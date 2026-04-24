Giỗ Tổ Hùng Vương ăn gì vừa ngon vừa khỏe?

Gỏi cuốn tôm thịt

Gỏi cuốn tôm thịt là món ăn cân bằng giữa dinh dưỡng và hương vị thanh đạm. Nguyên liệu món ăn khá đơn giản và dễ tìm thấy như tôm, thịt, bún, rau sống, bánh tráng cuốn và nước mắm chấm.

Sự kết hợp này giúp món ăn không bị ngấy, dễ ăn và được nhiều người yêu thích, kể cả trẻ nhỏ.

Không chỉ ngon miệng, gỏi cuốn tôm thịt còn cung cấp nhiều chất xơ và protein, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Đây cũng là món ăn lý tưởng để làm dịu vị giác sau các món ăn truyền thống đậm đà trong mâm cơm ngày lễ.

Cá hấp gừng hành

Cá hấp gừng hành là món ăn đậm đà dinh dưỡng, được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn trong dịp Lễ.

Nhờ cách chế biến hấp, cá vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên, thịt mềm mà không bị khô hoặc ngấy như các món chiên, xào nhiều giàu mỡ. Kết hợp cùng gừng và hành lá giúp khử tanh hiệu quả, mang đến vị thanh nhẹ.

Bên cạnh đó, các món cá là nguồn cung cấp protein và omega tốt cho sức khỏe. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình có người lớn tuổi, người ăn kiêng hoặc những ai yêu thích món ăn thanh nhẹ.

Cháo gà nấm hương

Cháo gà nấm hương là món ăn đáp ứng yêu cầu vừa ngon vừa bổ dưỡng, phù hợp cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Vị ngọt tự nhiên từ thịt gà hòa quyện cùng mùi thơm đặc trưng của nấm hương giúp món ăn trở nên hấp dẫn.

Không chỉ ngon miệng, cháo gà nấm hương còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, rất phù hợp với những bữa ăn sum họp gia đình. Dù là bữa chính hay món ăn giữa buổi, cháo gà vẫn là lựa chọn an toàn.

Canh rau củ thập cẩm

Canh rau củ thập cẩm là món ăn quen thuộc của mọi nhà khi mang đến sự hài hòa cho mâm cơm ngày lễ bên cạnh các món đậm vị. Với sự kết hợp của các nguyên liệu như cà rốt, bắp, khoai tây, đậu... món canh mang đến vị thanh nhẹ cùng màu sắc bắt mắt.

Khi thưởng thức cùng các món chính, món canh rau củ đóng vai trò làm dịu nhẹ vị giác, giúp bữa ăn trở nên cân bằng hơn.

Bên cạnh đó, món ăn này còn góp phần bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhờ đặc tính thanh nhẹ, ít dầu mỡ, đây là lựa chọn lý tưởng cho các mâm cơm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đậu hũ sốt cà chua

Đậu hũ sốt cà là món ăn quen thuộc và được ưa chuộng nhờ vị đậm đà, dễ ăn. Đậu hũ mềm mịn hòa quyện cùng phần sốt cà chua tạo cảm giác hài hòa, không bị ngấy.

Nhờ đặc tính ít béo, dễ tiêu hóa và cung cấp protein, đậu hũ sốt cà chua là món ăn cân bằng giữa hương vị và dinh dưỡng.

Nem rán

Nem rán là một món ăn hấp dẫn, thân thuộc và thường xuất hiện trên các mâm cỗ. Nó trở thành một phần không thể thiếu trong những dịp lễ hội hay buổi tụ họp.

Những cuốn nem được chiên vàng rực, giòn tan, bên trong là lớp nhân thịt mềm thơm. Hòa quyện cùng nấm mèo sần sật và chút béo ngậy thơm ngon.

Đây là món ăn đã gắn bó sâu sắc với bữa cơm gia đình Việt Nam. Tùy theo từng địa phương, cách chọn nguyên liệu để làm nem rán cũng mang những nét đặc trưng riêng.

