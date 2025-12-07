Thông tươi giá rẻ được chị em ‘săn đón’ trang trí dịp Giáng sinh 2025
GĐXH - Bên cạnh những dòng thông nhựa truyền thống, mặt hàng thông tươi được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng ‘hót’ trong dịp Giáng sinh 2025.
Không khí chào đón Giáng sinh năm 2025 đang đến gần, những mặt hàng trang trí, quà tặng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp này tại thị trường cũng trở nên sôi động hơn. Nhiều năm trở lại đây, với xu hướng "sống xanh", thân thiện môi trường, một bộ phận người tiêu dùng ưa chuộng cây thật trang trí cho mùa Noel thay vì sử dụng dòng sản phẩm làm từ nhựa.
Cây thông Noel là sản phẩm được nhiều người mua trong dịp Giáng sinh, năm 2025 bên cạnh cây thông giả, các loại cây thông thật nhập khẩu đang thu hút được nhiều sự chú ý của khách hàng.
Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), phần lớn cây thông, cành thông tươi được nhập chủ yếu từ Nga, Đan Mạch và Hà Lan,... có giá dao động từ vài trăm đến vài chục triệu đồng/cây (tùy kích cỡ và chất lượng). Còn với cành thông sẽ có giá rẻ hơn, dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng/cành.
Ở Hà Nội, thông tươi được bán khá nhiều tại các nhà vườn bán cây cảnh, chợ hoa Quảng Bá, chợ Bưởi, một số nhà vườn khu vực ngoại thành... Theo lời người bán, sản phẩm năm nay được ưa chuộng nên hầu hết cửa hàng đều nhập thông tươi từ khoảng đầu tháng 11 dương lịch.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, nhiều năm trở lại đây, vào mỗi dịp Giáng sinh các mặt hàng trang trí thân thiện với môi trường, hàng thủ công được "lên ngôi". Trong số đó, thông tươi rất đắt khách dịp Noel vì mùi thơm tự nhiên, vẻ đẹp chân thực và giá cả cũng phải chăng. Bên cạnh các loại thông được trồng trong nước thì các dòng thông nhập khẩu từ Đan Mạch, Nga được ưa chuộng cho dịp lễ.
Tùy thuộc vào nhu cầu trang trí của mỗi gia đình có thể chọn cành hoặc cây thông cho phù hợp. Bên cạnh thông thì còn có mặt hàng tùng thơm, sơn tùng cũng là một trong những sự lựa chọn cho người tiêu dùng chọn mua trong dịp Giáng sinh 2025. Mặt hàng này có thể chơi lâu dài, giá từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy kích thước, chất lượng. Nhu cầu cao khiến nhiều cửa hàng kinh doanh đa dạng sản phẩm, kết hợp dịch vụ trang trí, thu hút khách sành điệu và cả những người muốn tiết kiệm chi phí.
"Thông Nobillis nhập khẩu từ Đan Mạch nổi tiếng bởi độ bền cao, thông có ánh bạc, chỉ cần ngắt một nhánh lá nhỏ cũng thấy mùi thông thơm toả ra dễ chịu. Lý do là bởi thông Nobillis có lượng tinh dầu rất cao. Trong mỗi dịp Giáng sinh thì đây chính là loại thông cắm cành được ưa chuộng nhất. Ngoài ra, cành thông lẻ cũng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong dịp Noel năm nay, chỉ từ vài chục nghìn đồng là người tiêu dùng có ngay một cành thông xinh xắn về trang trí trong nhà, vừa ấm cúng lại đẹp mắt, mùi thơm dễ chịu", anh Mạnh Tùng (chủ cửa hàng cây cảnh tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.
Lý giải nguyên nhân sản phẩm thông tươi hút khách, chị Phương Mai - chủ một cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Hàng Mã (Hà Nội) chia sẻ: "Mặc dù là cây tươi nhưng thông chơi được khá bền, có thể qua mùa Noel, hoặc đến hết tết Dương lịch, thậm chí có thể chơi đến gần tết Nguyên đán nếu như biết cách chăm sóc.
Để tiện cho khách, nhiều cửa hàng cũng chuẩn bị các cây thông trang trí sẵn, cao từ 1,5m - 3m, giá dao động quanh mức 1,5 - 5 triệu đồng/cây. Ngoài ra, khách hàng khi tới cửa hàng có thể lựa chọn riêng các loại phụ kiện trang trí đi kèm cây thông với mức giá phải chăng, trung bình từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng/món. Cửa hàng cũng kết hợp bán hàng trực tiếp và trực tuyến, giao nhận tận nơi, thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của người mua".
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 7/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có thể khiến cả Honda Air Blade và SH Mode cũng phải e ngại khi sở hữu hàng loạt trang bị cực kỳ hiện đại nhưng giá bán rẻ hơn cả Vision.
Điểm mặt các dự án nhà ở xã hội tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại khu vực Long Biên sau sáp nhập hành chính. Năm 2025, khu vực này đón thêm nhiều dự án mới, trong khi giá căn hộ đã qua sử dụng ở các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang leo thang, có nơi vượt 50-60 triệu đồng/m².
Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinhBảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, các đơn vị bán lẻ cũng nhân dịp Giáng sinh "tung" các chương trình khuyến mại.
Xe máy điện thương hiệu lớn đồng loạt giảm sốc, rẻ nhất chỉ 16,5 triệu đồng, cơ hội hiếm cho người muaGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều mẫu xe máy điện của các thương hiệu đang được giảm giá mạnh trên thị trường, tạo cơ hội cho người có nhu cầu.
Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Trong khi giá vàng thế giới ổn định so với hôm qua.
Buộc tiêu huỷ 1,23 triệu con lợn, Tết Nguyên đán giá thịt lợn có thể tăng mạnhGiá cả thị trường - 12 giờ trước
Chỉ trong 11 tháng, nước ta đã phải tiêu hủy hơn 1,23 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi, chưa kể thiệt hại do mưa lũ. Vậy, nguồn cung cho Tết Nguyên đán 2026 có thiếu hụt đẩy giá thịt lợn tăng mạnh?
Ô tô MPV 7 chỗ giá 170 triệu đồng nội thất sang chảnh, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ ngang Honda SH ra mắt tại Ấn ĐộGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Ô tô MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Triber hứa hẹn tạo cơn sốt mới trong phân khúc xe giá rẻ, nơi ngày càng nhiều người dùng lần đầu “lên đời” từ xe máy sang ô tô.
Thứ vỏ cây khô của đồng bào miền núi được các nước thích mê, đem về 6.500 tỷXu hướng - 12 giờ trước
Loại vỏ cây khô của đồng bào miền núi đang được nhiều nước săn mua, giúp xuất khẩu quế của Việt Nam thu về khoảng 6.500 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng.
Cựu kỹ sư IT bỏ phố về quê, biến lá thông thành nguồn thu hơn 1,8 tỷ đồng/nămXu hướng - 22 giờ trước
Chỉ từ những chiếc lá thông rụng, một cựu kỹ sư IT đã xây dựng mô hình kinh tế xanh khép kín, tạo thu nhập ổn định, việc làm cho dân làng và quảng bá lối sống thuận tự nhiên.
Giá xe Honda Vision ở đại lý giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, Lead, SH Mode không so lại doanh số vì quá rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda Vision đang được giảm mạnh tại đại lý, ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.