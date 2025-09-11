Thương Tín hiện tại trầm buồn, ít nói hơn
GĐXH - Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín hiện tại tăng 3-4kg nhưng tính cách lại trầm buồn, không còn sôi nổi như trước đây.
Chiều tối 10/9, nhạc sĩ Tô Hiếu - người từng nhiều lần hỗ trợ nghệ sĩ Thương Tín đã gây chú ý khi đăng tải bức hình chụp cùng nam tài tử vang bóng một thời. Trong bức ảnh có thể thấy Thương Tín xuất hiện với mái tóc bạc dài rối bời, đôi mắt lạc thần nhưng dường như tăng cân, trắng trẻo hơn trước đây.
Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết chiều tối 10/9 nhân chuyến công tác qua Phan Rang nên anh đã tranh thủ ghé thăm Thương Tín. Hình ảnh được anh chia sẻ là bức ảnh mới nhất khi anh vừa đến thăm và trò chuyện cùng đàn anh. Tuy nhiên, theo Tô Hiếu, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" dù tăng cân nhưng tính cách trầm buồn hơn trước.
"Tôi tranh thủ ghé thăm anh Tín được hơn 30 phút rồi có việc phải đi ngay nên cũng không trò chuyện được nhiều. Lúc nhìn thấy tôi anh Tín bất ngờ, vui mừng lắm nhưng anh ấy bây giờ trầm buồn, ít nói hơn, gần như "hỏi gì nói nấy".
Có lẽ do bây giờ cuộc sống của anh ấy hơi bó hẹp, không được giao lưu nhiều như trước đây nên tính cách sẽ kiềm lại, không sôi nổi nữa. Thực tế, anh ấy không thể tự đi lại, phải di chuyển bằng xe lăn hoặc người dìu đỡ. Lúc tôi ghé thăm, anh Tín được người nhà dìu ngồi lên chiếc ghế có bánh xe xong đẩy từ trong nhà ra ngoài hiên để trò chuyện. Thế nên anh ấy trầm tính hơn cũng dễ hiểu, tôi nghĩ là thế!", Tô Hiếu cho biết.
Tuy nhiên, điều đáng mừng là Thương Tín sức khỏe ổn định hơn, ăn uống và ngủ tốt, tăng 3-4kg so với trước kia.
Khi được hỏi về ý định lên Sài Gòn của Thương Tín, Tô Hiếu chia sẻ trong cuộc trò chuyện cả hai anh em đều "né" không dám nhắc đến. Bởi theo nam nhạc sĩ, người thân của Thương Tín không muốn đàn anh xa nhà nữa vì thực sự sức khỏe không cho phép.
Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, mạng xã hội tràn ngập bình luận bên cạnh những lời hỏi thăm tình trạng sức khỏe Thương Tín cũng có không ít người bày tỏ sự tiếc nuối tài tử một thời.
Sau nhiều năm bươn chải ở TP.HCM và sức khỏe suy giảm, Thương Tín về Khánh Hoà từ cuối tháng 1 và hiện tại đang được em trai chăm sóc. Hồi cuối năm 2024, ông được chẩn đoán vỡ bánh chè khớp gối phải, không thể hồi phục.
Thương Tín có con trai lớn là ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Anh là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên. Do cuộc sống riêng vất vả và xa cách từ nhỏ, hai cha con không hay gặp gỡ. Sau này, Thương Tín có con gái với vợ kém 33 tuổi. Tuy nhiên, Thương Tín và vợ trẻ chia tay hồi tháng 7/2024.
Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu và em trai đưa đi tái khám ngày hồi tháng 1/2025.
