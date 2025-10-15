Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp GĐXH – Đây là bộ phận của con lợn có giá rất rẻ, thậm chí nhiều nơi còn “cho không” khi khách xin thêm. Ít ai biết, nó lại chứa nguồn collagen tự nhiên dồi dào, rất tốt cho xương khớp, làn da khi được chế biến những món ngon dưới đây.

Thạch bì lợn

Nguyên liệu làm thạch bì lợn:

+ 500gr bì lợn

+ 20gr muối

+ Hành lá, tiêu

+ 1 hoa hồi, ít vỏ quýt khô

+ Gia vị: Đường, rượu, nước tương, hạt nêm

Món thạch bì lợn

Cách làm thạch bì lợn:

Bước 1: Đem bì lợn rửa sạch, cạo sạch phần mỡ thừa để đảm bảo lớp da thật mịn. Cho bì lợn vào nồi cùng hành lá, lát gừng, rượu nấu ăn. Đun sôi trong 20 phút để khử mùi và làm mềm.

Bước 2: Khi bì lợn còn nóng, thái thành sợi, rửa lại bằng nước ấm và vò kỹ để loại bỏ dầu mỡ. Lặp lại đến khi nước rửa trở nên trong là được. Bạn càng làm sạch bì lợn, không còn dầu mỡ thì món ăn này càng thơm ngon.

Bước 3: Cho bì lợn vào nồi áp suất, thêm lượng nước bằng với trọng lượng bì lợn theo tỷ lệ 1/1. Bạn cho thêm hành lá, hoa tiêu, lát gừng, vỏ quýt khô, hoa hồi, muối, bột nêm, đường, nước tương vào. Đặt chế độ nấu chân giò (50 phút), sau đó chỉ cần để nồi tự hoạt động.

Bước 4:

Sau khi nồi xả hết áp suất, mở nắp và vớt bỏ hành, gừng cùng các gia vị. Rót nước bì lợn đã nấu vào hộp hoặc khuôn yêu thích, để nguội và cho vào tủ lạnh để đông.

Khi thạch đông, cắt thành hình dạng bạn thích. Pha nước chấm theo khẩu vị, chấm ăn hoặc trộn đều đều ngon.

Bì lợn ngâm sả tắc

Nguyên liệu làm bì lợn ngâm sả tắc:

+ 500gr bì lợn

+ 6 nhánh sả, ớt, một củ tỏi, 1 củ gừng, lá chanh

+ Giấm ăn 4 muỗng canh

+ 2 lát chanh tươi, quất

+ Gia vị: 4 thìa nước mắm, muối, đường

Nguyên liệu làm bì lợn ngâm sả tắc

Cách làm bì lợn ngâm sả tắc:

Bước 1: Sả rửa sạch để ráo nước, đập dập và cắt khúc vừa phải. Phần còn lại thái mỏng. Quất đem cắt đôi. Gừng rửa sạch, cắt lát nhỏ. Tỏi bóc vỏ, cắt đôi. Ớt rửa sạch, thái lát. Lá chanh thái sợi.

Bước 2:

Đem bì lợn làm sạch. Khử mùi hôi bằng cách chà xát với 2 muỗng muối, 2 lát chanh và 1 muỗng giấm, rửa lại 2 lần nước. Sau đó đun sôi khoảng 500ml nước, thêm chút muối, giấm, sả, gừng vào khuấy đều. Khi sôi, cho bì lợn vào luộc 15 phút, vớt ra thau nước đá 10 phút cho giòn.

Tiếp đó, cắt bì lợn thành miếng vuông nhỏ khoảng 2 ngón tay. Cho 500ml nước vào nồi, thêm 2 muỗng giấm, 1 muỗng đường, 1 muỗng muối, 4 muỗng nước mắm vào khuấy đều, nêm nếm lại. Nước ngâm cho bì lợn cần mặn vừa đủ. Sau đó, bạn nấu trên lửa trung bình khoảng 2 phút cho nước ngâm sôi lại thì tắt bếp. Đợi nguội hoàn toàn.

Bước 3:

Đem bì lợn đã cắt vuông cùng tỏi, sả, lá chanh, ớt, tắc đã chuẩn bị vào tô. Đổ từ từ hỗn hợp nước ngâm vào, trộn đều cho các nguyên liệu thấm vào nhau. Để giữ độ giòn của bì lợn cần chú ý nước ngâm đã nguội hẳn trước khi trộn.

Sau khi trộn đều, bạn cho vào hũ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 ngày là có thể dùng được.

Món bì lợn ngâm sả tắc hấp dẫn, lạ miệng. Thành phẩm thu được khi bì lợn trong suốt, ăn có hương vị béo và giòn của bì lợn hòa quyện cùng với vị chua cay của ớt, sả, quất…

Cách sơ chế đơn giản khử mùi hôi của bì lợn ai cũng nên biết

Bì lợn cần chọn loại da căng bóng, có màu trắng hồng tự nhiên, không thâm đen, ố vàng hay có dấu hiệu hư hỏng. Khi chạm vào, bì lợn có độ đàn hồi, không bị nhớt hay mùi lạ. Để khử mùi hôi của bì lợn, mọi người có thể áp dụng:

Cách 1: Ngâm bì lợn trong nước vo gạo 5-10 phút, cạo sạch, cắt chanh chà và cạo lại.

Cách 2: Chà bì lợn với bột rồi cạo sạch bọt nhiều lần đến khi sạch, rửa lại. Sau đó cho bì lợn vào nồi nước luộc chín rồi đem rửa sạch lại.

Các nguyên liệu để khử mùi hôi bạn có thể cho vào khi luộc là muối, hành khô và gừng hoặc sử dụng giấm và chanh.

