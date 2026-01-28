Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Mỹ Tâm còn hóm hỉnh tưởng tượng cảnh mang cả rổ trái cây vào khoe mẹ: "Mẹ ơi, đây là vú sữa nhà trồng. Mẹ hãy tận hưởng cảm giác được trồng cây ăn trái là như thế nào". Dù rất hào hứng với việc thu hoạch, nhưng với Mỹ Tâm, niềm vui tinh thần mới là điều quan trọng nhất: "Mình không cần ăn mà mình thấy trái là mình đã vui rồi. Mình cảm ơn người trồng đã chăm bón và mình cảm ơn cái cây đã cố gắng vươn lên và cho mình trái thành quả. Mình rất là hạnh phúc!"