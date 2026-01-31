Từ 12/2/2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ siết chặt trạng thái vàng của tổ chức tín dụng
GĐXH - Thông tư số 82/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 12/2/2026 đã quy định rõ giới hạn trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng trên cơ sở vốn tự có, quy định mới được kỳ vọng sẽ hạn chế đầu cơ vàng, giảm rủi ro hệ thống và tăng cường an toàn tài chính trong hoạt động ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2025 đã ban hành Thông tư số 82/2025/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 12/2/2026, đánh dấu bước siết chặt quản lý hoạt động liên quan đến vàng trong hệ thống ngân hàng.
Theo Thông tư, giới hạn trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng được xác định chặt chẽ dựa trên quy mô vốn tự có. Cụ thể, các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng chỉ được duy trì trạng thái vàng tối đa 5% vốn tự có. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng không được duy trì trạng thái vàng vượt quá 2% vốn tự có, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của ngân hàng Nhà nước.
Vốn tự có làm căn cứ tính toán trạng thái vàng là vốn của tháng liền kề trước kỳ báo cáo, được xác định theo các quy định hiện hành về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.
Một điểm đáng chú ý của Thông tư là quy định tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ vàng, sử dụng đòn bẩy quá mức, đồng thời giảm nguy cơ mất cân đối tài chính và rủi ro lan truyền trong hệ thống ngân hàng.
Trong những trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng chỉ được phép duy trì trạng thái vàng ngoài các giới hạn nêu trên khi có sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Việc ban hành Thông tư 82/2025/TT-NHNN được đánh giá là động thái quan trọng nhằm tăng cường kỷ luật thị trường vàng, góp phần ổn định hệ thống tài chính, ngân hàng và hạn chế các biến động rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng.
