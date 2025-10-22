Loại rau được ví ‘kho thuốc bổ’ giúp dưỡng thận mùa thu đông, chế biến theo cách này càng tăng dinh dưỡng
GĐXH - Để đa dạng khẩu vị cho gia đình và tăng cường sức khỏe trong mùa thu đông, bạn có thể chọn những món ăn bổ dưỡng và dễ làm với loại rau được ví là ‘kho thuốc bổ’ dưới đây.
Dưỡng thận mùa thu đông với món ăn từ súp lơ
Theo BSCKI. Dương Ngọc Vân (Bệnh viện Đa khoa Medlatec), chế độ ăn dưỡng thận nên đảm bảo cân đối năng lượng, đạm, vitamin và khoáng chất, đồng thời hạn chế thực phẩm gây tổn hại đến thận. Những người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt là đang lọc máu càng cần chú ý hơn.
Trong chế độ dinh dưỡng những ngày thu đông, mọi người có thể chọn loại rau súp lơ được ví là 'kho thuốc bổ'. Súp lơ có chứa ít kali, natri và photpho nhưng lại giàu vitamin C, K, folate và chất xơ hòa tan.
Một bát súp lơ nấu chín (124g) chứa khoảng 19 mg natri, 40 mg photpho và 176 mg kali rất phù hợp với người cần kiểm soát muối và khoáng chất. Ngoài ra, các hoạt chất tự nhiên như indole trong súp lơ có tác dụng kháng viêm, bảo vệ tế bào thận, đồng thời giúp cải thiện chỉ số viêm và kiểm soát đường huyết. Từ đó chúng góp phần giảm nguy cơ tiến triển của bệnh thận mạn.
3 món ngon với súp lơ vừa dễ làm vừa bổ dưỡng thận
Salad súp lơ – món khai vị thanh mát
Một đĩa salad súp lơ giúp làm mới khẩu vị, cung cấp chất xơ và vitamin dồi dào. Đơn giản, bạn chỉ cần luộc, để nguội rồi trộn cùng rau xà lách, cà chua bi, dầu giấm và chút muối tiêu. Món ăn thanh nhẹ này giúp giải ngán, tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch.
Súp lơ xanh trộn bơ đậu phộng lạ miệng và tốt cho thận
Nguyên liệu làm món ngon súp lơ xanh trộn bơ đậu phộng:
+ 1 cây súp lơ xanh
+ 5 thìa canh bơ đậu phộng
+ 2 thìa canh nước tương
+ 1 thìa canh mật ong
+ Gia vị thông thường, bột tiêu, vừng rang
Cách làm:
Bước 1: Rửa sạch súp lơ, ngâm với giấm loãng 20 phút, cắt miếng vừa ăn. Phần cuống của súp lơ xanh bạn xắt miếng mỏng. Sau đó rửa sạch vài lần với nước.
Chần súp lơ trong nước sôi 1 phút rồi vớt ra để ráo.
Bước 2: Pha hỗn hợp bơ đậu phộng, nước tương, mật ong, gia vị, tiêu. Sau đó đem hỗn hợp trộn đều cùng súp lơ, rắc thêm vừng rang.
Súp lơ xanh trộn bơ đậu phộng có vị giòn ngọt của súp lơ, hòa quyện vị bùi béo của bơ đậu phộng vừa thơm ngon mà tốt cho sức khỏe của thận vì hàm lượng muối và kali thấp.
Súp lơ xào nấm thanh đạm, bổ dưỡng
Đơn giản bạn chỉ cần kết hợp giữa súp lơ với nấm cũng tạo được một món ngon hơn cả thịt, bổ dưỡng.
Nguyên liệu:
+ 1 cây súp lơ xanh
+ 6–10 cái nấm hương tươi
+ Tỏi, ớt, muối, dầu hào, bột nêm
Cách làm:
Bước 1: Súp lơ đem tách bông nhỏ, ngâm muối loãng 30 phút, rửa sạch để loại bỏ những bụi bẩn. Nấm hương rửa sạch, cắt lát tùy theo sở thích. Chần súp lơ 1 phút với nước sôi có ít muối và dầu ăn, sau đó vớt ra ngâm nước lạnh để giữ màu xanh.
Bước 2: Đem phi thơm phần tỏi, xào nấm cho mềm rồi cho súp lơ vào đảo đều. Khi súp lơ và nấm gần chín, nêm nếm chút muối, mì chính, 1 thìa dầu hào cho vừa ăn, đảo đều cho ngấm rồi tắt bếp. Để giữ được độ giòn của súp lơ, lưu ý là không nên xào quá lâu.
Món ăn này có vị ngọt tự nhiên của súp lơ kết hợp cùng mùi thơm của nấm hương vừa thanh đạm mà vẫn đủ dinh dưỡng, càng tốt cho những người cần ăn chay hay ăn nhạt như bệnh thận.
Mẹo làm ngao sạch cát nhanh nhấtĂn - 14 giờ trước
Nếu bạn muốn làm sạch ngao nhanh nhưng vẫn tươi lâu, hãy thử dùng nước vo gạo – bí quyết dân gian được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngonĂn - 21 giờ trước
Không cần cầu kỳ, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chuẩn bị một mâm cơm mùa thu đủ sắc – hương – vị. Từ món tôm nhồi ớt chuông rực rỡ đến nồi sườn hầm hạt dẻ ngọt thơm, mỗi món đều mang chút ấm áp dịu dàng như tiết trời tháng 10.
Khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng dưỡng sinh thực phẩmĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng cách dưỡng sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe là điều nên làm. Khi tình trạng sức khỏe tốt, vận khí của mỗi người đều có xu hướng hanh thông tăng và tốt đẹp hơn.
Mẹo nấu canh rau giữ nguyên dưỡng chấtĂn - 1 ngày trước
Nấu canh rau tưởng chừng đơn giản nhưng để giữ nguyên dưỡng chất thì cần một vài bí quyết nhỏ như nấu nhanh với lửa lớn và chỉ cho rau vào khi nước đã sôi.
Đây là "thức uống vàng" mẹ tôi thường nấu cho cả nhà uống vào tiết thu hanh khô: Vừa dưỡng nhan lại ấm dạĂn - 1 ngày trước
Mùa thu là thời điểm cơ thể cần được "làm dịu" từ bên trong. Giữa tiết trời se lạnh, một tách trà lê ấm với vị ngọt thanh, hương mộc thoảng nhẹ sẽ là món quà hoàn hảo vừa dưỡng nhan, vừa làm ấm lòng.
Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóaĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.
Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ ViệtĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.
Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đìnhĂn - 2 ngày trước
Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.
Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếngĂn - 2 ngày trước
Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.