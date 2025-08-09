Mới nhất
Thu Thuỷ - học trò Mỹ Tâm giờ ra sao sau cuộc thi The Voice?

Thứ bảy, 07:15 09/08/2025 | Câu chuyện văn hóa
Từng là thí sinh đội Mỹ Tâm tại The Voice 2015, Thu Thủy nay gây chú ý khi chuyển hướng, không theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Trước khi nổi tiếng với hình ảnh MC song ngữ, Thu Thủy từng được biết tới với vai trò ca sĩ. Người đẹp từng tham dự cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt 2015 và là học trò của ca sĩ Mỹ Tâm .

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục chinh phục làng giải trí, Thu Thủy quyết định rẽ hướng trở thành MC. Cô từng đảm nhiệm vai trò MC cho nhiều chương trình của VTV như Sing to learn, Đẹp 24/7, Hành trình hy vọng… Đến nay, Thu Thủy là gương mặt MC quen thuộc của nhiều sự kiện học thuật và sân khấu song ngữ chuyên nghiệp.

Thu Thuỷ - học trò Mỹ Tâm giờ ra sao sau cuộc thi The Voice? - Ảnh 1.

Từng nổi bật tại cuộc thi The Voice, Thu Thuỷ đã từ bỏ con đường ca hát để rẽ hướng sang công việc MC.

Không chỉ ghi dấu bởi kĩ năng MC, Thu Thuỷ còn sở hữu học vấn ấn tượng. Mới đây cô vừa hoàn thành kỳ thi IELTS với tổng điểm 8.5. Trước đó, vào tháng 6/2025, người đẹp công khai điểm số IELTS với tổng điểm 8.0 và bày tỏ tiếc nuối vì điểm số này chưa chạm tới kỳ vọng của cô.

Sau chưa đầy 2 tháng rèn luyện, Thu Thủy giành được điểm số 8.5, cô bày tỏ sự hài lòng với thành tích này. Người đẹp cho biết, việc cô dự thi không xuất phát từ áp lực hay yêu cầu cụ thể nào, mà là một bước đi nhằm “nâng cấp bản thân”.

“Tiếng Anh sân khấu khác xa tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Để tự tin dẫn dắt những chương trình mang tính học thuật, nặng về nội dung hay dịch trực tiếp trên sân khấu, tôi luôn cảm thấy cần phải trau dồi hơn nữa khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật – để ngôn từ trở nên chuẩn xác và linh hoạt hơn,” cô chia sẻ.

Thu Thuỷ - học trò Mỹ Tâm giờ ra sao sau cuộc thi The Voice? - Ảnh 2.

Cô sở hữu học vấn ấn tượng, đáng ngưỡng mộ.

Thu Thủy thừa nhận, cô vẫn còn cần thêm kinh nghiệm từ những người “cao thủ” hơn. MC Thu Thủy khẳng định cô sẽ tiếp tục trau dồi thêm tiếng Anh học thuật chứ không chỉ dừng ở thành tích 8.5 IELTS: “Tôi không đặt IELTS như một mục tiêu để khoe thành tích, mà xem nó như một công cụ để tự thúc đẩy bản thân – đặc biệt trong giai đoạn dễ bị cuốn theo guồng công việc. Tôi chủ động học lại từ đầu, kỹ lưỡng và có hệ thống hơn, đồng thời nhắc mình luôn cần cập nhật và hoàn thiện”.

Trong bối cảnh nhiều sự kiện hiện nay yêu cầu khả năng song ngữ cao cấp, chứng chỉ này sẽ giúp nữ MC có thêm sự tin cậy từ phía đối tác và khán giả.

MC Thu Thủy là một trong số ít gương mặt trẻ được tin tưởng đảm nhiệm vai trò MC song ngữ tại nhiều hội nghị, diễn đàn học thuật và lễ hội văn hóa – nơi đòi hỏi khả năng dịch trực tiếp và xử lý ngôn ngữ linh hoạt trên sân khấu: Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực Singapore 2023, Hội nghị Phụ nữ 2023 do Forbes Việt Nam tổ chức hay Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam) năm 2023 và 2024, Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025, Shark Tank Forum 2025..

