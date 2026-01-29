Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài

Mệnh Kim trồng cây gì trong phòng ngủ?

Người mệnh Kim thường thích hợp với những gam màu trắng, ánh kim. Chính vì vậy khi chọn cây trồng trong phòng ngủ hợp phong thủy bạn nên lưu ý chọn những loại có lá, thân màu hợp mệnh.

Trong phong thủy, người mệnh Kim không nên chọn những vật dụng có tông màu thuộc mệnh Hỏa như đỏ, tím, cam, hồng. Bởi vì Hỏa khắc Kim sẽ mang đến những điều không tốt cho gia chủ.

Nên bạn cũng nên hạn chế trồng những loại cây như phú quý, đa búp đỏ... để tránh gặp xui xẻo. Những loại cây thích hợp với người mệnh Kim có thể chọn là: cây lan ý, cây dây nhện...

Mệnh Mộc trồng cây gì trong phòng ngủ?

Mệnh Mộc thường sẽ hợp với những gam màu xanh lá hoặc màu đen, xanh dương. Chính vì thế bạn có thể trồng hầu hết các loại cây. Tuy nhiên tránh những cây có gam màu đỏ tượng trưng mạng Hỏa.

Một số cây gợi ý để bạn có thể trồng trong không gian phòng ngủ cho người mệnh Mộc như: cây thường xuân, cây trầu bà, cây cau...

Mệnh Thủy trồng cây gì trong phòng ngủ?

Người mệnh Thủy hợp với những gam màu xanh dương, đen. Tuy nhiên cây xanh trong tự nhiên lại không có những màu này.

Để chọn cây trồng trong phòng ngủ cho người mệnh Thủy bạn có thể ứng dụng những loại cây phù hợp cho người mệnh Kim (Kim sinh Thủy).

Chính vì vậy những ai thuộc mệnh Thủy có thể chọn các loại cây như lan ý, dây nhện, hoa phong lan màu trắng...

Mệnh Hỏa trồng cây gì trong phòng ngủ?

Đối với những người mệnh Hỏa bạn nên chọn những giống cây có màu sắc hoặc hoa nổi bật như đỏ, cam, hồng, tím để rước may mắn cho bản thân. Hoặc những cây có thân và lá màu xanh lá thuộc hành Mộc cũng rất hợp với người mệnh Hỏa. Nên tránh những cây có màu trắng, nâu hoặc vàng.

Cây phù hợp với người mệnh Hỏa có thể kể đến như: đa búp đỏ, cây phú quý, thường xuân, cây cọ...

Mệnh Thổ trồng cây gì trong phòng ngủ?

Theo phong thủy, Mộc khắc Thổ nên bạn cần cân nhắc khi chọn cây trồng trong phòng ngủ sao cho phù hợp.

Nếu muốn trồng cây xanh trong phòng ngủ cho người mệnh Thổ bạn có thể vận dụng những cây thuộc mệnh Hỏa như: cây đa búp đỏ, cây phú quý, trầu bà vàng... để hút năng lượng tích cực và may mắn.

Cây xanh thích hợp trồng phòng ngủ sẽ đem lại bầu không khí trong lành, ít bụi bẩn, khí độc gây hại sức khỏe cho bạn và các thành viên trong gia đình.

Với mức độ ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng như hiện nay bên cạnh việc trồng thêm cây xanh xung quanh nhà thì bạn cũng nên chú ý đến không gian phòng ngủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

