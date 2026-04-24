Ăn bao nhiêu muối mỗi ngày là đủ?

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo:

Mức tối đa: 2.300 mg natri/ngày (tương đương khoảng 1 muỗng cà phê muối).

Mức lý tưởng: 1.500 mg/ngày cho hầu hết người trưởng thành, đặc biệt là những người có bệnh tim, cao huyết áp hoặc nguy cơ mắc bệnh thận.

Chỉ cần giảm khoảng 1.000 mg natri mỗi ngày cũng có thể giúp cải thiện huyết áp và bảo vệ tim mạch tốt hơn.

Việc kiểm soát lượng muối vì thế trở nên khó khăn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể giảm lượng muối tiêu thụ hằng ngày.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch và thận, hãy giữ lượng muối tiêu thụ dưới 2.300 mg mỗi ngày và ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến.

Việc đọc kỹ nhãn dinh dưỡng và chọn sản phẩm ít muối là bước quan trọng giúp bạn kiểm soát natri dễ dàng hơn trong chế độ ăn hằng ngày.

Cách để giảm lượng muối tiêu thụ mỗi ngày

Dù bạn không thêm muối khi ăn, cơ thể vẫn có thể hấp thụ nhiều natri hơn mức cần thiết. Nguyên nhân là hơn 70% lượng muối trong khẩu phần ăn đến từ thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói và đồ ăn nhà hàng.

Lựa chọn thực phẩm thông minh khi mua sắm

Khi đi mua thực phẩm tại các cửa hàng, cần lưu ý:

Đọc kỹ nhãn thực phẩm: So sánh các sản phẩm cùng loại và chọn loại có hàm lượng natri thấp nhất trên mỗi khẩu phần.

Muối là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.

Chọn thịt tươi thay vì thịt ướp sẵn: Ví dụ thịt tươi hoặc đông lạnh chưa được ngâm trong nước muối chỉ chứa khoảng 100 mg natri cho mỗi khẩu phần, trong khi gà quay ướp sẵn có thể chứa đến 400 mg.

Cẩn trọng với gia vị: Các loại nước tương, nước chấm, nước sốt salad, tương cà, dưa chua hay ô liu đều chứa nhiều natri. Hãy chọn loại có nhãn "ít natri" hoặc "giảm natri".

Giảm muối khi nấu ăn tại nhà

Dưới đây là những cách giảm muối khi nấu nướng tại nhà:

Tăng hương vị tự nhiên: Thay muối bằng các nguyên liệu như hành, tỏi, thảo mộc, tiêu, nước ép cam quýt hoặc giấm để làm món ăn đậm đà hơn.

Rửa thực phẩm đóng hộp: Rửa sạch và để ráo đậu hoặc rau đóng hộp giúp giảm đến 40% lượng natri.

Kết hợp thực phẩm ít natri và thông thường: Nếu chưa quen vị nhạt, hãy trộn thực phẩm ít muối với loại thông thường theo tỉ lệ 1:1.

Giảm muối không có nghĩa là phải ăn nhạt. Chỉ cần chọn thực phẩm thông minh và thay đổi thói quen nấu ăn, bạn đã có thể cắt giảm đáng kể lượng muối nạp vào cơ thể mỗi ngày, từ đó bảo vệ tim mạch và thận khỏe mạnh lâu dài.

Nấu không cần muối: Khi nấu mì, cơm hay ngũ cốc, bạn có thể bỏ qua muối vì món ăn vẫn có hương vị từ các nguyên liệu khác.

Chọn cách nấu lành mạnh: Các phương pháp như nướng, om, quay hay xào giúp giữ vị tự nhiên và giảm nhu cầu thêm muối.

Ăn nhiều thực phẩm giàu kali

Kali giúp cân bằng tác động của natri và hỗ trợ hạ huyết áp. Một số thực phẩm giàu kali gồm: Khoai tây, khoai lang, cà chua, rau xanh. Đậu trắng, đậu thận. Chuối, cam, dưa lưới. Sữa chua không béo, nước sốt cà chua ít natri.

