏ cũng thấy mùi thông thơm toả ra dễ chịu. Lý do là bởi thông Nobillis có lượng tinh dầu rất cao. Trong mỗi dịp Giáng sinh thì đây chính là loại thông cắm cành được ưa chuộng nhất. Ngoài ra, cành thông lẻ cũng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong dịp Noel năm nay, chỉ từ vài chục nghìn đồng là người tiêu dùng có ngay một cành thông xinh xắn về trang trí trong nhà, vừa ấm cúng lại đẹp mắt, mùi thơm dễ chịu", anh Mạnh Tùng (chủ cửa hàng cây cảnh tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Nhiều người tiêu dùng ưa chuộng cây thông tươi vì mùi thơm của nó và khi trưng trong nhà cảm giác thật, có không khí Noel.

Lý giải nguyên nhân sản phẩm thông tươi hút khách, chị Phương Mai - chủ một cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Hàng Mã (Hà Nội) chia sẻ: "Mặc dù là cây tươi nhưng thông chơi được khá bền, có thể qua mùa Noel, hoặc đến hết tết Dương lịch, thậm chí có thể chơi đến gần tết Nguyên đán nếu như biết cách chăm sóc.

Để tiện cho khách, nhiều cửa hàng cũng chuẩn bị các cây thông trang trí sẵn, cao từ 1,5m - 3m, giá dao động quanh mức 1,5 - 5 triệu đồng/cây. Ngoài ra, khách hàng khi tới cửa hàng có thể lựa chọn riêng các loại phụ kiện trang trí đi kèm cây thông với mức giá phải chăng, trung bình từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng/món. Cửa hàng cũng kết hợp bán hàng trực tiếp và trực tuyến, giao nhận tận nơi, thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của người mua".