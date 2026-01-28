Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Thứ tư, 13:29 28/01/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mỹ Tâm không giấu khỏi sự trầm trồ trước khung cảnh có một không hai này.

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm - Ảnh 1.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm không chỉ sở hữu sự nghiệp rực rỡ mà còn gây chú ý với khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Trong đó, bất động sản rộng hàng nghìn mét vuông tại TP.HCM được xem là một trong những cơ ngơi ấn tượng nhất của nữ ca sĩ. Đây vừa là nơi ở, vừa là không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, được Mỹ Tâm chăm chút kỹ lưỡng, đặc biệt là khu vườn cây ăn trái xanh mát.

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm- Ảnh 1.
Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm- Ảnh 2.

Mới đây, nữ ca sĩ không giấu được niềm vui khi chứng kiến cảnh tượng cây vú sữa trong vườn, sau 3-4 năm trồng, chẳng những phát triển cao lớn mà còn ra trái sum suê. Trong đoạn clip đăng tải trên Facebook cá nhân, cô vui vẻ chia sẻ: "Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ở nhà mình trồng được cây vú sữa mà có trái như vậy", "Mình không cần ăn, mình mới thấy trái là mình đã vui rồi"...

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm- Ảnh 3.

Niềm vui của Mỹ Tâm dường như được nhân đôi khi không chỉ 1 mà có đến 2 cây vú sữa trong vườn nhà đều đồng loạt đơm hoa, kết trái rực rỡ. Trong những khung hình được chia sẻ, có thể thấy cây nào cây nấy đều phát triển cao lớn, thân cây vững chãi, cho thấy thành quả của quá trình chăm bón kỹ lưỡng suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ còn hào hứng tưởng tượng đến cảnh thu hoạch vú sữa mang khoe mẹ, thậm chí hóm hỉnh đùa rằng nếu trái kịp chín, Tết này sẽ hái tặng khán giả.

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm - Ảnh 8.

Mỹ Tâm còn hóm hỉnh tưởng tượng cảnh mang cả rổ trái cây vào khoe mẹ: "Mẹ ơi, đây là vú sữa nhà trồng. Mẹ hãy tận hưởng cảm giác được trồng cây ăn trái là như thế nào". Dù rất hào hứng với việc thu hoạch, nhưng với Mỹ Tâm, niềm vui tinh thần mới là điều quan trọng nhất: "Mình không cần ăn mà mình thấy trái là mình đã vui rồi. Mình cảm ơn người trồng đã chăm bón và mình cảm ơn cái cây đã cố gắng vươn lên và cho mình trái thành quả. Mình rất là hạnh phúc!"

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm - Ảnh 9.

Thông qua đoạn clip, người hâm mộ cũng được dịp chiêm ngưỡng một góc khu vườn rộng rãi, thoáng đãng của Mỹ Tâm. Không gian được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, có hồ nước, thảm cỏ xanh và rất nhiều loại cây ăn trái, cây cảnh. Những chia sẻ của cô không chỉ cho thấy sự hiếu thảo của Mỹ Tâm mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực về lối sống bền vững, tự tay chăm sóc không gian sống và trân trọng những giá trị giản dị từ thiên nhiên.

Mỹ Tâm khoe cây xoài có đến 500-700 trái, để lộ không gian đẹp bên hồ trong nhà vườn - Ảnh 10.

Thi thoảng, Mỹ Tâm lại khiến người hâm mộ khoái chí với những clip review từng cây trong khu vườn tại "biệt phủ" rộng rãi của mình.

Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 1.

Được biết, ngôi nhà vườn này nằm ở huyện Củ Chi, TP.HCM, có diện tích rất rộng lớn. Mỹ Tâm sống trong cơ ngơi ở quận Phú Nhuận, thi thoảng cô về nhà vườn này để tận hưởng không khí, tái tạo năng lượng.

Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 2.

Toàn cảnh nhà vườn rộng như biệt phủ.

Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc yên bình cô ngắm pháo hoa ngay tại hồ lớn trong biệt thự. Một khung cảnh thơ mộng, tuyệt đẹp được hé lộ.

Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 4.

Một góc vườn, cô đặt bàn làm nơi ăn, thưởng trà, rượu hoặc mở tiệc cùng gia đình, người thân và bạn bè ngoài trời. Góc này được giăng dây đèn lung linh, phía sau treo tranh tròn tráng gương điện tích hợp đèn LED.

Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 5.

Bàn ăn được thiết kế như vũ trụ thu nhỏ với điểm nhấn là tiểu cảnh phía sau, được thiết kế như một mặt trời rực sáng. Tại chiếc bàn ăn lớn ngoài trời này, khi lên hình tiểu cảnh sáng rực phía sau phát huy ý đồ của nhà thiết kế.


Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 6.

Bên ngoài còn có bể bơi thư giãn ở nhà. Chiếc ghế xích đu gỗ giúp không gian trở nên yên bình, thơ mộng hơn.

Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 7.

Tuổi trung niên, Mỹ Tâm từng nghĩ đến tương lai bình yên "trồng rau, nuôi cá ở một nơi xa xôi" cùng người yêu. Trong những hình ảnh trước đó, cũng tại khu biệt thự này, Mỹ Tâm thường chỉ chia sẻ góc hình với cây cỏ hoa lá.

Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 16.

Mỹ Tâm thích xuất hiện trong khu vườn với những bức hình như thế này.

Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 17.

Đó là khoảnh khắc khi cô làm vườn.

Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ‘đi mỏi chân không hết’ của Mỹ Tâm - Ảnh 18.

Là khoảnh khắc khi cô thu hoạch. Cuộc sống ở tuổi 45 của Mỹ Tâm vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chi tiết đặc biệt trong đám cưới Á hậu Phương Nhi với con trai tỷ phú Phạm Nhật VượngChi tiết đặc biệt trong đám cưới Á hậu Phương Nhi với con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

GĐXH - Loài hoa "chiếm sóng" trong mọi khung hình của nàng Á hậu là loài hoa được mệnh danh "giọt nước mắt của thiên đường".

Danh hài đình đám tân gia biệt thự 10.000m2 tuyệt đẹp, gợi nhớ biệt phủ lộng lẫy từng được bánDanh hài đình đám tân gia biệt thự 10.000m2 tuyệt đẹp, gợi nhớ biệt phủ lộng lẫy từng được bán

GĐXH - Sau nhiều năm tích góp, danh hài Hoàng Mập đã chính thức trình làng cơ ngơi "khủng" rộng 10.000m2 tại Lâm Đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

Cùng chuyên mục

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

- 3 giờ trước

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tàn

Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tàn

- 7 giờ trước

GĐXH - Tết đến cũng là lúc bạn cần trang trí cho ngôi nhà của mình bằng nhiều loại hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nếu không biết cách chăm sóc thì hoa sẽ mau tàn. Vậy làm thế nào để giữ tươi lâu ngày Tết? Hãy đọc bài viết sau.

Đây là lý do bạn nên tránh nhang khói đậm đặc trong phòng có sử dụng điều hòa

Đây là lý do bạn nên tránh nhang khói đậm đặc trong phòng có sử dụng điều hòa

- 19 giờ trước

GĐXH - Khói nhang (hoặc nhang) là một phần quan trọng của nhiều tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh trên khắp thế giới. Chúng thường được đốt để tạo ra một không gian tĩnh lặng, thư thái và thường được dùng để cầu nguyện.

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

- 22 giờ trước

GĐXH - Ông bà thường dạy con cháu rằng, “nhà sạch, cửa thông, tinh thần thoải mái thì vận may mới tới”. Thế nhưng ít ai để ý rằng, không chỉ sự gọn gàng mà chính những món đồ trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, hạnh phúc và tài lộc. Nếu không chú ý, gia đình bạn có thể gặp xui xẻo, cãi vã và mâu thuẫn thường xuyên. Dưới đây là 6 vật dụng ông bà dặn tuyệt đối không nên giữ trong nhà lâu dài.

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

- 23 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc chọn hoa và cách cắm hoa ngày Tết là điều nhiều người quan tâm và học hỏi để bày trí ngôi nhà của mình thật đẹp. Hãy tham khảo ngay những cách cắm hoa sau.

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong thiết kế và bài trí nhà ở, phong thủy đóng vai trò quan trọng có thể đem lại sự giàu sang, hôn nhân êm ấm hạnh phúc. Dưới đây là các mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà để đón Tết sung túc.

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

- 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi địa phương lại có các cách bày mâm bồng đẹp với các loại ngũ quả khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, khí hậu của từng vùng miền. Mâm bồng không chỉ giúp không gian thờ rực rỡ, hài hòa mà còn thể hiện ước nguyện của gia chủ.

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

- 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa có câu: "Muối đặt ở ba nơi, người phát tài, nhà hưng thịnh". Vậy câu nói này thực sự mang ý nghĩa gì? Muối nên được đặt ở đâu trong ngôi nhà?

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

- 2 ngày trước

GĐXH - Lựa chọn một món quà biết tặng để tri ân những người đã hỗ trợ sự nghiệp cho bạn thật không đơn giản. Làm sao để quà vừa đẹp, xứng tầm với người nhận, vừa thể hiện được lòng thành? Hãy đọc bài viết sau.

Xem nhiều

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp. Việc thực hiện đúng thời điểm sẽ giúp tránh động khí không cần thiết, tạo tâm thế an yên, thuận hòa cho gia đình trước thềm Tết 2026.

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top