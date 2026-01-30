Mới nhất
Thực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điện

Thứ sáu, 14:36 30/01/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngôi nhà của Đình Bắc mang đặc trưng của vùng quê nghèo miền Trung, nơi nuôi dưỡng ý chí kiên cường của chàng tiền đạo trẻ. Không gian sống đơn sơ nhưng ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những trận cầu rực lửa trên sân cỏ.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 1.

Sau liên tục những màn thể hiện xuất sắc tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc - nam cầu thủ sinh năm 2004 trở thành cái tên khiến cộng đồng mạng “phát cuồng”. Chàng cầu thủ quê Nghệ An nhận nhiều lời khen ngợi bởi sự bản lĩnh, tự tin trên sân cỏ nhưng ngoài đời lại rất khiêm tốn, giản dị.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 2.

Ngay lập tức các tin đồn xung quanh khối tài sản của Đình Bắc nổi lên trên mạng xã hội, như tin đồn về biệt thự 37 tỷ.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 3.

Nhiều thông tin kèm hình ảnh cho rằng cầu thủ này sở hữu những biệt thự hạng sang.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 4.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn không có căn cứ. Theo PV Đời sống & Pháp luật, thì căn nhà mà gia đình Đình Bắc đang sinh sống khá giản dị, được xây mới vài năm nay. Căn nhà chỉ có 1 tầng với khoảng sân rộng và phòng khách lớn. Những không gian khác như gian bếp, phòng ngủ,... cũng được thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, phù hợp với sinh hoạt của gia đình.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 5.

Nguyễn Đình Bắc sinh ra và lớn lên tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Bố của Bắc - ông Nguyễn Đình Ấp chủ yếu làm nông còn mẹ anh chàng buôn bán nhỏ ở chợ. Chàng cầu thủ là con út trong nhà, trên có một chị gái. Gia đình của cơ bản, kinh tế không quá dư dả nhưng Đình Bắc vẫn được bố mẹ ủng hộ hết mình để theo đuổi đam mê làm cầu thủ. Căn nhà chỉ có 1 tầng, được xây mới lại khoảng vài năm nay.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 6.

Ngôi nhà của Đình Bắc mang vẻ mộc mạc, đặc trưng của vùng quê nghèo miền Trung, nơi nuôi dưỡng ý chí kiên cường của chàng tiền đạo trẻ. Không gian sống đơn sơ nhưng ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những trận cầu rực lửa trên sân cỏ. Bên trong còn có một khoảng sân rộng.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 7.

Phòng khách khang trang, được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 8.

Trong phòng khách, bố mẹ của nam cầu thủ dành những góc đẹp nhất để trưng bày thành tích của con trai.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 9.

Những góc đặc biệt trong phòng khách đều để trưng bày huy chương, bằng khen của nam cầu thủ.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 10.

Những tấm huy chương từ khi còn nhỏ cho đến những chiếc cúp, bằng khen, hình ảnh áo đội tuyển Việt Nam,... đều được bố mẹ Đình Bắc bài trí trang trọng, đẹp mắt, thể hiện rõ sự tự hào.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 11.

Phòng khách đơn giản với bộ bàn ghế gỗ cũ nhưng luôn gọn gàng, sẵn sàng đón tiếp người thân và bạn bè sang chúc mừng mỗi khi Bắc ghi bàn. Vẻ khiêm nhường trong cách bày biện nhà cửa cũng chính là phản chiếu của lối sống không phô trương của gia đình Đình Bắc.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 12.

Áo đấu và những tấm huy chương đầu đời được treo ngay ngắn trên tường nhà, lấp lánh như những giấc mơ thành hiện thực của cậu bé nghèo xứ Nghệ.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 13.

Toàn cảnh không gian phòng khách. Bữa cơm gia đình đầm ấm với những món ăn dân dã tại quê nhà là thứ mà Đình Bắc luôn khao khát sau những chuyến thi đấu dài ngày.

Đình Bắc và Ngôi nhà giản dị 37 tỷ như cung điện ở Nghệ An - Ảnh 14.

Trẻ con trong xóm cũng tụ tập tại sân nhà của nam cầu thủ.

