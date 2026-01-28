Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộc

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.

Khung giờ đẹp cúng Lập Xuân 2026

Năm 2026, tiết Lập Xuân rơi vào ngày 4/2/2026 (tức 17/12 âm lịch). Đây là thời điểm tiết khí chuyển từ Đại Hàn sang Lập Xuân – khoảnh khắc được coi là sự giao hòa giữa con người và trời đất, mở đầu cho chu kỳ sinh trưởng mới của vạn vật.

Theo lịch tiết khí, tiết Lập Xuân năm 2026 bắt đầu từ 03h02 ngày 04/02/2026 và kéo dài đến 22h51 ngày 18/02/2026. Trong quan niệm phong thủy và văn hóa cổ truyền, đây là thời điểm rất tốt để thực hiện các nghi lễ cầu an, cầu tài, đón sinh khí đầu năm.

Chuyên gia Nguyễn Song Hà cho biết, từ xa xưa, lễ cúng Lập Xuân mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đạo yên ấm, con người khỏe mạnh, đồng thời "mở vận" cho cả năm.

Giờ đẹp cúng Lập Xuân trong ngày Lập Xuân vào buổi sáng nên thực hiện từ 5h -7h, chiều từ 13h -15h. Lễ cúng Lập Xuân từ thời cổ mang tính chất đón chào một vận khí mới mở đầu cho 24 tiết khí của cả một năm cầu nguyện cho mưa thuận gió hoà, gia đạo hưng long, an ninh khang thái, nhân sự mạnh khoẻ, vụ mùa bội thu, thân tâm an lạc, gia hòa vạn sự hưng. Đây là những khung giờ sinh khí vượng, thuận lợi cho việc cúng lễ, cầu tài cầu lộc và khởi sự những mong cầu tốt đẹp cho năm mới.

Tuy nhiên, trong ngày này (ngày Kỷ Dậu – 17/12 âm lịch), những người sinh các năm: Quý Sửu (1973), Quý Hợi (1983), Quý Dậu (1993), Kỷ Mão (1999), Quý Mão (1963), Quý Mùi (2003, 1943), Quý Tị (1953) nên cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động, tránh vội vàng quyết định những việc quan trọng.

Mâm lễ cúng Lập Xuân 2026

Theo phong tục dân gian, lễ cúng Lập Xuân thường được chuẩn bị hai mâm: Mâm cúng ngoài trời: dâng quan thần, Thần Nông và mâm cúng trong nhà dâng gia tiên. Gia chủ nên thực hiện lễ cúng ngoài trời trước, sau đó mới tiến hành cúng trong nhà.

Mâm cỗ cúng giao thời truyền thống gồm có các lễ vật: Thủ lợn hoặc gà luộc, bánh chưng, mứt kẹo, trầu cau, hoa, quả, nước hoặc rượu và vàng mã. Trên hương án có bình hương, hoặc hai ngọn nến.

Lễ vật không cần cầu kỳ, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính và sự trang nghiêm khi hành lễ. Mâm cỗ cúng Lập Xuân thường gồm: Mâm ngũ quả, hương, hoa đèn/nến Trầu cau; Muối gạo, Trà rượu; Quần áo mũ Thần Nông giấy

Lưỡi liềm ( lưỡi hái) giấy; Thủ lợn luộc hoặc gà trống luộc; xôi hoặc bánh chưng…

Hướng xuất hành và giờ tốt trong ngày Lập Xuân 2026

Nếu có kế hoạch xuất hành hoặc đi đường xa trong ngày Lập Xuân, gia chủ có thể tham khảo:

+ Hỷ thần (tốt cho may mắn): Hướng Đông Bắc

+ Tài thần (tốt cho tài lộc): Hướng Nam

Giờ xuất hành tốt theo lịch Lý Thuần Phong:

+ 5h – 7h (giờ Đại An): Mọi việc hanh thông, cầu tài thuận lợi

+ 7h – 9h (giờ Tốc Hỷ): Dễ gặp tin vui, tốt cho gặp gỡ, cầu tài

+ 13h – 15h (giờ Tiểu Cát): Buôn bán có lộc, công việc trôi chảy

Bài cúng giao thời chuyển tiết từ Đại Hàn sang tiết Lập Xuân

Con lạy chín phương Trời, con lạy Thần Nông đại đế, con lạy Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, con kính lạy Cửu tinh thần quan. Con kính lạy:

- Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần. Con Kính lạy Ngài hành khiển Ất Tỵ niên ngài Đại Vương Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

- Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

- Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Nay là giờ phút Giao thời giữa tiết khí Đại Hàn và tiết khí Lập Xuân năm 2026 của nhị thập tứ tiết gồm:

- Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ

- Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử

- Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng

- Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn,

Đại hàn cùng cửu tinh linh quan nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử vận hành cho niên tinh 2025.

Chúng con là:..........Ngụ tại:….......

Phút thiêng Giao thời vừa tới, tiết khí năm cũ qua đi, đón mừng tiết khí Lập Xuân mở đầu vận khí năm mới, Tam Dương khai Thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thần Nông đại đế - hiệu Ngũ Cốc Tiên Đế khiển hành Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, cửu tinh thần quan thể đức hiếu sinh, ban Tài tiếp Lộc. Nhân ngày Lập Xuân, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cúng trần, dâng lên trước Án. Cúng dâng Thần Nông đại đế cùng Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, cửu tinh thần quan, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương nhất lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Thần Nông đại đế cùng Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, Cửu tinh thần quan,

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương. Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Ngài Phúc Đức chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài Thần. Ngài Bản Gia Táo Quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin giáng lâm trước Án, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú giạ cát tường. Độ cho chúng con vạn duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, nhị thập tứ tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, Cúi xin chứng giám.

Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm.

Cẩn cáo!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

