Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg
Cứ tưởng là vô giá trị, không ngờ thứ bỏ đi này của quả táo ta lại có giá trị kinh tế cực cao.
Người Việt có lẽ đã quá quen thuộc với táo ta - một loại trái cây mọng nước, có vị chua ngọt. Từ vỏ đến thịt quả đều có thể ăn được, người ta thường chỉ bỏ đi phần hạt. Tuy nhiên, chính phần bị bỏ đi này lại chính là một "mỏ vàng bí mật".
Phần hạch ở chính giữa quả khi đập ra sẽ thu được nhân hạt táo. Nhân này đem phơi khô hoặc sấy khô sẽ được gọi là táo nhân hoặc toan táo nhân. Đây là một vị thuốc giá trị trong Đông y, được nhiều quốc gia châu Á sử dụng.
Táo nhân được dùng khá phổ biến trong điều trị mất ngủ và lo âu ở Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Myanmar...
Theo y học cổ truyền, táo nhân (hay toan táo nhân) có tính bình, vị ngọt. Có công dụng bổ gan, định tâm, an thần. Có thể dùng để điều trị chứng hồi hộp hay quên, khô miệng, người yếu ra nhiều mồ hôi, buồn phiền khó ngủ…
Theo Sức khoẻ & Đời sống, một số bài thuốc có toan táo nhân cải thiện giấc ngủ, suy giảm trí nhớ là:
- Triệu chứng: Biểu hiện mất ngủ, thể chất suy nhược hay vã mồ hôi, tâm phiền, bồn chồn không yên, hồi hộp đánh trống ngực, giấc ngủ không sâu, ngủ hay mê.
Dùng bài: Toan táo nhân (sao thơm) 24g.
Cách dùng: Hãm với nước sôi trong bình kín, uống thay trà. Có thể hòa thêm chút đường trắng cho dễ uống
- Triệu chứng: Mất ngủ do tâm khí bất túc, tim đập nhanh, dễ hồi hộp, hay quên, trí nhớ suy giảm.
Dùng bài: Phục thần 100g, táo nhân 100g.
Cách dùng: Hai vị tán vụn trộn đều, mỗi ngày lấy 20g cho vào túi vải, hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút là dùng được, uống trong ngày.
- Triệu chứng: Mất ngủ sau khi mắc bệnh, đầu choáng mắt hoa, trí nhớ suy giảm, giấc ngủ không sâu, nhiều mộng mị.
Dùng bài: Ngũ vị tử, kỷ tử và toan táo nhân lượng bằng nhau.
Cách dùng: Các vị thuốc sấy khô, tán vụn trộn đều, mỗi ngày lấy 6g hãm với nước sôi, sau chừng 15 phút là được, uống trong ngày.
- Triệu chứng: Mất ngủ hoặc khó ngủ, hay ngủ mê, dễ tỉnh giấc, tinh thần uể oải, hay quên, hồi hộp, trống ngực, ăn uống không ngon, người mệt mỏi…
Dùng bài: Toan táo nhân 10g, bạch truật 10g.
Cách dùng: Sắc uống trong ngày.
- Triệu chứng: Mất ngủ, khó đi vào giấc ngủ, ngủ hay mê, buồn bực, dễ cáu giận, sợ hãi vô cớ, hay quên, đầu nặng, hoa mắt chóng mặt, lưng gối đau mỏi, lòng bàn chân bàn tay nóng, miệng khô khát…
Dùng bài: Toan táo nhân 8g, hoàng liên 6g, nhục quế 3g, sinh địa 15g, tri mẫu 12g, thiên môn đông 6g, mạch môn đông 6g, bá tử nhân 6g, bạch thược 8g, a giao 8g.
Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang.
- Triệu chứng: Mất ngủ hoặc khó ngủ, kèm theo hay hốt hoảng vô cớ, ngủ mê, dễ tỉnh giấc, đầu nặng, mắt hoa, vùng thượng vị khó chịu, đau tức hai bên sườn, miệng đắng...
Dùng bài: Toan táo nhân (sao đen) 8g, liên tử (hạt sen để cả tâm) 20g, trần bì 8g, hương phụ 12g, hạt củ cải 8g, chi tử 10g, hạn liên thảo 10g, cam thảo 6g.
Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang.
Lưu ý, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.
Tại Trung Quốc, do nhu cầu tăng cao trên thị trường dược liệu, táo nhân hiện có giá lên đến 600 NDT (2,2 triệu đồng)/kg. Ở nước ta, táo nhân loại khô (đã sao) cũng có giá rất cao, dao động từ 680.000 - 690.000đ/kg.
Ở thị trường xứ Trung, do mức giá của dược liệu này quá hấp dẫn, nhiều người đã đổ xô thu gom táo, kể cả khi quả còn non. Tuy nhiên, táo nhân được sử dụng làm thuốc thường lấy từ hạt táo già. Dược tính của táo nhân lấy từ quả non sẽ bị giảm đáng kể so với quả đã chín hoặc quả già, từ đó làm giảm đáng kể lợi ích về mặt sức khỏe mà dược liệu này mang lại.
Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóaĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.
Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ ViệtĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.
Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đìnhĂn - 14 giờ trước
Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?Ăn - 15 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.
Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếngĂn - 15 giờ trước
Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.
Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngonĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà NộiĂn - 18 giờ trước
Quán phở trên phố Hàng Chiếu mở cửa sau 22h, luôn kín khách thưởng thức nhờ món tái lăn, sốt vang nóng hổi.
Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sốngĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!Ăn - 21 giờ trước
Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.