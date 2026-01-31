Một loại cam Việt đổ đống bán đầy chợ giá rẻ hơn rau, chỉ vài nghìn đồng/kg nhưng rất thành mát, bổ dưỡng

Từ lâu nay, cam sành là một loại quả quen thuộc, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì vừa ngon, bổ lại có giá thành phải chăng. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) tại nhiều chợ dân sinh, siêu thị cũng như "chợ mạng", cam sành đang được rao bán với mức giá tương đối rẻ, dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/kg (tùy loại).

Cam sành được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon, giá thành lại phải chăng.

Nhiều tiểu thương chia sẻ, dù giá rẻ, nhưng chất lượng cam khá ngon, vỏ mỏng, mọng nước, ngọt, màu bắt mắt nên được lòng nhiều người. Đặc biệt là các cửa hàng bán nước trái cây thường sẽ lấy số lượng lớn để ép bán cho khách.

Đối với cam sành có kích thước nhỏ, giá sẽ chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg khi mua số lượng lớn.

"Trên thị trường hiện nay đang bày bán rất nhiều loại cam, từ cam trong nước đến cam nhập khẩu. Tuy nhiên, trong những loại cam Việt được nhiều người tiêu dùng quan tâm thì cam sành là một mặt hàng không thể bỏ qua. Tùy vào chất lượng quả sẽ có giá bán khác nhau, hàng đẹp, ngon thì bán giá cao còn hàng nhỏ, quá xấu mã hơn sẽ có giá rẻ hơn,

Nhiều năm trở lại đây, loại cam này có giá thành rất rẻ, có thời điểm chỉ vài nghìn đồng/kg. Lý do có giá thấp như vậy là bởi nguồn hàng trong nước rất lớn. Quả chín già, ngọt, thơm, màu nước cam khi vắt ra vàng sánh, phù hợp làm nước uống giải nhiệt, tốt cho sức khỏe. Cam này nếu biết cách bảo quản sẽ để được khá lâu nên nhiều khách hàng thường đặt cả rành chục kg về dùng dần", anh Đinh Hải (tiểu thương tại Long Biên, Hà Nội) cho hay.

Nhiều năm trở lại đây, giá cam sành xuống rất thấp do nguồn cung trong nước nhiều.

Cam sành được trồng nhiều tại các tỉnh phía Nam của Việt Nam như: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp…và đang vào mùa nên có mức giá tương đối rẻ. Loại cam này chín rộ từ khoảng tháng 8 đến qua Tết âm lịch, thời điểm này cam già quả nên cho chất lượng rất tốt, mọng nước, ngọt đậm.

Để chọn được cam sành ngon, chị Hòa An (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm, Hà Nội) bật mí, những quả cam sành ngon thường có hình dáng tròn đều, không bị méo mó, không bị bên to bên nhỏ. Vỏ bên ngoài vẫn còn tươi, đặc biệt phải còn cuống lá, khi dùng tay chạm nhẹ vào phần cuống không bị rụng. Vỏ bên ngoài không quá sần sùi, phần núm ngay đầu quả cam phải có vỏ dày, hơi nhô cao thì quả sẽ ngon ngọt hơn.

Cam sành tốt cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

"Người tiêu dùng nên chú ý chọn mua những quả cam sành có màu sáng, màu xanh sáng bóng, ở phần đáy cam sẽ có màu hơi ngà vàng. Tránh chọn mua những quả chín vàng đều cả quả thường là do chín ép chứ không phải chín tự nhiên.

Những quả có màu vàng, mất cuống có thể là do quả bị sâu bệnh từ bên trong, nên tránh khi chọn mua cam. Những quả cam có màu vàng chóe một bên mặt, màu sắc không đều, khi ăn có vị chua, vỏ dày, múi cam dễ bị khô, sượng, ít nước không nên mua.

Bên cạnh đó, nên chọn những quả cam sành có kích thước vừa phải, cầm lên thấy nặng tay là được. Tránh chọn mua những quả có kích thước to nhưng khi cầm lên lại thấy nhẹ, chúng thường bị khô, rỗng, xốp, ít nước và múi cam bị sượng, không ngọt".

Cam sành có hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe, giá thành lại phải chăng.