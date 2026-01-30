Mới nhất
Bí kíp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ngày Tết

Thứ sáu, 07:00 30/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Vào những ngày Tết, nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng lên đáng kể so với ngày thường. Do đó, nếu không biết cách bảo quản thực phẩm rất dễ khiến chúng nhanh bị thối, hư hỏng.

Xử lí khi tủ lạnh quá tải

Bạn lưu ý không nên mua quá nhiều thực phẩm mà chỉ mua lượng vừa đủ dùng từ 2 đến 3 ngày. Hãy chờ dùng hết thực phẩm hãy mua mới, không nên mua sớm tránh lãng phí.

Tiếp theo, việc bạn cần làm là rửa sạch hết bụi bẩn bám vào thực phẩm rồi chờ chúng khô, sau đó đặt vào tủ lạnh. Bạn tuyệt đối không đặt gần thực phẩm chín với thực phẩm sống. Hãy để đồ theo quy tắc ngăn dư.

Đối với thực phẩm có mùi khó chịu hãy cho vào hộp rồi đậy kín phòng trừ nguy cơ tủ lạnh bị mài mòn. Không nên đặt thực phẩm nóng vào trong tủ lạnh ngay lập tức.

Bạn lưu ý không nên mua quá nhiều thực phẩm mà chỉ mua lượng vừa đủ dùng từ 2 đến 3 ngày. Hãy chờ dùng hết thực phẩm hãy mua mới, không nên mua sớm tránh lãng phí.

Tuyệt đối không để thực phẩm quá sát nhau hoặc nhồi nhét chúng. Bạn nên lưu ý tạo khoảng cách để thực phẩm nhanh lạnh và khí lạnh được tuần hoàn tốt hơn.

Phòng ngừa thực phẩm bị đông đá, bạn không nên đặt thực phẩm ở vị trí chặn ngang đường của khí lạnh.

Bạn nên dùng hộp chuyên dụng riêng hoặc bao bì nhằm ngăn ngừa vi khuẩn, nước hoặc mùi từ thực phẩm này sang thực phẩm khác.

Nguyên tắc bảo quản thực phẩm

Đối với đồ ăn thừa thì chỉ nên bảo quản chúng từ 4 đến 5 tiếng trong ngăn mát. Tuy nhiên, nếu bạn bảo quản trong ngăn đông thì thời gian sẽ dài hơn là từ 3 đến 4 ngày.

Biện pháp bảo quản thực phẩm tốt nhất chính là dùng chai thủy tinh hoặc hộp kín. Trong trường hợp bạn muốn rã đông nhanh hãy cho chúng vào lò vi sóng. Nếu bạn lựa chọn túi nhựa hãy chọn loại có chữ BPA nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho sức khỏe.

Trước khi bỏ rau củ quả hay thực phẩm tươi sống vào tủ lạnh, bạn hãy rửa chúng thật sạch với nước rồi hãy cho vào túi nilon rồi đặt trong tủ lạnh. Theo đó, nhiệt độ tủ lạnh dùng để bảo quản thực phẩm phù hợp nhất là 10 độ C.

Đối với đồ ăn thừa thì chỉ nên bảo quản chúng từ 4 đến 5 tiếng trong ngăn mát. Tuy nhiên, nếu bạn bảo quản trong ngăn đông thì thời gian sẽ dài hơn là từ 3 đến 4 ngày.

Đối với thịt cá bạn nên rửa sạch trôi hết bụi bẩn rồi mới tiến hành cắt từng miếng sau đó rã đông. Tiếp theo, hãy cho thịt vào túi nilon đặt vào ngăn đông. Khi bạn đã rã đông một lần thịt rồi thì hãy ăn hết luôn và tránh cho vào tủ lạnh lần tiếp.

Cần bảo quản gia vị trong lọ, hộp đậy kín và đặt trong ngăn cửa tủ lạnh. Đối với đồ uống, bạn cần đặt ở ngăn cuối cùng của tủ lạnh.

Bạn cần chú ý tránh đặt thực phẩm lâu ngày trong tủ lạnh sẽ khiến thực phẩm mất đi các chất dinh dưỡng vốn có.

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

- 12 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.

Ong làm tổ ở ban công nhà chung cư là điềm báo gì?

Ong làm tổ ở ban công nhà chung cư là điềm báo gì?

- 12 giờ trước

GĐXH - Ong thường làm tổ ở vườn hoặc những nơi có cây cối mát mẻ để lấy mật. Việc ong làm tổ ở ban công là một hiện tượng có phần không tự nhiên, mang những yếu tố liên quan đến phong thủy và tâm linh.

Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài

Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài

- 19 giờ trước

GĐXH - Cây xanh mang ý nghĩa phong thủy phòng ngủ rất lớn. Vì vậy khi có ý định trồng cây cảnh trong không gian này, theo quan niệm phong thủy, bạn nên tìm cây phù hợp bản mệnh để gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?

Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?

- 21 giờ trước

GĐXH - Bàn thờ Thần tài thường được đặt dưới mặt đất, gần cửa ra vào nên nhiều khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ không? Cùng tìm hiểu ngay.

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

- 1 ngày trước

GĐXH - Nếu việc kinh doanh bán hàng không thuận lợi như ý, bạn có thể thử áp dụng một số mẹo tâm linh như xả xui bằng muối để hóa giải điều không may và thu hút tài lộc trở lại.

Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộc

Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), năm 2026 có một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa “đón vận mới”, giúp gia đạo hanh thông, tài lộc khởi sắc nếu được thực hiện đúng cách.

Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là điềm gì?

Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là điềm gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ khiến nhiều người lo lắng không biết liệu đây có phải một điềm báo, hoặc lời nhắc nhở của thần linh đến gia tiên cần phải chú ý. Hãy tham khảo bài viết sau.

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

- 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm không giấu khỏi sự trầm trồ trước khung cảnh có một không hai này.

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tàn

Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tàn

- 2 ngày trước

GĐXH - Tết đến cũng là lúc bạn cần trang trí cho ngôi nhà của mình bằng nhiều loại hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nếu không biết cách chăm sóc thì hoa sẽ mau tàn. Vậy làm thế nào để giữ tươi lâu ngày Tết? Hãy đọc bài viết sau.

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

