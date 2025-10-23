Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kg

Người Việt có lẽ đã quá quen thuộc với táo ta - một loại trái cây mọng nước, có vị chua ngọt. Từ vỏ đến thịt quả đều có thể ăn được, người ta thường chỉ bỏ đi phần hạt. Tuy nhiên, chính phần bị bỏ đi này lại chính là một "mỏ vàng bí mật".

Phần hạch ở chính giữa quả khi đập ra sẽ thu được nhân hạt táo. Nhân này đem phơi khô hoặc sấy khô sẽ được gọi là táo nhân hoặc toan táo nhân. Đây là một vị thuốc giá trị trong Đông y, được nhiều quốc gia châu Á sử dụng.

Táo nhân được dùng khá phổ biến trong điều trị mất ngủ và lo âu ở Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Myanmar...

Theo y học cổ truyền, táo nhân (hay toan táo nhân) có tính bình, vị ngọt. Có công dụng bổ gan, định tâm, an thần. Có thể dùng để điều trị chứng hồi hộp hay quên, khô miệng, người yếu ra nhiều mồ hôi, buồn phiền khó ngủ…

Theo Sức khoẻ & Đời sống, một số bài thuốc có toan táo nhân cải thiện giấc ngủ, suy giảm trí nhớ là:

- Triệu chứng: Biểu hiện mất ngủ, thể chất suy nhược hay vã mồ hôi, tâm phiền, bồn chồn không yên, hồi hộp đánh trống ngực, giấc ngủ không sâu, ngủ hay mê.

‎Dùng bài: Toan táo nhân (sao thơm) 24g.

Cách dùng: Hãm với nước sôi trong bình kín, uống thay trà. Có thể hòa thêm chút đường trắng cho dễ uống

- Triệu chứng: Mất ngủ do tâm khí bất túc, tim đập nhanh, dễ hồi hộp, hay quên, trí nhớ suy giảm.

‎Dùng bài: Phục thần 100g, táo nhân 100g.

Cách dùng: Hai vị tán vụn trộn đều, mỗi ngày lấy 20g cho vào túi vải, hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút là dùng được, uống trong ngày.

- Triệu chứng: Mất ngủ sau khi mắc bệnh, đầu choáng mắt hoa, trí nhớ suy giảm, giấc ngủ không sâu, nhiều mộng mị.

Dùng bài: Ngũ vị tử, kỷ tử và toan táo nhân lượng bằng nhau.

Cách dùng: Các vị thuốc sấy khô, tán vụn trộn đều, mỗi ngày lấy 6g hãm với nước sôi, sau chừng 15 phút là được, uống trong ngày.

- Triệu chứng: Mất ngủ hoặc khó ngủ, hay ngủ mê, dễ tỉnh giấc, tinh thần uể oải, hay quên, hồi hộp, trống ngực, ăn uống không ngon, người mệt mỏi…

Dùng bài: Toan táo nhân 10g, bạch truật 10g.

Cách dùng: Sắc uống trong ngày.

- Triệu chứng: Mất ngủ, khó đi vào giấc ngủ, ngủ hay mê, buồn bực, dễ cáu giận, sợ hãi vô cớ, hay quên, đầu nặng, hoa mắt chóng mặt, lưng gối đau mỏi, lòng bàn chân bàn tay nóng, miệng khô khát…

Dùng bài: Toan táo nhân 8g, hoàng liên 6g, nhục quế 3g, sinh địa 15g, tri mẫu 12g, thiên môn đông 6g, mạch môn đông 6g, bá tử nhân 6g, bạch thược 8g, a giao 8g.

Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang.

- Triệu chứng: Mất ngủ hoặc khó ngủ, kèm theo hay hốt hoảng vô cớ, ngủ mê, dễ tỉnh giấc, đầu nặng, mắt hoa, vùng thượng vị khó chịu, đau tức hai bên sườn, miệng đắng...

Dùng bài: Toan táo nhân (sao đen) 8g, liên tử (hạt sen để cả tâm) 20g, trần bì 8g, hương phụ 12g, hạt củ cải 8g, chi tử 10g, hạn liên thảo 10g, cam thảo 6g.

Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang.

Lưu ý, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Tại Trung Quốc, do nhu cầu tăng cao trên thị trường dược liệu, táo nhân hiện có giá lên đến 600 NDT (2,2 triệu đồng)/kg. Ở nước ta, táo nhân loại khô (đã sao) cũng có giá rất cao, dao động từ 680.000 - 690.000đ/kg.

Ở thị trường xứ Trung, do mức giá của dược liệu này quá hấp dẫn, nhiều người đã đổ xô thu gom táo, kể cả khi quả còn non. Tuy nhiên, táo nhân được sử dụng làm thuốc thường lấy từ hạt táo già. Dược tính của táo nhân lấy từ quả non sẽ bị giảm đáng kể so với quả đã chín hoặc quả già, từ đó làm giảm đáng kể lợi ích về mặt sức khỏe mà dược liệu này mang lại.