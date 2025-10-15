Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh
GĐXH – Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh từ nguyên liệu bì lợn.
Cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh
Thạch bì lợn
Nguyên liệu làm thạch bì lợn:
+ 500gr bì lợn
+ 20gr muối
+ Hành lá, tiêu
+ 1 hoa hồi, ít vỏ quýt khô
+ Gia vị: Đường, rượu, nước tương, hạt nêm
Cách làm thạch bì lợn:
Bước 1: Đem bì lợn rửa sạch, cạo sạch phần mỡ thừa để đảm bảo lớp da thật mịn. Cho bì lợn vào nồi cùng hành lá, lát gừng, rượu nấu ăn. Đun sôi trong 20 phút để khử mùi và làm mềm.
Bước 2: Khi bì lợn còn nóng, thái thành sợi, rửa lại bằng nước ấm và vò kỹ để loại bỏ dầu mỡ. Lặp lại đến khi nước rửa trở nên trong là được. Bạn càng làm sạch bì lợn, không còn dầu mỡ thì món ăn này càng thơm ngon.
Bước 3: Cho bì lợn vào nồi áp suất, thêm lượng nước bằng với trọng lượng bì lợn theo tỷ lệ 1/1. Bạn cho thêm hành lá, hoa tiêu, lát gừng, vỏ quýt khô, hoa hồi, muối, bột nêm, đường, nước tương vào. Đặt chế độ nấu chân giò (50 phút), sau đó chỉ cần để nồi tự hoạt động.
Bước 4:
Sau khi nồi xả hết áp suất, mở nắp và vớt bỏ hành, gừng cùng các gia vị. Rót nước bì lợn đã nấu vào hộp hoặc khuôn yêu thích, để nguội và cho vào tủ lạnh để đông.
Khi thạch đông, cắt thành hình dạng bạn thích. Pha nước chấm theo khẩu vị, chấm ăn hoặc trộn đều đều ngon.
Bì lợn ngâm sả tắc
Nguyên liệu làm bì lợn ngâm sả tắc:
+ 500gr bì lợn
+ 6 nhánh sả, ớt, một củ tỏi, 1 củ gừng, lá chanh
+ Giấm ăn 4 muỗng canh
+ 2 lát chanh tươi, quất
+ Gia vị: 4 thìa nước mắm, muối, đường
Cách làm bì lợn ngâm sả tắc:
Bước 1: Sả rửa sạch để ráo nước, đập dập và cắt khúc vừa phải. Phần còn lại thái mỏng. Quất đem cắt đôi. Gừng rửa sạch, cắt lát nhỏ. Tỏi bóc vỏ, cắt đôi. Ớt rửa sạch, thái lát. Lá chanh thái sợi.
Bước 2:
Đem bì lợn làm sạch. Khử mùi hôi bằng cách chà xát với 2 muỗng muối, 2 lát chanh và 1 muỗng giấm, rửa lại 2 lần nước. Sau đó đun sôi khoảng 500ml nước, thêm chút muối, giấm, sả, gừng vào khuấy đều. Khi sôi, cho bì lợn vào luộc 15 phút, vớt ra thau nước đá 10 phút cho giòn.
Tiếp đó, cắt bì lợn thành miếng vuông nhỏ khoảng 2 ngón tay. Cho 500ml nước vào nồi, thêm 2 muỗng giấm, 1 muỗng đường, 1 muỗng muối, 4 muỗng nước mắm vào khuấy đều, nêm nếm lại. Nước ngâm cho bì lợn cần mặn vừa đủ. Sau đó, bạn nấu trên lửa trung bình khoảng 2 phút cho nước ngâm sôi lại thì tắt bếp. Đợi nguội hoàn toàn.
Bước 3:
Đem bì lợn đã cắt vuông cùng tỏi, sả, lá chanh, ớt, tắc đã chuẩn bị vào tô. Đổ từ từ hỗn hợp nước ngâm vào, trộn đều cho các nguyên liệu thấm vào nhau. Để giữ độ giòn của bì lợn cần chú ý nước ngâm đã nguội hẳn trước khi trộn.
Sau khi trộn đều, bạn cho vào hũ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 ngày là có thể dùng được.
Món bì lợn ngâm sả tắc hấp dẫn, lạ miệng. Thành phẩm thu được khi bì lợn trong suốt, ăn có hương vị béo và giòn của bì lợn hòa quyện cùng với vị chua cay của ớt, sả, quất…
Cách sơ chế đơn giản khử mùi hôi của bì lợn ai cũng nên biết
Bì lợn cần chọn loại da căng bóng, có màu trắng hồng tự nhiên, không thâm đen, ố vàng hay có dấu hiệu hư hỏng. Khi chạm vào, bì lợn có độ đàn hồi, không bị nhớt hay mùi lạ. Để khử mùi hôi của bì lợn, mọi người có thể áp dụng:
Cách 1: Ngâm bì lợn trong nước vo gạo 5-10 phút, cạo sạch, cắt chanh chà và cạo lại.
Cách 2: Chà bì lợn với bột rồi cạo sạch bọt nhiều lần đến khi sạch, rửa lại. Sau đó cho bì lợn vào nồi nước luộc chín rồi đem rửa sạch lại.
Các nguyên liệu để khử mùi hôi bạn có thể cho vào khi luộc là muối, hành khô và gừng hoặc sử dụng giấm và chanh.
Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Rau chùm ngây được ví như "thần dược", siêu thực phẩm vì những giá trị dinh dưỡng mà loại rau này mang lại.
Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làmĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Qua công thức chia sẻ của chị Thùy Linh (Hà Nội), bạn đọc có thể tham khảo một món ăn dễ chế biến mà nhiều canxi giúp tăng chiều cao cho trẻ.
Hãy dùng 5 loại “rau an toàn”, không chứa thuốc trừ sâu để nấu 5 món ngon tốt cho sức khỏe trong mùa thuĂn - 13 giờ trước
Giới thiệu với bạn 5 món ăn được nấu từ 5 loại rau mùa thu an toàn, gần như không có thuốc trừ sâu, tươi ngon và tốt cho sức khỏe, rất lý tưởng để thưởng thức cùng gia đình!
Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm daĂn - 1 ngày trước
Đây là 3 món ngon từ củ cải, rất dễ làm và có hương vị tươi ngon, đảm bảo bạn sẽ yêu thích loại "nhân sâm thông thường" này sau khi thử!
Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hànhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không vệ sinh, chải đầu, thay áo quần – là thấy dơ, khó chịu. Nhưng, trong cơ thể độc tố tắc nghẽn thì làm sao để... tắm? Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học Sự sống) hướng dẫn cách thải độc tố đơn giản.
Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?Ăn - 1 ngày trước
Các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm, nhất là khi nấu các món chua, vì sao?
Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến và ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh thuốc và các biện pháp phòng ngừa khác, một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.
Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớpĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là bộ phận của con lợn có giá rất rẻ, thậm chí nhiều nơi còn “cho không” khi khách xin thêm. Ít ai biết, nó lại chứa nguồn collagen tự nhiên dồi dào, rất tốt cho xương khớp, làn da khi được chế biến những món ngon dưới đây.
Cách bảo quản cá khô được lâu mà không bị mốc, ngày mưa bão tiện dùngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Để giữ cho cá khô luôn tươi ngon được lâu mà không bị mốc, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản dưới đây.
Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Nam MC nổi tiếng mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.
Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bãoĂn
GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.