Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm
GĐXH - Mỹ Tâm không giấu khỏi sự trầm trồ trước khung cảnh có một không hai này.
Mới đây, nữ ca sĩ không giấu được niềm vui khi chứng kiến cảnh tượng cây vú sữa trong vườn, sau 3-4 năm trồng, chẳng những phát triển cao lớn mà còn ra trái sum suê. Trong đoạn clip đăng tải trên Facebook cá nhân, cô vui vẻ chia sẻ: "Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ở nhà mình trồng được cây vú sữa mà có trái như vậy", "Mình không cần ăn, mình mới thấy trái là mình đã vui rồi"...
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.
GĐXH - Tết đến cũng là lúc bạn cần trang trí cho ngôi nhà của mình bằng nhiều loại hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nếu không biết cách chăm sóc thì hoa sẽ mau tàn. Vậy làm thế nào để giữ tươi lâu ngày Tết? Hãy đọc bài viết sau.
GĐXH - Khói nhang (hoặc nhang) là một phần quan trọng của nhiều tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh trên khắp thế giới. Chúng thường được đốt để tạo ra một không gian tĩnh lặng, thư thái và thường được dùng để cầu nguyện.
GĐXH - Ông bà thường dạy con cháu rằng, "nhà sạch, cửa thông, tinh thần thoải mái thì vận may mới tới". Thế nhưng ít ai để ý rằng, không chỉ sự gọn gàng mà chính những món đồ trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, hạnh phúc và tài lộc. Nếu không chú ý, gia đình bạn có thể gặp xui xẻo, cãi vã và mâu thuẫn thường xuyên. Dưới đây là 6 vật dụng ông bà dặn tuyệt đối không nên giữ trong nhà lâu dài.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.
GĐXH - Việc chọn hoa và cách cắm hoa ngày Tết là điều nhiều người quan tâm và học hỏi để bày trí ngôi nhà của mình thật đẹp. Hãy tham khảo ngay những cách cắm hoa sau.
GĐXH - Trong thiết kế và bài trí nhà ở, phong thủy đóng vai trò quan trọng có thể đem lại sự giàu sang, hôn nhân êm ấm hạnh phúc. Dưới đây là các mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà để đón Tết sung túc.
GĐXH - Mỗi địa phương lại có các cách bày mâm bồng đẹp với các loại ngũ quả khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, khí hậu của từng vùng miền. Mâm bồng không chỉ giúp không gian thờ rực rỡ, hài hòa mà còn thể hiện ước nguyện của gia chủ.
GĐXH - Người xưa có câu: "Muối đặt ở ba nơi, người phát tài, nhà hưng thịnh". Vậy câu nói này thực sự mang ý nghĩa gì? Muối nên được đặt ở đâu trong ngôi nhà?
GĐXH - Lựa chọn một món quà biết tặng để tri ân những người đã hỗ trợ sự nghiệp cho bạn thật không đơn giản. Làm sao để quà vừa đẹp, xứng tầm với người nhận, vừa thể hiện được lòng thành? Hãy đọc bài viết sau.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp. Việc thực hiện đúng thời điểm sẽ giúp tránh động khí không cần thiết, tạo tâm thế an yên, thuận hòa cho gia đình trước thềm Tết 2026.