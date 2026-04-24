Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Giỗ Tổ Hùng Vương ăn gì vừa ngon vừa khỏe?

Thứ sáu, 15:00 24/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bên cạnh các món ăn truyền thống, Giỗ Tổ Hùng Vương cũng là dịp nghỉ lễ quây quần bên người thân, bạn bè. Vì vậy, đây cũng là cơ hội để mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe.

Gỏi cuốn tôm thịt

Gỏi cuốn tôm thịt là món ăn cân bằng giữa dinh dưỡng và hương vị thanh đạm. Nguyên liệu món ăn khá đơn giản và dễ tìm thấy như tôm, thịt, bún, rau sống, bánh tráng cuốn và nước mắm chấm.

Sự kết hợp này giúp món ăn không bị ngấy, dễ ăn và được nhiều người yêu thích, kể cả trẻ nhỏ.

Không chỉ ngon miệng, gỏi cuốn tôm thịt còn cung cấp nhiều chất xơ và protein, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Đây cũng là món ăn lý tưởng để làm dịu vị giác sau các món ăn truyền thống đậm đà trong mâm cơm ngày lễ.

Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì "tiếc hùi hụi"Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

GĐXH - Hà Nội nổi tiếng cả trong nước và quốc tế về văn hoá ẩm thực phong phú, những đặc sản ẩm thực đặc trưng Hà Nội. Dường như ẩm thực là một nét đặc biệt để khi ai đó nhắc tới Hà Nội là nhắc về những món ăn ngon. Nếu bạn có dịp ghé thủ đô chơi dịp nghỉ lễ, hãy đừng quên thưởng thức đặc sản ẩm thực nơi này.

Cá hấp gừng hành

Cá hấp gừng hành là món ăn đậm đà dinh dưỡng, được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn trong dịp Lễ.

Giỗ Tổ Hùng Vương ăn gì vừa ngon vừa khỏe? - Ảnh 1.

Nhờ cách chế biến hấp, cá vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên, thịt mềm mà không bị khô hoặc ngấy như các món chiên, xào nhiều giàu mỡ. Kết hợp cùng gừng và hành lá giúp khử tanh hiệu quả, mang đến vị thanh nhẹ.

Bên cạnh đó, các món cá là nguồn cung cấp protein và omega tốt cho sức khỏe. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình có người lớn tuổi, người ăn kiêng hoặc những ai yêu thích món ăn thanh nhẹ.

Cháo gà nấm hương

Cháo gà nấm hương là món ăn đáp ứng yêu cầu vừa ngon vừa bổ dưỡng, phù hợp cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Vị ngọt tự nhiên từ thịt gà hòa quyện cùng mùi thơm đặc trưng của nấm hương giúp món ăn trở nên hấp dẫn.

Giỗ Tổ Hùng Vương ăn gì vừa ngon vừa khỏe? - Ảnh 2.

Không chỉ ngon miệng, cháo gà nấm hương còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, rất phù hợp với những bữa ăn sum họp gia đình. Dù là bữa chính hay món ăn giữa buổi, cháo gà vẫn là lựa chọn an toàn.

Canh rau củ thập cẩm

Canh rau củ thập cẩm là món ăn quen thuộc của mọi nhà khi mang đến sự hài hòa cho mâm cơm ngày lễ bên cạnh các món đậm vị. Với sự kết hợp của các nguyên liệu như cà rốt, bắp, khoai tây, đậu... món canh mang đến vị thanh nhẹ cùng màu sắc bắt mắt.

Khi thưởng thức cùng các món chính, món canh rau củ đóng vai trò làm dịu nhẹ vị giác, giúp bữa ăn trở nên cân bằng hơn.

Giỗ Tổ Hùng Vương ăn gì vừa ngon vừa khỏe? - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, món ăn này còn góp phần bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhờ đặc tính thanh nhẹ, ít dầu mỡ, đây là lựa chọn lý tưởng cho các mâm cơm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đậu hũ sốt cà chua

Đậu hũ sốt cà là món ăn quen thuộc và được ưa chuộng nhờ vị đậm đà, dễ ăn. Đậu hũ mềm mịn hòa quyện cùng phần sốt cà chua tạo cảm giác hài hòa, không bị ngấy.

Nhờ đặc tính ít béo, dễ tiêu hóa và cung cấp protein, đậu hũ sốt cà chua là món ăn cân bằng giữa hương vị và dinh dưỡng.

Nem rán

Nem rán là một món ăn hấp dẫn, thân thuộc và thường xuất hiện trên các mâm cỗ. Nó trở thành một phần không thể thiếu trong những dịp lễ hội hay buổi tụ họp. 

Giỗ Tổ Hùng Vương ăn gì vừa ngon vừa khỏe? - Ảnh 4.

Những cuốn nem được chiên vàng rực, giòn tan, bên trong là lớp nhân thịt mềm thơm. Hòa quyện cùng nấm mèo sần sật và chút béo ngậy thơm ngon.

Đây là món ăn đã gắn bó sâu sắc với bữa cơm gia đình Việt Nam. Tùy theo từng địa phương, cách chọn nguyên liệu để làm nem rán cũng mang những nét đặc trưng riêng.

Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hèMón ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

GĐXH - Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay sắp xếp thực đơn, lựa chọn món ăn ngày hè cho gia đình thì hãy đọc bài viết sau.

Thực phẩm giàu vitamin A từ thiên nhiên cho chế độ ăn lành mạnh năm 2026Thực phẩm giàu vitamin A từ thiên nhiên cho chế độ ăn lành mạnh năm 2026

GĐXH - Vitamin A có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm thực phẩm động vật và thực phẩm thực vật. Có nhiều thực phẩm chứa vitamin A, trong đó một số thực phẩm giàu vitamin A có trong bài viết sau.

Cách làm nước ép cà rốt thơm ngon, bổ dưỡngCách làm nước ép cà rốt thơm ngon, bổ dưỡng

GĐXH - Cà rốt là thực phẩm luôn có sẵn trong gia đình, mà còn dễ dàng chế biến. Do đó, cách làm nước ép cà rốt luôn được nhiều người yêu thích bởi hương vị, công dụng và dễ thực hiện ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

Thực phẩm giàu vitamin A từ thiên nhiên cho chế độ ăn lành mạnh năm 2026

Thực phẩm giàu vitamin A từ thiên nhiên cho chế độ ăn lành mạnh năm 2026

Cách làm nước ép cà rốt thơm ngon, bổ dưỡng

Cách làm nước ép cà rốt thơm ngon, bổ dưỡng

Nước ép trái cây thơm ngon cho mùa hè 2026 tăng cường hệ miễn dịch

Nước ép trái cây thơm ngon cho mùa hè 2026 tăng cường hệ miễn dịch

Một số công thức nước ép hỗn hợp thơm ngon tươi mát mùa hè

Một số công thức nước ép hỗn hợp thơm ngon tươi mát mùa hè

Cùng chuyên mục

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Ăn - 38 phút trước

GĐXH – Dọc bờ ruộng hay ven mương thường xuất hiện loại rau dại mọc thành từng đám xanh mướt là cỏ chân vịt, còn gọi cỏ sao. Ít ai biết, loại rau từng bị nhổ bỏ này lại có thể chế biến thành món ngon giúp thanh nhiệt ngày hè và đưa cơm vô cùng.

Không cần sang Trung Quốc xếp hàng cùng nghìn người ăn gà hầm thảo mộc của ông chủ Mạc: Bạn vẫn có thể làm tại nhà với bí quyết này!

Không cần sang Trung Quốc xếp hàng cùng nghìn người ăn gà hầm thảo mộc của ông chủ Mạc: Bạn vẫn có thể làm tại nhà với bí quyết này!

Ăn - 1 giờ trước

Món gà hầm trứ danh khiến bao người xếp hàng chờ đợi thực ra cực kỳ dễ làm. Khám phá ngay công thức nước dùng thảo mộc ngọt thanh, bồi bổ cho mâm cơm nhà!

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ

Đậu phụ mua về có nên rửa không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Câu trả lời từ giới đầu bếp chuyên nghiệp có thể khiến bạn bất ngờ.

Ăn bao nhiêu muối mỗi ngày là đủ?

Ăn bao nhiêu muối mỗi ngày là đủ?

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Muối là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.

Các cách uống nước rau ngổ để hỗ trợ chữa sỏi thận

Các cách uống nước rau ngổ để hỗ trợ chữa sỏi thận

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là một loại rau sử dụng trong các món ăn, rau ngổ còn được biết đến với các bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị bệnh.

Loại "rau trường thọ" nên ăn mùa này để sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch: Chỉ vài ngàn một bó lại chế biến nhiều món cực ngon miệng

Loại "rau trường thọ" nên ăn mùa này để sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch: Chỉ vài ngàn một bó lại chế biến nhiều món cực ngon miệng

Ăn - 10 giờ trước

Trong nhịp sống hiện đại, chúng ta thường được khuyên nên ăn nhiều rau củ hơn. Tuy nhiên, mùa nào nên ăn rau nào thì không phải ai cũng biết.

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH – Loại rau cỏ dại này mỗi khi mưa xuống mọc nhiều ở bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Đây còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon thanh mát, đặc biệt phù hợp để bổ phổi, giải nhiệt cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á

Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á

Ăn - 23 giờ trước

Vào tháng 4 năm 2026 tại TP. Hà Nội, Việt Nam, Hiệp hội Việt Quất Bụi Cao Hoa Kỳ (USHBC) chính thức khởi động mùa vụ 2026 trên toàn quốc. Với sự tăng trưởng bùng nổ, Việt Nam hiện được xác lập là thị trường trọng điểm hàng đầu khu vực, nơi USHBC ưu tiên triển khai chiến dịch toàn cầu mang tên "Blueberries Go Big".

Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ Tổ

Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ Tổ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gợi ý đến bạn những món ăn truyền thống ý nghĩa, phù hợp để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Hãy tham khảo ngay những món ăn đặc trưng dưới đây.

Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóng

Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóng

Ăn - 1 ngày trước

Một món ăn đơn giản, không khói bếp mà lại cực kỳ tốt cho sức khỏe và làn da, bạn hãy thử ngay nhé!

Xem nhiều

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

Ăn

GĐXH - Bài viết này cho bạn biết một loại thức uống được chiết xuất với thành phần chính là gừng tươi, tuy nhỏ gọn nhưng lại chứa cả một "kho tàng" dinh dưỡng bên trong, giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường sức khỏe.

Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Ăn
Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Ăn
Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

Ăn
Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top