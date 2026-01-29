Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài
GĐXH - Cây xanh mang ý nghĩa phong thủy phòng ngủ rất lớn. Vì vậy khi có ý định trồng cây cảnh trong không gian này, theo quan niệm phong thủy, bạn nên tìm cây phù hợp bản mệnh để gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.
Mệnh Kim trồng cây gì trong phòng ngủ?
Người mệnh Kim thường thích hợp với những gam màu trắng, ánh kim. Chính vì vậy khi chọn cây trồng trong phòng ngủ hợp phong thủy bạn nên lưu ý chọn những loại có lá, thân màu hợp mệnh.
Trong phong thủy, người mệnh Kim không nên chọn những vật dụng có tông màu thuộc mệnh Hỏa như đỏ, tím, cam, hồng. Bởi vì Hỏa khắc Kim sẽ mang đến những điều không tốt cho gia chủ.
Nên bạn cũng nên hạn chế trồng những loại cây như phú quý, đa búp đỏ... để tránh gặp xui xẻo. Những loại cây thích hợp với người mệnh Kim có thể chọn là: cây lan ý, cây dây nhện...
Mệnh Mộc trồng cây gì trong phòng ngủ?
Mệnh Mộc thường sẽ hợp với những gam màu xanh lá hoặc màu đen, xanh dương. Chính vì thế bạn có thể trồng hầu hết các loại cây. Tuy nhiên tránh những cây có gam màu đỏ tượng trưng mạng Hỏa.
Một số cây gợi ý để bạn có thể trồng trong không gian phòng ngủ cho người mệnh Mộc như: cây thường xuân, cây trầu bà, cây cau...
Mệnh Thủy trồng cây gì trong phòng ngủ?
Người mệnh Thủy hợp với những gam màu xanh dương, đen. Tuy nhiên cây xanh trong tự nhiên lại không có những màu này.
Để chọn cây trồng trong phòng ngủ cho người mệnh Thủy bạn có thể ứng dụng những loại cây phù hợp cho người mệnh Kim (Kim sinh Thủy).
Chính vì vậy những ai thuộc mệnh Thủy có thể chọn các loại cây như lan ý, dây nhện, hoa phong lan màu trắng...
Mệnh Hỏa trồng cây gì trong phòng ngủ?
Đối với những người mệnh Hỏa bạn nên chọn những giống cây có màu sắc hoặc hoa nổi bật như đỏ, cam, hồng, tím để rước may mắn cho bản thân. Hoặc những cây có thân và lá màu xanh lá thuộc hành Mộc cũng rất hợp với người mệnh Hỏa. Nên tránh những cây có màu trắng, nâu hoặc vàng.
Cây phù hợp với người mệnh Hỏa có thể kể đến như: đa búp đỏ, cây phú quý, thường xuân, cây cọ...
Mệnh Thổ trồng cây gì trong phòng ngủ?
Theo phong thủy, Mộc khắc Thổ nên bạn cần cân nhắc khi chọn cây trồng trong phòng ngủ sao cho phù hợp.
Nếu muốn trồng cây xanh trong phòng ngủ cho người mệnh Thổ bạn có thể vận dụng những cây thuộc mệnh Hỏa như: cây đa búp đỏ, cây phú quý, trầu bà vàng... để hút năng lượng tích cực và may mắn.
Với mức độ ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng như hiện nay bên cạnh việc trồng thêm cây xanh xung quanh nhà thì bạn cũng nên chú ý đến không gian phòng ngủ.
Cây xanh thích hợp trồng phòng ngủ sẽ đem lại bầu không khí trong lành, ít bụi bẩn, khí độc gây hại sức khỏe cho bạn và các thành viên trong gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?Ở - 2 giờ trước
GĐXH - Bàn thờ Thần tài thường được đặt dưới mặt đất, gần cửa ra vào nên nhiều khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ không? Cùng tìm hiểu ngay.
Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận mayỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Nếu việc kinh doanh bán hàng không thuận lợi như ý, bạn có thể thử áp dụng một số mẹo tâm linh như xả xui bằng muối để hóa giải điều không may và thu hút tài lộc trở lại.
Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộcỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), năm 2026 có một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa “đón vận mới”, giúp gia đạo hanh thông, tài lộc khởi sắc nếu được thực hiện đúng cách.
Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là điềm gì?Ở - 20 giờ trước
GĐXH - Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ khiến nhiều người lo lắng không biết liệu đây có phải một điềm báo, hoặc lời nhắc nhở của thần linh đến gia tiên cần phải chú ý. Hãy tham khảo bài viết sau.
Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ TâmỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm không giấu khỏi sự trầm trồ trước khung cảnh có một không hai này.
Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngonỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.
Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tànỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết đến cũng là lúc bạn cần trang trí cho ngôi nhà của mình bằng nhiều loại hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nếu không biết cách chăm sóc thì hoa sẽ mau tàn. Vậy làm thế nào để giữ tươi lâu ngày Tết? Hãy đọc bài viết sau.
Đây là lý do bạn nên tránh nhang khói đậm đặc trong phòng có sử dụng điều hòaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khói nhang (hoặc nhang) là một phần quan trọng của nhiều tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh trên khắp thế giới. Chúng thường được đốt để tạo ra một không gian tĩnh lặng, thư thái và thường được dùng để cầu nguyện.
Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Ông bà thường dạy con cháu rằng, “nhà sạch, cửa thông, tinh thần thoải mái thì vận may mới tới”. Thế nhưng ít ai để ý rằng, không chỉ sự gọn gàng mà chính những món đồ trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, hạnh phúc và tài lộc. Nếu không chú ý, gia đình bạn có thể gặp xui xẻo, cãi vã và mâu thuẫn thường xuyên. Dưới đây là 6 vật dụng ông bà dặn tuyệt đối không nên giữ trong nhà lâu dài.
Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.
Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngonỞ
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.