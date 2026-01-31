Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội vị trí đẹp chạm mốc 100 triệu đồng/m² năm 2025

Căn hộ cao cấp dẫn dắt mặt bằng giá mới

Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong năm 2025, nguồn cung căn hộ mới tại các đô thị lớn chủ yếu đến từ các dự án được định vị ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Nguyên nhân chính là chi phí liên quan đến đất đai, đầu tư hạ tầng và phát triển dự án tăng cao, buộc các chủ đầu tư phải hướng đến nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn.

Tại Hà Nội, giá chào bán mới căn hộ chung cư đạt trung bình khoảng 100 triệu đồng/m², tăng tới 40% so với năm 2024. Đây được xem là mức tăng mạnh hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh rõ sự dịch chuyển của thị trường về phân khúc trung – cao cấp, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông thuận lợi.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh (cũ), giá căn hộ chào bán mới đạt trung bình 111 triệu đồng/m², tăng 23% so với năm trước. Thị trường ghi nhận hàng loạt dự án sang trọng được mở bán vào thời điểm cuối năm, góp phần khẳng định tín hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực của phân khúc căn hộ tại đô thị lớn nhất cả nước.

Không nằm ngoài xu hướng chung, Đà Nẵng cũng chứng kiến mặt bằng giá căn hộ chung cư tăng mạnh. Giá chào bán mới trung bình đã vượt ngưỡng 83 triệu đồng/m², tăng 14% so với năm 2024, cho thấy sức hút của thị trường bất động sản ven biển trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và sở hữu nhà ở chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Thị trường thứ cấp: Giá tăng nhanh nhưng thanh khoản có dấu hiệu chững lại

Ở thị trường thứ cấp, diễn biến giá có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Hà Nội, giá căn hộ tăng nhanh trong thời gian ngắn, nhiều khu vực ghi nhận mức tăng từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi căn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, đà tăng có xu hướng chậm lại, xuất hiện tình trạng rao bán "cắt lỗ" của một bộ phận nhà đầu tư mua theo tâm lý fomo trong giai đoạn thị trường tăng nóng. Dù vậy, mặt bằng giá tại các khu vực trung tâm vẫn được duy trì ổn định, cho thấy nhu cầu ở thực vẫn là lực đỡ quan trọng của thị trường.

Tại Đà Nẵng, giá căn hộ trên thị trường thứ cấp tăng mạnh nhờ nhu cầu đầu tư gia tăng, đặc biệt từ nhóm nhà đầu tư đến từ Hà Nội. Tuy nhiên, thanh khoản cũng có dấu hiệu chậm lại vào cuối năm, khi mặt bằng giá dần đi ngang và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm sáng khi giá căn hộ thứ cấp vẫn tăng tốc, tập trung chủ yếu tại các khu vực có dự án hạ tầng lớn đang và sắp được triển khai. Hạ tầng giao thông được xem là yếu tố then chốt giúp duy trì sức hấp dẫn và kỳ vọng tăng giá dài hạn của thị trường.

Nguồn cung căn hộ chung cư tăng mạnh qua các năm, cơ cấu sản phẩm chủ yếu phục vụ giới ‘nhà giàu’ GĐXH - Chỉ tính riêng năm 2025, nguồn cung phân khúc căn hộ chung cư đã chiếm 62% trong tổng cơ cấu nguồn cung bất động sản nhà ở. Điều đáng chú ý nguồn cung mới tăng mạnh nhưng cơ cấu sản phẩm ngày càng thiếu đa dạng, chủ yếu là sản phẩm phục vụ giới “nhà giàu".