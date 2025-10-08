Thức uống thanh lọc gan từ loại củ bán đầy siêu thị Việt, có cách chế biến cực dễ
GĐXH - Loại củ này giàu betalain, flavonoid và polyphenol - những hợp chất giúp tăng cường hoạt động của enzyme giải độc trong gan.
Củ cải đường - Thức uống hỗ trợ thải độc gan
Ngoài ra, loại nước này còn chứa nhiều khoáng chất như magie, sắt, kẽm giúp cải thiện lưu thông máu và nuôi dưỡng tế bào gan. Khi dùng, nên uống từng lượng nhỏ, tránh uống khi bụng đói vì dễ gây tụt huyết áp hoặc đau bụng nhẹ.
Cách chế biến nước ép củ cải đường
