Thức uống thanh lọc gan từ loại củ bán đầy siêu thị Việt, có cách chế biến cực dễ

Đầu tiên, củ cải đỏ mua về ta sẽ dùng cắt bỏ rễ và cuống. Tiếp đó ta sẽ ngâm củ cải với nước muối loãng trong vòng 5 phút, rồi sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo. Chanh vàng cắt làm đôi, 1 nửa bạn vắt lấy nước cốt, còn nửa còn lại thì bạn cắt lát mỏng.