Bí kíp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ngày Tết

Xử lí khi tủ lạnh quá tải

Bạn lưu ý không nên mua quá nhiều thực phẩm mà chỉ mua lượng vừa đủ dùng từ 2 đến 3 ngày. Hãy chờ dùng hết thực phẩm hãy mua mới, không nên mua sớm tránh lãng phí.

Tiếp theo, việc bạn cần làm là rửa sạch hết bụi bẩn bám vào thực phẩm rồi chờ chúng khô, sau đó đặt vào tủ lạnh. Bạn tuyệt đối không đặt gần thực phẩm chín với thực phẩm sống. Hãy để đồ theo quy tắc ngăn dư.

Đối với thực phẩm có mùi khó chịu hãy cho vào hộp rồi đậy kín phòng trừ nguy cơ tủ lạnh bị mài mòn. Không nên đặt thực phẩm nóng vào trong tủ lạnh ngay lập tức.

Tuyệt đối không để thực phẩm quá sát nhau hoặc nhồi nhét chúng. Bạn nên lưu ý tạo khoảng cách để thực phẩm nhanh lạnh và khí lạnh được tuần hoàn tốt hơn.

Phòng ngừa thực phẩm bị đông đá, bạn không nên đặt thực phẩm ở vị trí chặn ngang đường của khí lạnh.

Bạn nên dùng hộp chuyên dụng riêng hoặc bao bì nhằm ngăn ngừa vi khuẩn, nước hoặc mùi từ thực phẩm này sang thực phẩm khác.

Nguyên tắc bảo quản thực phẩm

Đối với đồ ăn thừa thì chỉ nên bảo quản chúng từ 4 đến 5 tiếng trong ngăn mát. Tuy nhiên, nếu bạn bảo quản trong ngăn đông thì thời gian sẽ dài hơn là từ 3 đến 4 ngày.

Biện pháp bảo quản thực phẩm tốt nhất chính là dùng chai thủy tinh hoặc hộp kín. Trong trường hợp bạn muốn rã đông nhanh hãy cho chúng vào lò vi sóng. Nếu bạn lựa chọn túi nhựa hãy chọn loại có chữ BPA nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho sức khỏe.

Trước khi bỏ rau củ quả hay thực phẩm tươi sống vào tủ lạnh, bạn hãy rửa chúng thật sạch với nước rồi hãy cho vào túi nilon rồi đặt trong tủ lạnh. Theo đó, nhiệt độ tủ lạnh dùng để bảo quản thực phẩm phù hợp nhất là 10 độ C.

Đối với thịt cá bạn nên rửa sạch trôi hết bụi bẩn rồi mới tiến hành cắt từng miếng sau đó rã đông. Tiếp theo, hãy cho thịt vào túi nilon đặt vào ngăn đông. Khi bạn đã rã đông một lần thịt rồi thì hãy ăn hết luôn và tránh cho vào tủ lạnh lần tiếp.

Cần bảo quản gia vị trong lọ, hộp đậy kín và đặt trong ngăn cửa tủ lạnh. Đối với đồ uống, bạn cần đặt ở ngăn cuối cùng của tủ lạnh.

Bạn cần chú ý tránh đặt thực phẩm lâu ngày trong tủ lạnh sẽ khiến thực phẩm mất đi các chất dinh dưỡng vốn có.