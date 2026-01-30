Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Khi chưa lập bàn thờ trong nhà thì cúng Thần tài ở đâu?

Thứ sáu, 12:13 30/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không có bàn thờ Thần tài thì cúng ở đâu là vấn đề nhiều người tò mò khi chưa kịp lập bàn thờ trong nhà. Ở bài viết này, sẽ giải đáp cho bạn thắc mắc này cũng như những câu hỏi về bàn thờ Thần tài.

Không có bàn thờ Thần tài thì cúng ở đâu?

Thờ cúng Thần tài được coi như một tín ngưỡng lưu truyền từ rất lâu, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh luôn ước mong được phù hộ độ trì cho may mắn tài lộc, buôn bán hanh thông. Vì thế, không phải gia đình nào cũng có bàn thờ Thần tài.

Do đó, khi có những việc muốn bái thỉnh Thần tài, nhiều gia đình không có bàn thờ Thần tài không biết cúng ở đâu. Nếu không có bàn thờ hoặc chưa kịp lập thì cúng như thế nào. Trên thực tế thì việc thờ cúng Thần tài cũng giống như việc thờ Thổ địa, thần linh, gia tiên trong nhà.

Bàn thờ Thần tài thường được thờ riêng như một cách thể hiện sự tôn trọng thần linh cũng như giữ cho không gian thờ cúng được tôn kính, thanh tịnh.

Khi chưa lập bàn thờ trong nhà thì cúng Thần tài ở đâu? - Ảnh 1.

Bàn thờ Thần tài thường được thờ riêng như một cách thể hiện sự tôn trọng thần linh cũng như giữ cho không gian thờ cúng được tôn kính, thanh tịnh.

Về vấn đề không có ban thờ Thần tài thì cúng ở đâu, phong thủy cho rằng không nên thờ cúng Thần tài khi gia đình chưa sắp xếp được không gian thờ cúng phù hợp. Nếu muốn thành tâm cầu nguyện, gia chủ nên lập bàn thờ đầy đủ thì sở cầu mới ứng, đồng thời cũng thể hiện được tấm lòng thành của gia chủ.

Trường hợp chỉ vì mong muốn thờ cúng nhất thời mà không theo đúng quy củ và những quy trình trật tự thì những điều bạn gửi gắm đến các vị thần linh đều không có ý nghĩa gì cả. Nghiêm trọng hơn, nếu vi phạm các đại kỵ thì dân gian quan niệm còn khiến gia chủ gặp những điều không may mắn trong làm ăn cũng như cuộc sống. Vậy nên tốt nhất, nếu muốn cúng, bạn hãy lập bàn thờ thần Tài chu đáo và đầy đủ.

Bàn thờ Thần tài đầy đủ gồm những gì?

Phong thủy cho biết, Thần tài thường được đặt thờ chung với ông Địa. Một người cai quản tiền bạc, vị còn lại cai quản đất đai. Hai vị thần này đem lại may mắn, tránh đi những điềm hung, "ma quỷ" quấy phá nơi làm ăn.

Bàn thờ Thần tài thường được để sát mặt đất, hợp với mệnh của gia chủ để việc làm ăn cát tài cát lộc. Bàn thờ hướng ra cửa, nơi có thể quan sát được trọn vẹn sự vào ra của cửa hàng.

Tượng Thần tài và ông Địa thường đặt ngang với nhau. Ông Địa được đặt phía bên phải từ ngoài nhìn vào, tượng Thần tài đặt bên trái.

Khi chưa lập bàn thờ trong nhà thì cúng Thần tài ở đâu? - Ảnh 2.

Bàn thờ Thần tài thường được để sát mặt đất, hợp với mệnh của gia chủ để việc làm ăn cát tài cát lộc. Bàn thờ hướng ra cửa, nơi có thể quan sát được trọn vẹn sự vào ra của cửa hàng.

Ngoài ra, bàn thờ Thần tài đầy đủ còn gồm các vật phẩm khác như: Bài vị. 3 hũ gạo, muối, nước. Bát hương. Đĩa đựng hoa quả. Bình hoa. Ông Cóc. Phật Di Lặc. Kỷ trà 5 chén hoặc 3 chén. Một bát sâu lòng.

Ngoài các vật phẩm trên, bàn thờ Thần Tài còn có thể đặt thêm nhiều vật phẩm hút vượng khí khác tùy theo điều kiện của gia đình như vòng tỏi, linh vật Tỳ hưu, Cóc thiềm thừ…

Không kinh doanh có nên thờ Thần tài hay không?

Ta thường thấy bàn thờ Thần tài hay đặt tại những nơi hoặc gia đình kinh doanh buôn bán. Vậy nếu không kinh doanh có nên thờ Thần tài hay không? Thực tế, không có quy định nào bắt buộc các gia đình phải thờ Thần tài. Thậm chí nhiều gia đình chỉ thờ mỗi Thổ công… Điều này hoàn toàn bình thường.

Khi chưa lập bàn thờ trong nhà thì cúng Thần tài ở đâu? - Ảnh 3.

Việc thờ cúng Thần tài trong nhà cũng có những giá trị tâm linh riêng, giúp ích cho việc tài chính của gia đình.

Song, từ xa xưa, ông bà ta đã có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Dù bạn không phải là người buôn bán kinh doanh, nhưng có điều kiện và tấm lòng thành tâm, bạn cũng có thể thờ Thần tài như bình thường.

Bởi Thần tài là vị thần không chỉ đem lại may mắn mà còn là vị thần cai quản tiền bạc, tài lộc cho cả gia đình. Việc thờ cúng Thần tài trong nhà cũng có những giá trị tâm linh riêng, giúp ích cho việc tài chính của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biếtNhững kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

GĐXH - Theo phong tục tập quán của người Việt từ xưa vào mỗi dịp cuối năm mọi người thường hay lau dọn bàn thờ Thần tài với mong muốn dọn dẹp những điều không may của năm cũ, đón chào những điều may mắn cho năm mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui

Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết

Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết

Mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng?

Mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng?

Bát hương ông Mãnh đặt bên nào đúng phong thủy, phúc lộc dồi dào

Bát hương ông Mãnh đặt bên nào đúng phong thủy, phúc lộc dồi dào

Cùng chuyên mục

Bí kíp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ngày Tết

Bí kíp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ngày Tết

- 6 giờ trước

GĐXH - Vào những ngày Tết, nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng lên đáng kể so với ngày thường. Do đó, nếu không biết cách bảo quản thực phẩm rất dễ khiến chúng nhanh bị thối, hư hỏng.

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

- 18 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.

Ong làm tổ ở ban công nhà chung cư là điềm báo gì?

Ong làm tổ ở ban công nhà chung cư là điềm báo gì?

- 18 giờ trước

GĐXH - Ong thường làm tổ ở vườn hoặc những nơi có cây cối mát mẻ để lấy mật. Việc ong làm tổ ở ban công là một hiện tượng có phần không tự nhiên, mang những yếu tố liên quan đến phong thủy và tâm linh.

Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài

Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây xanh mang ý nghĩa phong thủy phòng ngủ rất lớn. Vì vậy khi có ý định trồng cây cảnh trong không gian này, theo quan niệm phong thủy, bạn nên tìm cây phù hợp bản mệnh để gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?

Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?

- 1 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ Thần tài thường được đặt dưới mặt đất, gần cửa ra vào nên nhiều khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ không? Cùng tìm hiểu ngay.

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

- 1 ngày trước

GĐXH - Nếu việc kinh doanh bán hàng không thuận lợi như ý, bạn có thể thử áp dụng một số mẹo tâm linh như xả xui bằng muối để hóa giải điều không may và thu hút tài lộc trở lại.

Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộc

Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), năm 2026 có một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa “đón vận mới”, giúp gia đạo hanh thông, tài lộc khởi sắc nếu được thực hiện đúng cách.

Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là điềm gì?

Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là điềm gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ khiến nhiều người lo lắng không biết liệu đây có phải một điềm báo, hoặc lời nhắc nhở của thần linh đến gia tiên cần phải chú ý. Hãy tham khảo bài viết sau.

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

- 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm không giấu khỏi sự trầm trồ trước khung cảnh có một không hai này.

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

- 2 ngày trước

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Xem nhiều

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top