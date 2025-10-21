Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Những món ăn nấu hai lần ngon hơn một lần

Thứ ba, 13:38 21/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong ẩm thực không phải món ngon nào cũng đạt đỉnh ngay từ lần đầu nấu xong, có những món phải qua “hai lần lửa” mới thực sự bộc lộ hết tinh túy.

Trong thế giới ẩm thực, có những món ăn dường như thách thức quy tắc “ăn ngay khi còn nóng”. Trái lại, chúng lại ngon hơn khi được nấu hai lần, thậm chí càng để lâu, hâm lại càng dậy hương vị đậm đà, hài hòa hơn so với lần đầu. Đó là bí mật của sự “chín kỹ” – không chỉ trong nguyên liệu, mà còn trong sự giao hòa của hương, vị và cảm xúc người nấu.

Những món ăn ngon hơn khi nấu hai lần lửa

Dưới đây là những món nấu hai lần ngon hơn nấu một lần.

Cá kho: Để càng lâu, ăn càng đậm đà

Những món ăn nấu hai lần ngon hơn một lần - Ảnh 1.

Cá kho nấu hai lửa càng ngon, ăn càng đậm đà. (Ảnh: btaske)

Cá kho là ví dụ điển hình cho món ăn càng hâm lại càng ngon. Nồi cá kho truyền thống, nhất là kiểu kho cá trắm, cá rô hay cá basa theo phong cách miền Bắc, thường được kho với nước hàng, nước mắm, tiêu, ớt, riềng, thịt ba chỉ và kho trong thời gian dài. Nhưng điều đặc biệt là sau khi kho lần đầu, để nguội, rồi hôm sau kho lại lần hai, món cá trở nên thơm hơn, thịt cá săn chắc, vị mặn ngọt thấm đẫm vào từng thớ thịt.

Đặc biệt ở một số vùng như làng Vũ Đại (Hà Nam), cá kho thậm chí được kho trong nồi đất suốt 12–16 tiếng, hâm đi hâm lại nhiều lần, nước kho keo lại như mật, miếng cá mềm rục nhưng không nát, khiến ai ăn cũng phải trầm trồ.

Thịt kho tàu: Để qua đêm, miếng thịt mới thấm

Những món ăn nấu hai lần ngon hơn một lần - Ảnh 2.

Thịt kho tàu nấu hai lửa miếng thịt mới “thấm”. (Ảnh: Allrecipes)

Món thịt kho trứng ( thịt kho tàu ) là món không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của người miền Nam, nhưng đồng thời cũng rất phổ biến trong bữa cơm hàng ngày khắp mọi miền.

Thịt kho ban đầu thường có màu đẹp, mùi thơm nức, nhưng nếu ai từng ăn miếng thịt sau khi hâm nóng lại vào hôm sau sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt: miếng thịt mềm hơn, mỡ không còn ngấy, trứng thì đậm đà, lòng đỏ bùi bùi.

Nguyên nhân là vì sau một đêm để nguội và hâm lại, các gia vị như nước mắm, đường, nước dừa… có thêm thời gian để ngấm vào từng thớ thịt. Không ít người thậm chí thích món thịt kho… từ ngày thứ hai trở đi hơn cả lúc mới nấu.

Cà ri: Ngấm vị là bí quyết tạo nên hương vị đặc biệt

Các món cà ri, dù là kiểu Việt, Ấn, Thái hay Nhật, đều có một đặc điểm chung: hương vị sẽ thơm và đậm đà hơn khi được hâm lại.

Trong lần đầu tiên nấu cà ri, các nguyên liệu như thịt, khoai, cà rốt… chưa kịp “giao thoa” hoàn toàn với phần nước sốt đậm vị từ bột cà ri, nước cốt dừa, gia vị. Nhưng để qua đêm, rồi hâm nóng lại, món ăn không chỉ không mất ngon mà còn trở nên hấp dẫn hơn, phần nước cà ri trở nên sánh hơn, ngọt tự nhiên hơn nhờ tinh bột tiết ra.

Người Nhật thậm chí còn khuyên nên nấu cà ri từ tối hôm trước, hôm sau ăn mới đúng chuẩn.

Các món kho mặn như thịt kho tiêu, cá cơm kho, tôm rim

Các món kho kiểu mặn, ít nước như thịt kho tiêu, cá cơm kho, tôm rim nước mắm… khi để nguội và rim lại lần hai sẽ lên màu đẹp hơn, hương vị mặn ngọt trở nên hài hòa, lớp nước sốt bám dính đều lên từng miếng nguyên liệu.

Lần rim thứ hai thường là lúc người nấu có thể “cân chỉnh” lại gia vị. Ví dụ, nếu lần đầu nấu hơi nhạt, khi rim lại có thể thêm tí nước mắm, tí đường, khiến món ăn trở nên tròn vị.

Vì sao một số món ăn nấu hai lần lại ngon hơn?

Hiện tượng này không chỉ là cảm giác mà còn có cơ sở khoa học:

- Phản ứng hóa học tiếp diễn: Sau khi nấu xong, các phản ứng Maillard (giữa protein và đường) vẫn tiếp tục diễn ra ở mức độ nhẹ khi món ăn được làm nguội, giúp món ăn lên hương vị mới.

- Nguyên liệu “giao thoa” với gia vị: Khi để qua đêm, gia vị như muối, nước mắm, tiêu… có thời gian ngấm sâu vào từng nguyên liệu.

- Tinh bột và chất béo tái định hình: Khi hâm nóng, các phân tử tinh bột và chất béo sắp xếp lại, tạo nên kết cấu mịn hơn, dẻo hơn, ngon miệng hơn.

Những món ăn nấu hai lần ngon hơn một lần - Ảnh 3.

Một số món ăn nấu hai lần ngon hơn một lần.

Lưu ý khi bảo quản và hâm lại món ăn

Mặc dù nhiều món ăn trở nên ngon hơn khi nấu hai lần, nhưng bạn vẫn cần đảm bảo an toàn thực phẩm:

- Bảo quản đúng cách: Cất vào hộp kín, để ngăn mát tủ lạnh, không để ở nhiệt độ phòng quá lâu.

- Hâm đủ nhiệt: Khi hâm lại, nên đun sôi kỹ hoặc hâm ở nhiệt độ cao để tiêu diệt vi khuẩn.

- Không hâm lại quá nhiều lần: Mỗi lần hâm sẽ giảm chất lượng món ăn, và có thể gây nguy hiểm nếu vi khuẩn phát triển.

NGUYỆT ÁNH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loại rau giúp gan thải độc hiệu quả, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, có cách chế biến được nhiều món ngon

Loại rau giúp gan thải độc hiệu quả, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, có cách chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Duy trì thói quen ăn cải bó xôi trong chế độ dinh dưỡng sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng gan nhiễm mỡ và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng để cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng để cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!

Ăn - 9 giờ trước

Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!

Món ăn từ loại thực phẩm được coi là bài thuốc kép hỗ trợ cho gan và đường huyết, mỡ máu hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Món ăn từ loại thực phẩm được coi là bài thuốc kép hỗ trợ cho gan và đường huyết, mỡ máu hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Trong y học cổ truyền, mướp đắng thường được dùng nấu canh hoặc xào sơ để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến gan.

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Cháo thường nấu bằng hạt gạo. Nhưng món cháo khoái Hải Phòng dùng bột gạo tẻ và gạo nếp xay nấu với nước xương hầm và nước rau xanh - tạo thành đặc sản dân dã màu xanh ngọc nhạt, sánh đặc và mịn... Ăn là khoái.

Uống 1 bát là da dẻ hồng hào, sáng khỏe: Công thức dưỡng khí huyết cực rẻ cho chị em

Uống 1 bát là da dẻ hồng hào, sáng khỏe: Công thức dưỡng khí huyết cực rẻ cho chị em

Ăn - 1 ngày trước

Một bát canh long nhãn táo đỏ trứng, chi phí rẻ mà hiệu quả bồi bổ khí huyết khiến nhiều chị em mê mẩn.

Món ngon độc lạ từ tương đỗ, hỗ trợ cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt tốt cho phụ nữ U50

Món ngon độc lạ từ tương đỗ, hỗ trợ cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt tốt cho phụ nữ U50

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Soflavone và vitamin K từ loại thực phẩm này giúp cải thiện quá trình hấp thụ canxi, tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Isoflavone có thể giúp giảm các triệu chứng bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh.

Mách bạn cách nấu 10 món ngon và giàu dinh dưỡng từ khoai tây

Mách bạn cách nấu 10 món ngon và giàu dinh dưỡng từ khoai tây

Ăn - 2 ngày trước

Dù là nấu ăn tại gia hay tụ bạn bè, những công thức nấu ăn sử dụng nguyên liệu khoai tây đều mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn vị giác

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Với các nguyên liệu đơn giản, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết nấu bữa cơm thuần chay dưỡng sinh đơn giản, đầy đủ chất trong 20 phút.

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Ẩm thực 360 - 3 ngày trước

GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, chị Phạm Thị Thu Huyền vẫn giữ trọn hương vị mâm cơm nhà – nơi câu hỏi “hôm nay ăn gì” trở thành hành trình của yêu thương.

Lạ miệng với món khấu đuôi nhồi hành lá thơm ngon, béo ngậy

Lạ miệng với món khấu đuôi nhồi hành lá thơm ngon, béo ngậy

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Bận bịu công việc kinh doanh nhưng chị Thùy Linh (30 tuổi, Hà Nội) rất chăm chỉ vào bếp mỗi ngày.

Xem nhiều

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn

GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn
Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top