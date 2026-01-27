Thu giữ gần 1 tấn nầm lợn đông lạnh không nguồn gốc trên biển

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), mới đây đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia thu giữ 800kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào lúc 11h30 ngày 22/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên khu vực thuộc vùng biển phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát (TTKS) Đồn Biên phòng Trà Cổ chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện 1 bè mảng gỗ xốp, không biển kiểm soát đang trên hành trình với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lập tức Đội TTKS phát tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại kiểm tra. Người điều khiển, kiêm chủ phương tiện được xác định là Hoàng Văn Chung (SN 1983, địa chỉ ở khu phố Tràng Lộ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh).

Khoảng 800kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện trên biển.

Thời điểm kiêm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện chở 16 bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi bao tải dứa chứa 1 thùng xốp (kích thước khoảng 58x34x32 cm). Đáng chú ý, trong các thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh, mỗi thùng xốp có khối lượng khoảng 50kg, tổng khối lượng khoảng 800kg.

Quá trình kiểm tra, Hoàng Văn Chung không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến phương tiện và hóa đơn, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.

Hoàng Văn Chung khai nhận, mình điều khiển bè mảng ra khu vực giàn nuôi hàu hà khu vực cửa sông Bắc Luân thuộc vùng biển Trung Quốc để vận chuyển số hàng trên về khu Tràng Lộ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) cho một người đàn ông tên Hải, lấy tiền công.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Đội TTKS đã yêu cầu Hoàng Văn Chung đưa phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để xử lý theo quy định của pháp luật.