Thuốc giãn cơ nào tốt nhất cho chứng đau cổ và đau lưng?

Cứng, đau ở cổ và lưng có thể gây mất ngủ , làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người mắc. Trong một số trường hợp, thuốc giãn cơ có thể giúp làm giảm cơn đau.

Thuốc giãn cơ có tác dụng giảm độ căng cơ, hoạt động theo nhiều cách khác nhau như: Tác động lên cơ, dây thần kinh hoặc hệ thần kinh trung ương… giúp cải thiện tình trạng đau cổ và đau lưng .

Một số loại thuốc giãn cơ tốt nhất cho chứng đau cổ và đau lưng

Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giãn cơ, mỗi loại đều có những ưu nhược điểm. Bác sĩ có thể lựa chọn thuốc phù hợp với cá nhân người bệnh:

- Thuốc giãn cơ methocarbamol

Methocarbamol thường là một lựa chọn được dung nạp tốt cho những người mới bị đau cổ và đau lưng. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn chặn các xung thần kinh (hoặc cảm giác đau) được gửi đến não, giúp giảm đau. Methocarbamol được sử dụng kết hợp với nghỉ ngơi và vật lý trị liệu để điều trị các tình trạng đau hoặc chấn thương cơ xương.

Đau cổ và đau lưng do nhiều nguyên nhân gây nên, trong một số trường hợp có thể dùng thuốc giãn cơ.

Các tác dụng phụ phổ biến của methocarbamol có thể bao gồm:

Đau đầu, chóng mặt, buồn ngủ;

Lú lẫn, vấn đề về trí nhớ;

Buồn nôn, nôn, đau bụng;

Nhìn mờ, nhìn đôi;

Vấn đề về giấc ngủ (mất ngủ);

Thiếu sự phối hợp…

- Thuốc giãn cơ cyclobenzaprin

Cyclobenzaprin có cơ chế hoạt động giống như methocarbamol, được sử dụng cùng với nghỉ ngơi và vật lý trị liệu để giảm đau cơ. Cyclobenzaprin có nhiều khả năng gây ra tác dụng phụ buồn ngủ hơn, nên là mối lo ngại khi phải sử dụng vào ban ngày (tốt nhất có thể cân nhắc chọn loại không gây an thần có thể sử dụng vào ban ngày).

Cyclobenzaprine cũng có thể gây khô miệng (đặc biệt là ở người lớn tuổi), đau đầu, chóng mặt, táo bón…

- Thuốc giãn cơ carisoprodol

Carisoprodol được dùng kết hợp với nghỉ ngơi và vật lý trị liệu để làm giảm nhất thời các chứng đau cơ. Tuy nhiên đây là thuốc được phân loại có khả năng bị lạm dụng. Người bệnh không nên sử dụng thuốc này nếu có tiền sử sử dụng chất gây nghiện. Khi được kê đơn chỉ nên dùng thuốc trong thời gian ngắn (từ 2 - 3 tuần).

Carisoprodol cũng có thể gây buồn ngủ và chóng mặt, nên đây không phải là lựa chọn tốt cho những người trên 65 tuổi. Do những tác dụng phụ tiềm ẩn, carisoprodol không nên được ưu tiên dùng và có thể thay thế bằng những lựa chọn khác tốt hơn.

- Thuốc giãn cơ metaxalone

Metaxalone hoạt động bằng cách làm chậm hoạt động trong hệ thần kinh để cơ thể được thư giãn; sử dụng kết hợp với nghỉ ngơi, vật lý trị liệu và các biện pháp khác để giãn cơ, giảm đau và khó chịu do căng cơ, bong gân hoặc các chấn thương cơ khác.

Đây là thuốc giãn cơ có ít tác dụng phụ được báo cáo nhất và tác dụng an thần ít hơn. Tuy nhiên, thuốc có tác dụng tốt đối với chứng đau lưng dưới mạn tính tái phát hơn là đối với cơn đau mới.

Có rất nhiều loại thuốc giãn cơ, bác sĩ có thể lựa chọn thuốc phù hợp với cá nhân người bệnh.

2. Lưu ý khi dùng thuốc giãn cơ

Thuốc giãn cơ có thể gây ra một số tác dụng phụ, người dùng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu gặp tác dụng phụ nên thông báo cho bác sĩ biết để có cách xử trí thích hợp, kịp thời. Thuốc giãn cơ thường hay gây buồn ngủ, người bệnh có thể cần tránh các hoạt động đòi hỏi sự tỉnh táo trong thời gian sử dụng các thuốc này.

Vấn đề tương tác với các loại thuốc và chất khác mà người bệnh đang sử dụng cũng cần được chú ý và đây là lý do tại sao thuốc giãn cơ cần có chỉ định của bác sĩ sau khi thăm khám cho bệnh nhân.

Các loại thuốc thông thường có thể tương tác với thuốc giãn cơ bao gồm:

- Thuốc có tác dụng an thần (buồn ngủ): Nhiều thuốc giãn cơ có tác dụng an thần, làm chậm hoạt động của não. Đối với người đang dùng các loại thuốc ảnh hưởng đến não như (zolpidem, gabapentin, giảm đau opioid… ), sẽ có nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ này nghiêm trọng hơn.

- Thuốc chống trầm cảm : Một số thuốc giãn cơ cũng có thể ảnh hưởng đến mức serotonin trong não - một loại hormone ảnh hưởng đến tâm trạng. Nếu bạn đang dùng thuốc điều chỉnh tâm trạng, thuốc giãn cơ có thể khiến mức serotonin tăng quá mức. Một số thuốc chống trầm cảm có thể tương tác với thuốc giãn cơ như amitriptylin, venlafaxine, sertraline, fluoxetine…

- Thuốc kháng cholinergic: Thuốc kháng cholinergic thường được sử dụng để điều trị nhiều tình trạng từ bàng quang tăng hoạt (hoạt động quá mức) đến các tình trạng tiêu hóa và rối loạn vận động như bệnh Parkinson. Những loại thuốc này có thể gây khó tiểu, táo bón hoặc khô miệng… nếu dùng cùng thuốc giãn cơ sẽ làm cho những tác dụng phụ này nghiêm trọng hơn.

Một số thuốc kháng cholinergic như: Diphenhydramin (trị dị ứng), hyoscyamine (điều trị bệnh về dạ dày, đường ruột, hội chứng ruột kích thích), benztropine (điều trị Parkinson, các triệu chứng ngoại tháp gây ra do thuốc), scopolamine (thuốc chống co thắt, được dùng để làm giảm buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt do say tàu xe)…