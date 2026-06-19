Thử đi xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 giá 46 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,66 lít/100 km xứng danh 'nữ hoàng tiết kiệm xăng' cực hợp cho chị em văn phòng

Xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,66 lít/100 km xứng danh 'nữ hoàng tiết kiệm xăng'

Xe máy tay ga Yamaha Grande Hybrid 2026

Trong nhiều năm qua, Yamaha Grande luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên khi người dùng nhắc đến những mẫu xe máy tay ga tiết kiệm nhiên liệu tại Việt Nam. Thậm chí, không ít người gọi đây là "nữ hoàng xe tay ga tiết kiệm xăng" bởi mức tiêu hao nhiên liệu thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

Tuy nhiên, với tư cách một người trải nghiệm thực tế, tôi vẫn đặt ra câu hỏi: Liệu con số 1,66 lít/100 km mà Yamaha công bố có thực sự phản ánh đúng khả năng vận hành của chiếc xe? Và ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Grande Hybrid 2026 còn mang lại những giá trị gì khiến mẫu xe này luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất phân khúc?

Sau nhiều ngày sử dụng trong điều kiện giao thông đô thị, tôi đã phần nào tìm được câu trả lời.

Điểm khiến tôi tò mò nhất trước khi trải nghiệm Yamaha Grande Hybrid 2026 chính là hệ thống Blue Core Hybrid – công nghệ vốn được xem là "vũ khí bí mật" giúp chiếc xe đạt mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng.

Thông thường, ở nhiều mẫu xe tay ga phổ thông, giai đoạn đề-pa thường là lúc động cơ hoạt động nặng nề nhất. Xe có thể xuất hiện độ trễ nhất định trước khi bắt đầu tăng tốc. Nhưng với Grande Hybrid, chiếc xe phản hồi gần như ngay lập tức.

Theo Yamaha, hệ thống trợ lực điện Hybrid sẽ hoạt động trong khoảng vài giây đầu tiên khi xe khởi hành. Mô-tơ điện hỗ trợ động cơ xăng kéo xe đi giúp giảm tải cho động cơ chính.

Trải nghiệm thực tế cho thấy cơ chế này hoạt động khá hiệu quả. Xe tăng tốc nhẹ nhàng, không bị gằn máy và đặc biệt rất êm khi chở thêm người hoặc leo dốc tầng hầm chung cư.

Khi di chuyển trong phố đông, nơi thường xuyên phải dừng đèn đỏ rồi tăng tốc trở lại, lợi thế của hệ thống Hybrid càng thể hiện rõ hơn. Xe không tạo cảm giác ì hay hụt hơi như nhiều mẫu xe tay ga cùng dung tích động cơ.

Điều đáng nói là sự hỗ trợ này không chỉ mang lại cảm giác lái dễ chịu mà còn góp phần tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Con số 1,66 lít/100 km được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố nghe có vẻ khó tin, nhưng sau quá trình trải nghiệm thực tế, tôi nhận thấy Grande thực sự là một trong những mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng nhất mà mình từng sử dụng.

Với người thường xuyên di chuyển trong đô thị, khoản chi phí nhiên liệu tiết kiệm được sau vài năm sử dụng là không hề nhỏ.

Nếu chỉ có động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Grande chưa chắc đã duy trì được sức hút suốt nhiều năm qua. Điểm mạnh thứ hai của mẫu xe này nằm ở thiết kế và hệ thống tiện ích.

Ngay từ ngoại hình, Grande Hybrid 2026 mang phong cách thanh lịch đặc trưng. Xe không theo đuổi kiểu dáng thể thao hay hầm hố mà hướng tới sự mềm mại và sang trọng.

Cụm đèn LED phía trước được tạo hình khá bắt mắt với phong cách giống những mẫu xe tay ga châu Âu. Khi vận hành vào buổi tối, khả năng chiếu sáng của hệ thống đèn LED cũng được cải thiện rõ rệt so với các thế hệ cũ.

Mặt đồng hồ TFT điện tử hiện đại là điểm nâng cấp tôi đánh giá cao. Các thông tin về tốc độ, nhiên liệu, quãng đường hay trạng thái kết nối đều hiển thị rõ ràng và dễ quan sát.

Trong quá trình sử dụng hàng ngày, tôi nhận ra nhiều chi tiết nhỏ nhưng rất thực dụng.

Đơn cử như nắp bình xăng được đặt phía trước. Người dùng không cần xuống xe hay mở yên mỗi khi tiếp nhiên liệu. Với phụ nữ mặc váy hoặc thường xuyên mang theo nhiều đồ đạc, đây là tiện ích thực sự hữu ích.

Cốp chứa đồ dung tích 27 lít tiếp tục là một điểm cộng lớn. Tôi thử để hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân và vẫn còn khoảng trống nhất định. Đèn LED bên trong cốp giúp việc tìm đồ vào buổi tối dễ dàng hơn.

Trên các phiên bản cao cấp, Yamaha còn trang bị hệ thống kết nối Y-Connect cho phép đồng bộ điện thoại với xe. Các thông báo cuộc gọi, tin nhắn hay tình trạng xe đều có thể theo dõi trực tiếp trên màn hình.

Yamaha còn trang bị hệ thống kết nối Y-Connect

Về an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước mang lại sự yên tâm đáng kể khi di chuyển trên đường trơn hoặc phanh gấp trong tình huống bất ngờ. Đây là trang bị ngày càng được người dùng quan tâm khi lựa chọn xe tay ga trong tầm giá dưới 60 triệu đồng.

Sau thời gian trải nghiệm, tôi cho rằng Yamaha Grande Hybrid 2026 không đơn thuần là một mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng. Điều làm nên sức hút của chiếc xe nằm ở sự cân bằng giữa thiết kế đẹp, vận hành êm ái, công nghệ hiện đại và chi phí sử dụng thấp.

Mức tiêu hao nhiên liệu 1,66 lít/100 km không phải là chiêu trò quảng cáo mà là lợi thế có thể cảm nhận rõ trong quá trình sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, loạt tiện ích như cốp lớn, nắp bình xăng phía trước, kết nối thông minh hay phanh ABS giúp Grande trở thành mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là nữ giới.

Giá xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026

Giá xe Yamaha Grande Hybrid 2026 hiện có mức đề xuất dao động từ 46,2 - 52 triệu VNĐ tùy phiên bản. Tại các đại lý, giá bán thực tế thường thấp hơn niêm yết từ 1 - 2 triệu VNĐ.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga vừa đẹp, vừa tiết kiệm nhiên liệu và đủ hiện đại để sử dụng lâu dài, Yamaha Grande Hybrid 2026 vẫn là cái tên rất khó bỏ qua trên thị trường hiện nay.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.