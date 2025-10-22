Loại rau được ví ‘kho thuốc bổ’ giúp dưỡng thận mùa thu đông, chế biến theo cách này càng tăng dinh dưỡng

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Dưỡng thận mùa thu đông với món ăn từ súp lơ

Theo BSCKI. Dương Ngọc Vân (Bệnh viện Đa khoa Medlatec), chế độ ăn dưỡng thận nên đảm bảo cân đối năng lượng, đạm, vitamin và khoáng chất, đồng thời hạn chế thực phẩm gây tổn hại đến thận. Những người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt là đang lọc máu càng cần chú ý hơn.

Trong chế độ dinh dưỡng những ngày thu đông, mọi người có thể chọn loại rau súp lơ được ví là 'kho thuốc bổ'. Súp lơ có chứa ít kali, natri và photpho nhưng lại giàu vitamin C, K, folate và chất xơ hòa tan.

Một bát súp lơ nấu chín (124g) chứa khoảng 19 mg natri, 40 mg photpho và 176 mg kali rất phù hợp với người cần kiểm soát muối và khoáng chất. Ngoài ra, các hoạt chất tự nhiên như indole trong súp lơ có tác dụng kháng viêm, bảo vệ tế bào thận, đồng thời giúp cải thiện chỉ số viêm và kiểm soát đường huyết. Từ đó chúng góp phần giảm nguy cơ tiến triển của bệnh thận mạn.

3 món ngon với súp lơ vừa dễ làm vừa bổ dưỡng thận

Salad súp lơ – món khai vị thanh mát

Một đĩa salad súp lơ giúp làm mới khẩu vị, cung cấp chất xơ và vitamin dồi dào. Đơn giản, bạn chỉ cần luộc, để nguội rồi trộn cùng rau xà lách, cà chua bi, dầu giấm và chút muối tiêu. Món ăn thanh nhẹ này giúp giải ngán, tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch.

Làm salad súp lơ đơn giản, kết hợp được với nhiều thực phẩm bổ dưỡng khác

Súp lơ xanh trộn bơ đậu phộng lạ miệng và tốt cho thận

Nguyên liệu làm món ngon súp lơ xanh trộn bơ đậu phộng:

+ 1 cây súp lơ xanh

+ 5 thìa canh bơ đậu phộng

+ 2 thìa canh nước tương

+ 1 thìa canh mật ong

+ Gia vị thông thường, bột tiêu, vừng rang

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch súp lơ, ngâm với giấm loãng 20 phút, cắt miếng vừa ăn. Phần cuống của súp lơ xanh bạn xắt miếng mỏng. Sau đó rửa sạch vài lần với nước.

Chần súp lơ trong nước sôi 1 phút rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Pha hỗn hợp bơ đậu phộng, nước tương, mật ong, gia vị, tiêu. Sau đó đem hỗn hợp trộn đều cùng súp lơ, rắc thêm vừng rang.

Súp lơ xanh trộn bơ đậu phộng có vị giòn ngọt của súp lơ, hòa quyện vị bùi béo của bơ đậu phộng vừa thơm ngon mà tốt cho sức khỏe của thận vì hàm lượng muối và kali thấp.

Món tốt Súp lơ xanh trộn bơ đậu phộng cho sức khỏe của thận vì hàm lượng muối và kali thấp.



Súp lơ xào nấm thanh đạm, bổ dưỡng

Đơn giản bạn chỉ cần kết hợp giữa súp lơ với nấm cũng tạo được một món ngon hơn cả thịt, bổ dưỡng.

Nguyên liệu:

+ 1 cây súp lơ xanh

+ 6–10 cái nấm hương tươi

+ Tỏi, ớt, muối, dầu hào, bột nêm

Cách làm:

Bước 1: Súp lơ đem tách bông nhỏ, ngâm muối loãng 30 phút, rửa sạch để loại bỏ những bụi bẩn. Nấm hương rửa sạch, cắt lát tùy theo sở thích. Chần súp lơ 1 phút với nước sôi có ít muối và dầu ăn, sau đó vớt ra ngâm nước lạnh để giữ màu xanh.

Bước 2: Đem phi thơm phần tỏi, xào nấm cho mềm rồi cho súp lơ vào đảo đều. Khi súp lơ và nấm gần chín, nêm nếm chút muối, mì chính, 1 thìa dầu hào cho vừa ăn, đảo đều cho ngấm rồi tắt bếp. Để giữ được độ giòn của súp lơ, lưu ý là không nên xào quá lâu.

Món ăn này có vị ngọt tự nhiên của súp lơ kết hợp cùng mùi thơm của nấm hương vừa thanh đạm mà vẫn đủ dinh dưỡng, càng tốt cho những người cần ăn chay hay ăn nhạt như bệnh thận.