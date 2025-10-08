Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Thức uống thanh lọc gan từ loại củ bán đầy siêu thị Việt, có cách chế biến cực dễ

Thứ tư, 16:01 08/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại củ này giàu betalain, flavonoid và polyphenol - những hợp chất giúp tăng cường hoạt động của enzyme giải độc trong gan.

Củ cải đường - Thức uống hỗ trợ thải độc gan

Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 1.

Củ cải đường, là nguồn giàu betalain, flavonoid và polyphenol - những hợp chất giúp tăng cường hoạt động của enzyme giải độc trong gan. Nghiên cứu đăng trên World Journal of Gastroenterology năm 2017 cho thấy uống nước ép củ cải đường trong 12 tuần giúp giảm men gan ở người bị gan nhiễm mỡ không do rượu.

Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 2.

Ngoài ra, loại nước này còn chứa nhiều khoáng chất như magie, sắt, kẽm giúp cải thiện lưu thông máu và nuôi dưỡng tế bào gan. Khi dùng, nên uống từng lượng nhỏ, tránh uống khi bụng đói vì dễ gây tụt huyết áp hoặc đau bụng nhẹ.

Cách chế biến nước ép củ cải đường

Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 3.

Đầu tiên, củ cải đỏ mua về ta sẽ dùng cắt bỏ rễ và cuống. Tiếp đó ta sẽ ngâm củ cải với nước muối loãng trong vòng 5 phút, rồi sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo. Chanh vàng cắt làm đôi, 1 nửa bạn vắt lấy nước cốt, còn nửa còn lại thì bạn cắt lát mỏng.

  • Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 4.

    Ở bước này, bạn cho 250ml nước lọc vào máy xay sinh tố rồi lần lượt thêm vào 400gr củ cải đỏ đã sơ chế, 1 muỗng canh mật ong cùng 20ml nước cốt chanh, tiếp đó bắt đầu xay nhuyễn hỗn hợp.

    Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 5.

    Ở bước này, bạn cho 250ml nước lọc vào máy xay sinh tố rồi lần lượt thêm vào 400gr củ cải đỏ đã sơ chế, 1 muỗng canh mật ong cùng 20ml nước cốt chanh.

    Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 6.

    tiếp đó bắt đầu xay nhuyễn hỗn hợp.

  • Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 7.

    Sau khi xay nhuyễn củ cải đỏ, ta tiến hành lọc hỗn hợp qua rây để lấy nước. Dùng muỗng khuấy và ép nhẹ để đảm bảo lọc được hết nước củ cải đỏ, bỏ phần bã ép.

    Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 8.

    Lọc xong ta sẽ rót nước ép củ cải đỏ vào ly và thưởng thức.

    Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 9.

    Bạn thêm 1 ít chanh vàng cắt lát để gắn vào miệng cốc hoặc bỏ vào trong ly để trang trí giúp nước ép thêm phần đẹp mắt nhé!

  • Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 10.

    Nước ép làm từ củ cải đỏ mang một hương vị thanh mát, ngọt dịu. Uống vào có thể cảm nhận được xen lẫn vị chua của của chanh làm kích thích vị giác cực kì. Công thức nước ép này vừa giúp thanh lọc cơ thể, vừa hỗ trợ giảm cân rất tốt

    Thức uống thanh lọc gan từ củ cải đỏ dễ làm tại nhà - Ảnh 11.Bất ngờ với loại quả cấp ẩm giúp da mịn đẹp còn hơn "đắp 10 chiếc mặt nạ", chế biến được nhiều món ngon

    GĐXH - Loại quả đang vào mùa này tốt cho người bị khô miệng, khô họng, da khô, bởi chứa lượng lớn vitamin E, khả năng cấp ấm của nó cực tốt.

    • Phương Nghi (t/h)
    Bình luận
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn

    Thông báo

    Bạn đã gửi thành công.

    Cùng chuyên mục

    Cách bảo quản dưa hấu tươi cả tháng

    Cách bảo quản dưa hấu tươi cả tháng

    Ăn - 4 giờ trước

    Dưa hấu là loại trái cây giải khát tuyệt vời nhưng dễ hỏng; hãy khám phá ngay cách bảo quản dưa hấu tươi cả tháng để tránh lãng phí.

    Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

    Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

    Ăn - 11 giờ trước

    GĐXH – Không cần cầu kỳ, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến hai món ngon khiến ai nếm thử cũng phải xuýt xoa. Bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây để đổi vị trong những ngày mưa bão.

    Bữa cơm mùa thu nên có gì: 5 món dễ ăn, dễ nấu, tốt cho người trung niên và cao tuổi

    Bữa cơm mùa thu nên có gì: 5 món dễ ăn, dễ nấu, tốt cho người trung niên và cao tuổi

    Ăn - 11 giờ trước

    Trời sang thu, nhiều người thấy uể oải và buồn ngủ cả ngày. Giải pháp rất gần gũi: Tăng thực phẩm giàu kali để cơ thể tỉnh táo và có sức hơn.

    Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

    Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

    - 23 giờ trước

    GĐXH - Dưới đây điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh theo lời khuyên của chuyên gia.

    Bất ngờ với loại quả cấp ẩm giúp da mịn đẹp còn hơn "đắp 10 chiếc mặt nạ", chế biến được nhiều món ngon

    Bất ngờ với loại quả cấp ẩm giúp da mịn đẹp còn hơn "đắp 10 chiếc mặt nạ", chế biến được nhiều món ngon

    Ăn - 1 ngày trước

    GĐXH - Loại quả đang vào mùa này tốt cho người bị khô miệng, khô họng, da khô, bởi chứa lượng lớn vitamin E, khả năng cấp ấm của nó cực tốt.

    Hướng dẫn pha trà mạn đúng cách để nước trà xanh ngát

    Hướng dẫn pha trà mạn đúng cách để nước trà xanh ngát

    Ăn - 1 ngày trước

    Uống trà mạn là thú vui và niềm yêu thích của nhiều người Việt Nam, nhưng đâu là cách pha trà ngon để nước xanh, hương thơm ngát và vị chát dịu, ngọt hậu?

    Thứ quả chua chát mùa nước nổi miền Tây, một khi đã nếm khó lòng quên

    Thứ quả chua chát mùa nước nổi miền Tây, một khi đã nếm khó lòng quên

    Ăn - 1 ngày trước

    Tiếng rao “Ai cà na dầm không?” rộn rã giữa chợ quê bỗng khiến bao người con xa xứ nao lòng nhớ về thứ quả dân dã mọc ven bờ rạch, chát ngắt đầu lưỡi nhưng ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ.

    Cách bày mâm ngũ quả Trung thu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam

    Cách bày mâm ngũ quả Trung thu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam

    Ăn - 2 ngày trước

    Mỗi miền Bắc – Trung – Nam lại có cách bày mâm ngũ quả Trung thu riêng, vừa mang dấu ấn phong tục, vừa gửi gắm ước vọng đủ đầy, sum vầy.

    Loại hải sản giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giúp tăng sinh collagen và giảm cân, chị em nên ăn mỗi tuần

    Loại hải sản giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giúp tăng sinh collagen và giảm cân, chị em nên ăn mỗi tuần

    Ăn - 2 ngày trước

    GĐXH - Nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng chế độ dinh dưỡng kém và các vấn đề tiêu hóa ảnh hưởng đến việc tổng hợp protein giúp sản xuất collagen.

    Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đen

    Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đen

    Ăn - 2 ngày trước

    GĐXH - Củ sen thường được sử dụng nhiều trong các món chay, món canh hầm. Thế nhưng, để nấu được món ăn từ củ sen ngon, bạn cần biết sơ chế củ sen đúng cách.

    Xem nhiều

    Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

    Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

    Ăn

    GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

    Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

    Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

    Ăn
    Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

    Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

    Ăn
    Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

    Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

    Ăn
    Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

    Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

    Ăn

    CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

    Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
    Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
    Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
    Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
    ® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
    Xã hội
    Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
    Gia đình
    Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
    Sống khỏe
    Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
    Giải trí
    Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
    Multimedia
    Emagazine Video Podcast Infographic
    Sản phẩm - Dịch vụ
    Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
    Ăn
    Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
    Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
    Đẹp
    Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
    Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
    Vòng tay nhân ái
    Cảnh ngộ Kết chuyển
    Bốn phương
    Tiêu điểm Chuyện đó đây

    Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
    Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
    Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
    Đường dây nóng: 0931.965.967
    Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

    Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

    Hotline:
    Email: giadinh@admicro.vn
    Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Tòa soạn Quảng cáo
    Top