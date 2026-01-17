Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội
Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ khoảng 10 tấn nầm lợn, xúc xích... không rõ nguồn gốc tại một kho đông lạnh tại phường Yên Sở.
Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội thông tin, vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra một kho đông lạnh tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 10 tấn thực phẩm gồm nầm lợn, xúc xích... không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận số thực phẩm trên được thu gom từ các tỉnh khu vực biên giới, sau đó vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ và phân phối cho các địa phương lân cận nhằm kiếm lời.
Công an TP Hà Nội cho biết, dịp lễ, Tết là thời điểm các hành vi buôn bán thực phẩm quá hạn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc gia tăng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở uy tín, được chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán.
