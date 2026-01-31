Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội vị trí đẹp chạm mốc 100 triệu đồng/m² năm 2025
GĐXH - Báo cáo của VARS cho biết, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục là điểm nóng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đà tăng giá phản ánh xu hướng phát triển dự án cao cấp trong bối cảnh chi phí đất đai leo thang, song cũng cho thấy những dấu hiệu chững lại về thanh khoản trên thị trường thứ cấp vào cuối năm.
Căn hộ cao cấp dẫn dắt mặt bằng giá mới
Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong năm 2025, nguồn cung căn hộ mới tại các đô thị lớn chủ yếu đến từ các dự án được định vị ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Nguyên nhân chính là chi phí liên quan đến đất đai, đầu tư hạ tầng và phát triển dự án tăng cao, buộc các chủ đầu tư phải hướng đến nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn.
Tại Hà Nội, giá chào bán mới căn hộ chung cư đạt trung bình khoảng 100 triệu đồng/m², tăng tới 40% so với năm 2024. Đây được xem là mức tăng mạnh hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh rõ sự dịch chuyển của thị trường về phân khúc trung – cao cấp, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông thuận lợi.
Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh (cũ), giá căn hộ chào bán mới đạt trung bình 111 triệu đồng/m², tăng 23% so với năm trước. Thị trường ghi nhận hàng loạt dự án sang trọng được mở bán vào thời điểm cuối năm, góp phần khẳng định tín hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực của phân khúc căn hộ tại đô thị lớn nhất cả nước.
Không nằm ngoài xu hướng chung, Đà Nẵng cũng chứng kiến mặt bằng giá căn hộ chung cư tăng mạnh. Giá chào bán mới trung bình đã vượt ngưỡng 83 triệu đồng/m², tăng 14% so với năm 2024, cho thấy sức hút của thị trường bất động sản ven biển trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và sở hữu nhà ở chất lượng cao ngày càng gia tăng.
Thị trường thứ cấp: Giá tăng nhanh nhưng thanh khoản có dấu hiệu chững lại
Ở thị trường thứ cấp, diễn biến giá có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Hà Nội, giá căn hộ tăng nhanh trong thời gian ngắn, nhiều khu vực ghi nhận mức tăng từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi căn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, đà tăng có xu hướng chậm lại, xuất hiện tình trạng rao bán "cắt lỗ" của một bộ phận nhà đầu tư mua theo tâm lý fomo trong giai đoạn thị trường tăng nóng. Dù vậy, mặt bằng giá tại các khu vực trung tâm vẫn được duy trì ổn định, cho thấy nhu cầu ở thực vẫn là lực đỡ quan trọng của thị trường.
Tại Đà Nẵng, giá căn hộ trên thị trường thứ cấp tăng mạnh nhờ nhu cầu đầu tư gia tăng, đặc biệt từ nhóm nhà đầu tư đến từ Hà Nội. Tuy nhiên, thanh khoản cũng có dấu hiệu chậm lại vào cuối năm, khi mặt bằng giá dần đi ngang và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm sáng khi giá căn hộ thứ cấp vẫn tăng tốc, tập trung chủ yếu tại các khu vực có dự án hạ tầng lớn đang và sắp được triển khai. Hạ tầng giao thông được xem là yếu tố then chốt giúp duy trì sức hấp dẫn và kỳ vọng tăng giá dài hạn của thị trường.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 37 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 31/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chọn xe nâng theo ngành nghề: Cách tiếp cận đúng trong vận hành hiện đạiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng và kho bãi ngày càng chuyên biệt, nhu cầu chọn xe nâng phù hợp theo ngành nghề đang trở thành xu hướng tất yếu của doanh nghiệp Việt Nam.
Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 quy mô như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 87/TB-VP ngày 30/01/2026, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Từ 12/2/2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ siết chặt trạng thái vàng của tổ chức tín dụngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Thông tư số 82/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 12/2/2026 đã quy định rõ giới hạn trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng trên cơ sở vốn tự có, quy định mới được kỳ vọng sẽ hạn chế đầu cơ vàng, giảm rủi ro hệ thống và tăng cường an toàn tài chính trong hoạt động ngân hàng.
Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda thiết kế cổ điển, trang bị an toàn sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda mang thiết kế retro lạ mắt, ABS 2 kênh và TCS tiêu chuẩn, giá dự kiến khoảng 56 triệu đồng.
SUV điện giá 450 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như xe hạng A Hyundai Grand i10, Kia MorningGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - SUV điện đẹp át vía Corolla Cross, giá rẻ như xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Một loại cam Việt đổ đống bán đầy chợ giá rẻ hơn rau, chỉ vài nghìn đồng/kg nhưng rất thành mát, bổ dưỡngSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe và giá cả lại vô cùng bình dân.
Xe ga 247cc giá 56 triệu đồng đẹp đẳng cấp, trang bị chẳng kém Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga 247cc được trình làng với mức giá cực kỳ hấp dẫn, kèm theo đó là hàng loạt trang bị đẳng cấp có thể đánh bại cả Honda Vario, Air Blade hay thậm chí là SH.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 30/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 30/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Trà truyền thống: Câu chuyện gìn giữ và hành trình thích ứng không gian hội nhậpSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Khi thế giới ngày càng ưu tiên sản phẩm tự nhiên và giàu bản sắc, trà truyền thống Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành ngành hàng xuất khẩu gắn với thương hiệu quốc gia.
Giá bạc hôm nay (29/1): Thị trường mở phiên tăng thêm gần 600.000 đồng/lượng, giá bán ra vươn vùng 122 triệu đồng/kgGiá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục giữ nhịp tăng mạnh khi mở phiên, các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng từ hơn 200.000 đồng đến gần 600.000 đồng/lượng. Mức tăng này đưa giá bạc trong nước vươn lên vùng 122 triệu đồng/kg.