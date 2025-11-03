Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 150cc có giá bán rất rẻ, nhưng lại hứa hẹn mang tới trải nghiệm tuyệt vời hơn cả Honda LEAD và Vision nhờ hàng loạt trang bị, tiện ích đẳng cấp.

Xe ga 125cc thiết kế thể thao, trang bị hiện đại, đẹp như Air Blade

Qiaojia 125 mới.

Mới đây, hãng Jialing của Trung Quốc đã gia nhập vào phân khúc xe ga 125cc giá rẻ bằng việc trình làng ‘tân binh’ Qiaojia 125 mới.

Theo như nhà sản xuất công bố, Jialing Qiaojia 125 là mẫu xe tay ga giá rẻ với động cơ 125cc, được thiết kế để tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị. Được định vị là "nhẹ, linh hoạt, thiết thực và giá cả phải chăng", xe sở hữu những đặc điểm cốt lõi mà rất nhiều khách hàng đều quan tâm khi lựa chọn phương tiện đi lại cá nhân.





Jialing Qiaojia 125 là mẫu xe tay ga giá rẻ với động cơ 125cc

Về kích thước, Jialing Qiaojia 125 tương đối nhỏ gọn với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.950 x 730 x 1.080 (mm) và chiều dài cơ sở 1.240 mm. Thân xe nhỏ gọn giúp Jialing Qiaojia 125 có thể dễ dàng luồn lách một cách linh hoạt khi di chuyển trong thành phố. Trong khi đó, chiều cao của mẫu xe này chỉ là 740 mm, khá phù hợp với người dùng châu Á và ngay cả nữ giới cũng dễ dàng chống chân.

Ngoại hình của Jialing Qiaojia 125 mang đậm phong cách thể thao với những đường nét thân xe sắc sảo, đèn pha LED tách đôi ở phía trước (có thấu kính tích hợp để cải thiện khả năng chiếu sáng ban đêm) và đèn hậu có bố cục 3 chiều rất dễ nhận biết.

Jialing Qiaojia 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn có dung tích thực tế 124cc, bốn thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa khoảng 7,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 7,6 Nm. Ưu điểm của động cơ này là công suất đầu ra mượt mà, phản ứng nhạy bén ở tốc độ thấp và trung bình, rất phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị. Bên cạnh đó, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Qiaojia 125 cũng được đánh giá là khá tốt với mức tiêu hao khoảng 2,2L/100 km, cho phép chiếc xe di chuyển tới 350 km với một bình xăng đầy. Động cơ được ghép nối với hộp số vô cấp CVT.

Ngoại hình của Jialing Qiaojia 125 mang đậm phong cách thể thao

Tuy chỉ là một mẫu xe giá rẻ hơn cả Honda Vision và SH Mode, Jialing Qiaojia 125 vẫn được nhà sản xuất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD màu, hiển thị rõ ràng các thông tin như tốc độ xe, quãng đường đã đi và mức nhiên liệu.

Jialing Qiaojia 125 cũng có cổng sạc kép gồm USB Type-A và USB Type-C, được tích hợp sẵn trong hộc để đồ phía trước. Không gian chứa đồ dưới yên xe và cốp gắn ở phía sau (tùy phiên bản) giúp bảo đảm tính thực dụng khi cho phép người dùng thoải mái mang theo nhiều đồ vật hơn.

Jialing Qiaojia 125 vẫn được nhà sản xuất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD

Về hệ thống phanh, Jialing Qiaojia 125 phiên bản tiêu chuẩn có được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống sau tương tự như Honda Vision. Trong khi đó, phiên bản CBS được nâng cấp lên phanh đĩa ở cả bánh trước và sau, được hỗ trợ bởi công nghệ phanh kết hợp CBS, giúp rút ngắn quãng đường phanh và cải thiện độ an toàn.

Giá xe ga 125cc Jialing Qiaojia

Jialing Qiaojia 125 mới sẽ được phân phối tại thị trường quê nhà Trung Quốc với 3 phiên bản gồm phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản có thanh bảo vệ và cốp để đồ gắn ở đuôi xe, phiên bản CBS. Các phiên bản này lần lượt được bán với mức giá tương ứng là 4.980 nhân dân tệ, 5.280 nhân dân tệ và 5.680 nhân dân tệ (tương đương khoảng 18,5 triệu đồng, 19,6 triệu đồng và 21 triệu đồng). Mẫu xe Jialing Qiaojia 125 mới có 5 tùy chọn màu sơn, đáp ứng sở thích thẩm mỹ của từng cá nhân gồm: Đen bóng, đen mờ, trắng sao, xám gió cực mạnh và xám bạc nhạt mờ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



