Thực đơn món ăn ngon tốt cho sức khỏe người bị sỏi thận

Nguyên tắc xây dựng thực đơn cho người bị sỏi thận

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng góp phần gia tăng hiệu quả điều trị sỏi thận. Khi bị sỏi thận, người bệnh thường mệt mỏi, chán ăn vì vậy bữa ăn hàng ngày cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết để duy trì thể trạng tốt.

Duy trì chế độ dinh dưỡng không lành mạnh như ăn mặn, dung nạp nhiều món ăn chứa axit oxalic, thói quen ít uống nước… sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các khoáng chất, độc tố tích tụ và hình thành nên sỏi thận. Do đó, thực đơn cho người bị sỏi thận cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dinh dưỡng sau đây:

Hạn chế dung nạp nhiều muối và đường trong bữa ăn hàng ngày; Hạn chế nạp dư thừa các loại thực phẩm chứa nhiều kali, đạm động vật;

Bổ sung các loại thực phẩm giàu canxi; chất xơ, vitamin (A, B6, D); Uống nhiều nước, đặc biệt khi thời tiết oi bức hoặc sau khi vận động cường độ mạnh.

Lưu ý, nên chia nhỏ lượng nước để uống dài trải trong ngày để tránh hiện tượng ngộ độc nước.

Ngộ độc nước xảy ra khi lượng nước nạp vào vượt mức mà cơ thể có thể hấp thụ gây hạ natri trong máu và tăng hydrat đột ngột làm mất cân bằng điện giải; khiến cho chức năng não bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thực đơn món ăn cho người bị sỏi thận

Người bệnh có thể chế biến đa dạng các món súp, cháo, chẳng hạn như: Súp gà rau củ; Súp bí đỏ; Súp mì gà; Súp đậu đen; Cháo cá lóc rau đắng; Cháo vừng; Cháo củ sen.

Các món canh, rau tốt cho bệnh sỏi thận

Để cung cấp đủ lượng chất xơ, vitamin cần thiết trong các bữa chính, người bệnh sỏi thận có thể tham khảo các món canh, rau sau đây: Canh chua rau ngổ; Canh cua rau bợ; Canh gà lá giang; Canh tôm nha đam; Canh bí đao nấu sườn.

Các món chính tốt cho người bị sỏi thận

Dưới đây là gợi ý các món chính nên có trong thực đơn cho người bị sỏi thận, điển hình như: Cơm diêm mạch trứng ốp la; Trứng omelet bỏ lò; Cá hồi thảo mộc và cải thìa; Cà ri gà; Gà nấu chậm kiểu Thái; Lasagna rau và 3 loại phô mai.

Các món tráng miệng tốt cho người bị sỏi thận

Bên cạnh các món chính, món tráng miệng cũng góp phần quan trọng giúp cải thiện vị giác, cung cấp thêm dưỡng chất cần thiết cho người bệnh sỏi thận. Dưới đây là gợi ý các món tráng miệng tốt cho người bị sỏi thận mà bạn có thể tham khảo:

Đá xay dâu đào; Nước dưa hấu hương thảo; Nước chanh và dưa chuột giải nhiệt; Smoothie chanh việt quất; Parfait đào và sữa chua; Bánh táo yến mạch.

