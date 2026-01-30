Thực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điện

Nguyễn Đình Bắc sinh ra và lớn lên tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Bố của Bắc - ông Nguyễn Đình Ấp chủ yếu làm nông còn mẹ anh chàng buôn bán nhỏ ở chợ. Chàng cầu thủ là con út trong nhà, trên có một chị gái. Gia đình của cơ bản, kinh tế không quá dư dả nhưng Đình Bắc vẫn được bố mẹ ủng hộ hết mình để theo đuổi đam mê làm cầu thủ. Căn nhà chỉ có 1 tầng, được xây mới lại khoảng vài năm nay.