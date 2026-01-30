Thực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điện
GĐXH - Ngôi nhà của Đình Bắc mang đặc trưng của vùng quê nghèo miền Trung, nơi nuôi dưỡng ý chí kiên cường của chàng tiền đạo trẻ. Không gian sống đơn sơ nhưng ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những trận cầu rực lửa trên sân cỏ.
GĐXH - Không có bàn thờ Thần tài thì cúng ở đâu là vấn đề nhiều người tò mò khi chưa kịp lập bàn thờ trong nhà. Ở bài viết này, sẽ giải đáp cho bạn thắc mắc này cũng như những câu hỏi về bàn thờ Thần tài.
GĐXH - Vào những ngày Tết, nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng lên đáng kể so với ngày thường. Do đó, nếu không biết cách bảo quản thực phẩm rất dễ khiến chúng nhanh bị thối, hư hỏng.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.
GĐXH - Ong thường làm tổ ở vườn hoặc những nơi có cây cối mát mẻ để lấy mật. Việc ong làm tổ ở ban công là một hiện tượng có phần không tự nhiên, mang những yếu tố liên quan đến phong thủy và tâm linh.
GĐXH - Cây xanh mang ý nghĩa phong thủy phòng ngủ rất lớn. Vì vậy khi có ý định trồng cây cảnh trong không gian này, theo quan niệm phong thủy, bạn nên tìm cây phù hợp bản mệnh để gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.
GĐXH - Bàn thờ Thần tài thường được đặt dưới mặt đất, gần cửa ra vào nên nhiều khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ không? Cùng tìm hiểu ngay.
GĐXH - Nếu việc kinh doanh bán hàng không thuận lợi như ý, bạn có thể thử áp dụng một số mẹo tâm linh như xả xui bằng muối để hóa giải điều không may và thu hút tài lộc trở lại.
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), năm 2026 có một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa “đón vận mới”, giúp gia đạo hanh thông, tài lộc khởi sắc nếu được thực hiện đúng cách.
GĐXH - Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ khiến nhiều người lo lắng không biết liệu đây có phải một điềm báo, hoặc lời nhắc nhở của thần linh đến gia tiên cần phải chú ý. Hãy tham khảo bài viết sau.
GĐXH - Mỹ Tâm không giấu khỏi sự trầm trồ trước khung cảnh có một không hai này.
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.