Cháo khoái hải sản - món ngon nhất định phải thử khi đến Hải Phòng

Cháo khoái hải sản – nâng cấp từ hương vị truyền thống

Buổi sáng tinh khôi ở Hải Phòng, khi sương còn đọng trên những tán bàng già, mùi biển lẫn mùi hành phi đã lặng lẽ len nhẹ qua con phố nhỏ. Chị Hải Hà - người Hải Phòng dẫn tôi đi ăn cháo khoái hải sản - phiên bản hiện đại của cháo khoái Hải Phòng. Chị bảo, nghe nói ở góc đường Lê Lợi một quán nhỏ bán cháo khoái hải sản – đặc sản đất cảng Hải Phòng rất ngon. Chị chưa ăn bao giờ, nay có tôi nên chở cùng tới đó thưởng thức.

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường GĐXH – Cháo thường nấu bằng hạt gạo. Nhưng món cháo khoái Hải Phòng dùng bột gạo tẻ và gạo nếp xay nấu với nước xương hầm và nước rau xanh - tạo thành đặc sản dân dã màu xanh ngọc nhạt, sánh đặc và mịn... Ăn là khoái.

Chủ quán nghe nói là một đầu bếp có tuổi, từng làm ở khách sạn lớn về mở quán nhỏ. Anh tươi cười đón khách, rót từng vá cháo xanh sánh đặc ra bát. Cũng nền cháo khoái dân dã đó, anh thêm tôm, cá, hàu – hương vị biển Hải Phòng vào bát cháo khoái.

Bây giờ, một số nhà hàng ở Hải Phòng cũng đã nâng tầm món cháo khoái truyền thống thành "cháo khoái hải sản". Nghĩa là, nền cháo xanh mịn vẫn được nấu từ bột gạo tẻ và gạo nếp, pha cùng nước xương hầm và nước rau ngót (hoặc lá dứa). Nhưng thêm hương vị biển từ topping tôm sú, cá lóc, hàu sữa, trứng cút – mỗi loại một sắc, một hương. Tất cả trình bày tinh tế trong tô sứ trắng (hoặc bát đá đen), rưới thêm lớp dầu hành bóng mịn, điểm vài lát ớt đỏ và cọng rau mùi cho đủ vị, đủ màu.

Một thìa cháo khoái hải sản là sự hòa quyện tuyệt vời, có vị ngọt thanh của cháo, bùi của đậu xanh, béo nhẹ của hàu, thơm dịu của hành phi... tất cả tan vào nhau tạo nên cảm giác "ăn là khoái, nhìn cũng khoái".

Cháo khoái hải sản và cháo khoái dân dã. Ảnh internet

So sánh cháo khoái dân dã và cháo khoái hải sản hiện đại

Chị bạn tôi vốn là một chuyên gia dinh dưỡng, bằng cảm quan đã nhận xét rằng, một tô cháo khoái hải sản (khoảng 350 ml) cung cấp khoảng 320–350 kcal. Trong đó, đạm khoảng 20–22g từ tôm, cá, hàu, đậu xanh – giúp cơ thể khỏe, chắc cơ. Đồng thời, chất xơ có 4–6 g, tốt cho tiêu hóa. Ngoài ra, còn có Vitamin B, E, kẽm, sắt, canxi: giúp đẹp da, tăng miễn dịch, chắc xương. Năng lượng vừa đủ: ăn nhẹ mà vẫn no lâu, phù hợp cả sáng lẫn chiều.

Tiêu chí Cháo khoái dân dã Cháo khoái hải sản “Đất Cảng” Nguyên liệu chính Bột gạo xay mịn, nước xương, nước rau ngót, đậu xanh, hành phi Nền cháo xanh truyền thống + topping tôm, cá, hàu, trứng cút Màu sắc Xanh ngọc nhạt, mịn, tự nhiên từ rau ngót Xanh sáng, phủ dầu hành bóng mượt, điểm màu hồng tôm – trắng cá – vàng trứng Vị chủ đạo Thanh, bùi, ngọt nhẹ từ xương và đậu xanh Thanh ngọt hòa vị biển tươi, béo nhẹ và dậy mùi hành phi Cảm giác khi ăn Mịn, ấm bụng, giản dị như bữa chiều quê Trọn vị – vừa ấm vừa sang, phù hợp nhà hàng, thực đơn đặc sản Trình bày Bát sứ men ngọc, hành phi phủ mặt Tô sứ trắng hoặc bát đá đen, topping sắp theo tầng màu nghệ thuật Ý nghĩa Biểu tượng dân dã, thân thương Tinh hoa ẩm thực đất cảng – hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại

Cách nấu cháo khoái hải sản hiện đại

Nguyên liệu nấu cháo khoái hải sản

(cho 4 phần ăn)

Gạo nếp: 150 g

Gạo tẻ: 100 g

Xương ống heo: 700 g (ninh lấy 1,5 lít nước dùng)

Đậu xanh đãi vỏ: 200 g

Rau ngót (hoặc lá dứa): 150 g (xay lọc lấy 150 ml nước cốt xanh)

Tôm sú: 200g (bóc vỏ, rút chỉ lưng), cá lóc phi lê: 200g, hàu sữa: 100g, trứng cút: 8 quả.

Hành khô: 5 củ (phi vàng giòn)

Muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu, dầu ăn, hành lá, rau răm, ớt đỏ trang trí.

Tô cháo khoải hải sản. Ảnh internet.

Cách nấu cháo khoái

Nấu nền xanh cho cháo khoái

Xay nhuyễn gạo nếp, gạo tẻ với 700 ml nước rồi để lắng, lọc lấy phần bột đậm đặc.

Ninh xương ống 45 phút → lọc lấy nước trong.

Khi nước dùng sôi, từ từ đổ bột vào, khuấy đều tay để không vón. Nấu trên nhỏ lửa 20 phút đến khi cháo sánh mịn thì đổ nước rau ngót vào, khuấy nhẹ. Nêm muối, hạt nêm, nước mắm cho vừa miệng.

Mẹo nhỏ nấu cháo khoái

Không cho nước rau vào nấu cùng cháo từ đầu, vì như thế sẽ làm cháo khoái bị xỉn màu và hăng mùi cỏ.

Chuẩn bị hải sản

Tôm sú làm sạch ướp nhẹ với muối, nước mắm, tiêu, cho vào áp chảo nhanh cho săn và giữ màu hồng cam.

Cá lóc hấp chín, tách thớ, rưới dầu hành cho bóng.

Hàu sữa trụng nhanh 30 giây với gừng để khử tanh.

Trứng cút luộc chín, cắt đôi (có thể chiên mặt cắt cho đẹp).

Nguyên liệu chuẩn bị nấu cháo khoái hải sản. Ảnh internet.

Chuẩn bị đậu xanh và hành phi

Ngâm đậu xanh 2 tiếng rồi đem vào hấp 20 phút → nghiền nhuyễn, nắm tròn. Khi sắp cháo để ăn mới thái lát mỏng rắc lên mặt cháo.

Phi hành khô vàng giòn, để ráo dầu.

Trình bày món ăn

Múc và cháo xanh nền vào tô (200–250 ml).

Rắc một lớp đậu xanh nghiền phủ nhẹ mặt.

Xếp tôm, cá, hàu, trứng cút theo vòng cung.

Rắc hành phi, tiêu, hành lá và ớt đỏ.

Rưới 1 thìa dầu hành để cháo bóng mịn, dậy mùi thơm.

Phiên bản nhà hàng cao cấp có thể thêm 10ml kem béo tươi để cháo có độ bóng và vị ngậy nhẹ mà không át mùi biển.

Cháo khoái hải sản - phiên bản nâng cấp của cháo khoái dân dã là một món ngon mới trong bản đồ ẩm thực của người Hải Phòng. Hương vị cháo thanh khiết, đậm đà như tính cách người miền biển; giản dị mà tinh tế từ cách chọn nguyên liệu đến cách bày biện. Phiên bản cháo khoái hải sản hiện đại vẫn giữ trọn hồn quê, để ai đã từng nếm qua đều nhớ mãi cái "khoái" ngọt lành nơi đầu lưỡi và nơi trái tim.

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường GĐXH – Cháo thường nấu bằng hạt gạo. Nhưng món cháo khoái Hải Phòng dùng bột gạo tẻ và gạo nếp xay nấu với nước xương hầm và nước rau xanh - tạo thành đặc sản dân dã màu xanh ngọc nhạt, sánh đặc và mịn... Ăn là khoái.

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành GĐXH - Nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không vệ sinh, chải đầu, thay áo quần – là thấy dơ, khó chịu. Nhưng, trong cơ thể độc tố tắc nghẽn thì làm sao để... tắm? Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học Sự sống) hướng dẫn cách thải độc tố đơn giản.



