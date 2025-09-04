Thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các cơ quan báo chí
LTS: Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội vì đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tuyên truyền về quá trình luyện tập, hợp luyện, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Báo Quân đội nhân dân trân trọng đăng toàn văn Thư cảm ơn của Bộ trưởng Phan Văn Giang:
"Kính gửi: Các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945/19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2025) để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, bạn bè quốc tế, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.
Thành công của diễu binh, diễu hành đã phản ánh sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự hết lòng yêu thương, đùm bọc của nhân dân; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn, sự tin yêu của các tầng lớp nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đã kịp thời cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Quân đội ngày đêm miệt mài luyện tập trên các thao trường, bãi tập; các đồng chí đã “vượt nắng, thắng mưa” xây dựng, đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, truyền hình, phát thanh trực tiếp diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần lan tỏa sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đến nhân dân và bạn bè quốc tế.
Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, đồng hành của các đồng chí; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên mới.
