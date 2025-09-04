Thực đơn tuyệt ngon từ Thứ Tư đến Chủ Nhật giúp bạn thảnh thơi sau kỳ nghỉ lễ trở lại làm việc bận rộn

Sau kỳ nghỉ dài ngày, chúng ta lại bước vào những ngày làm việc bận rộn giải quyết công việc tồn đọng. Lúc này chẳng ai muốn dành quá nhiều thời gian trong bếp. Cẩm nang bữa tối từ Thứ Tư đến Chủ Nhật dưới đây giới thiệu ba món ăn và một món canh, tất cả đều dễ chế biến. Từ rau củ tươi ngon theo mùa đến thịt thơm phức, kết hợp với canh thanh mát, đây là sự cân bằng hoàn hảo giữa dinh dưỡng và hương vị. Nguyên liệu dễ kiếm, các bước thực hiện đơn giản, dễ dàng, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng thực hiện. Bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình sau giờ làm, chấm dứt tình trạng "nên ăn gì".

Thứ tư: Thịt dẻ sườn bò xào ớt chuông + tôm om dầu mù tạt + canh thịt viên đậu nành + mướp xào

Thịt dẻ sườn bò xào ớt chuông: Thịt dẻ sườn bò mềm và mọng nước; ớt chuông giòn và ngọt giúp trung hòa mùi thơm của thịt.

Tôm om dầu mù tạt: Thịt tôm săn chắc, giòn, mù tạt có vị hơi cay, the mát, rất hấp dẫn.

Canh thịt viên đậu nành: Thịt viên mềm, dịu và ngon, đậu nành ngọt thanh mát, làm ấm dạ dày, nước dùng đậm đà ăn cùng cơm rất ngon.

Mướp xào: Mướp sau khi xào trở nên mềm, ngon, có vị ngọt và thanh mát.

Thứ năm: Trứng bác hẹ + Rau dền xào tỏi + Sườn non đậu đen + Canh cá viên nấu mướp

Trứng bác xào hẹ: Trứng mềm, thơm mùi hẹ, vừa đậm đà lại tươi mát, ăn kèm với cơm ngậy ngon, không bị khô.

Rau dền tỏi: Món ăn này với rau dền mềm, mọng nước, thấm mùi tỏi thơm nồng. Vị ngọt, tươi và mềm.

Sườn non xào tương đậu đen: Thịt sườn mềm, thấm đẫm hương tương đậu đen, mặn mà, tươi ngon, ăn vô cùng đưa vị, hao cơm.

Canh cá viên nấu mướp: Cá viên mềm, mướp mềm ngọt, nước dùng trong, thanh mát, có tác dụng dưỡng tỳ, bổ dạ dày.

Thứ sáu: Củ sen chua cay + Đậu Hà Lan xào bắp + Thịt heo chua ngọt + Canh xương heo nấu củ mài

Củ sen chua cay: Củ sen giòn, mềm, có vị chua-cay-ngọt, hấp dẫn, càng nhai càng thấy ngon. Đây là món ăn kèm với cơm tuyệt ngon trong mùa thu rất đáng để thử.

Đậu Hà Lan xào bắp: Hạt đậu Hà Lan mềm dẻo xào cùng ngô tươi mát giòn, ngọt, nước đậu chảy ra khi cắn một miếng, cực kỳ sảng khoái.

Thịt heo chua ngọt: Thịt heo khi chế biến được phủ một lớp áo bột rồi chiên nên bên ngoài giòn, bên trong mềm, thơm mùi dứa và ớt chuông. Nước sốt có vị chua ngọt, vừa ăn, trộn cùng cơm ăn cực đưa vị.

Canh xương heo nấu củ mài: Sau khi được hầm, xương heo và củ mà mềm, ngọt, nước canh sánh, vị tươi ngon, có tác dụng làm ấm cơ thể và giúp tinh thần sảng khoái.

Thứ bảy: Gà nướng muối + Trứng bác cà chua + Đậu tuyết xào xúc xích + Canh cà rốt, ngô và sườn heo

Gà nướng muối: Da thơm, thịt mềm, vị mặn thấm vào xương, cắn vào thấy ngọt, không bị khô.

Trứng bác cà chua: Trứng mềm, thấm nước, cà chua có vị chua ngọt, mặn, tươi mát, ăn kèm với cơm rất hợp.

Đậu tuyết xào lạp xưởng: Đậu tuyết giòn, lạp xưởng thơm béo, mặn mà tươi mát, không ngấy.

Canh cà rốt, ngô và sườn heo: Canh với các nguyên liệu mềm ngọt, tươi ngon, có tác dụng làm ấm cơ thể, làm ẩm dạ dày và rất dễ chịu.

Chủ Nhật: Gà cay + Thịt nguội xào khoai tây và ớt chuông + Gỏi tôm dưa chuột + Canh rau bina và trứng

Gà cay: Gà sau khi chiên sơ sẽ có lớp bên ngoài giòn, bên trong mềm, thịt gà ráo và thơm, vị cay hòa quyện càng nhai càng thấy đậm đà.

Thịt nguội xào khoai tây và ớt chuông: Những lát thịt nguội mềm thơm, hương vị mặn quyện với khoai tây và ớt chuông tươi mát, giòn ngon rất hợp với cơm.

Gỏi tôm dưa chuột: Tôm và dưa chuột giòn rụm hòa quyện với nước sốt. Món ăn với vị chua cay thanh mát, có tác dụng giải cảm, cũng thích hợp cho người giảm cân.

Canh rau bina và trứng: Món canh rau bina và trứng có vị ngọt, ấm, thanh mát và dễ chịu cho dạ dày.

Trên đây là gợi ý thực đơn bữa tối ngon miệng cho các ngày từ Thứ Tư đến Chủ Nhật với những món ăn dễ chế biến, phù hợp cho những ngày bận rộn. Từ thịt dẻ sườn bò xào ớt chuông đến gà nướng muối, mỗi bữa tối đều mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa dinh dưỡng và hương vị. Với nguyên liệu tươi ngon và các bước thực hiện đơn giản, bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Đừng lo lắng nên ăn gì nữa, hãy thử ngay thực đơn này!