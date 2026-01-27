Thu giữ gần 1 tấn nầm lợn đông lạnh không nguồn gốc trên biển
GĐXH - Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bè mảng gỗ xốp chở 16 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa khoảng 800kg nầm lợn đông lạnh không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.
Thông tin từ Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), mới đây đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia thu giữ 800kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Theo đó, vào lúc 11h30 ngày 22/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên khu vực thuộc vùng biển phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát (TTKS) Đồn Biên phòng Trà Cổ chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện 1 bè mảng gỗ xốp, không biển kiểm soát đang trên hành trình với nhiều biểu hiện nghi vấn.
Lập tức Đội TTKS phát tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại kiểm tra. Người điều khiển, kiêm chủ phương tiện được xác định là Hoàng Văn Chung (SN 1983, địa chỉ ở khu phố Tràng Lộ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh).
Thời điểm kiêm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện chở 16 bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi bao tải dứa chứa 1 thùng xốp (kích thước khoảng 58x34x32 cm). Đáng chú ý, trong các thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh, mỗi thùng xốp có khối lượng khoảng 50kg, tổng khối lượng khoảng 800kg.
Quá trình kiểm tra, Hoàng Văn Chung không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến phương tiện và hóa đơn, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.
Hoàng Văn Chung khai nhận, mình điều khiển bè mảng ra khu vực giàn nuôi hàu hà khu vực cửa sông Bắc Luân thuộc vùng biển Trung Quốc để vận chuyển số hàng trên về khu Tràng Lộ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) cho một người đàn ông tên Hải, lấy tiền công.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Đội TTKS đã yêu cầu Hoàng Văn Chung đưa phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường liên quan vụ đổ trộm gần 8.000 tấn chất thảiPháp luật - 55 phút trước
GĐXH - Thuê đất nông nghiệp rồi móc nối với các công ty môi trường để đổ trộm hàng nghìn tấn rác thải xây dựng, sau đó "ngụy trang" bằng cách phủ đất thịt lên trên trồng cây. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng tại Bát Tràng vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.
Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò ĐúcPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ bạo hành người cao tuổi gây bức xúc dư luận tại ngõ 190 Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Bắc - nữ giúp việc về tội "Hành hạ người khác".
Bóc trần đường dây môi giới bán dâm nam cho 'quý bà' trung niên hoạt động qua ZaloPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu “tìm của lạ” của một số phụ nữ trung niên, Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại Hà Nội) đã lập đường dây môi giới bán dâm nam, điều hành hoạt động tinh vi qua mạng xã hội. Đường dây này vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, nhiều đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật.
Lĩnh án tù vì môi giới mua bán thậnPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu cần ghép thận, Châu và Tiến môi giới việc mua bán thận, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi tiền của người khác.
Thái Nguyên: Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, 2 đối tượng ở Hà Nội bị khởi tốPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, hai đối tượng tại Hà Nội đã lôi kéo nhiều người tham gia, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che kín biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt 23 triệu đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Cho rằng xe đi đường mưa bị bắn bẩn là chuyện bình thường và chỉ bị nhắc nhở hoặc phạt nhẹ, một nam tài xế tại Hà Nội đã quay clip tranh luận với CSGT. Tuy nhiên, kết quả xử lý sau đó là bài học đắt giá cho nhiều người.
Nhóm thanh thiếu niên lợi dụng đêm khuya trộm cắp tiền công đứcPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người, sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản tại các cơ sở tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội.
Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợpThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện 302 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát.
Thái Nguyên: Ai chịu trách nhiệm khi xe tải tung bụi, đe dọa an toàn giao thông tại dự án TĐC Bản Áng?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Mặc dù hồ sơ mời thầu quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông, song thực tế tại dự án khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên cho thấy nhiều bất cập: xe chở đất chưa che chắn kín, bụi phát tán nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập, khiến dư luận lo ngại.
Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầngThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.
Những con giáp vượng vận quý nhân nhất năm 2026: Không cần bon chen vẫn gặp may mắnĐời sống
GĐXH - Vận quý nhân hanh thông giúp những con giáp này tháo gỡ khó khăn, mở ra nhiều cơ hội tích cực trong công việc, tài chính lẫn các mối quan hệ.