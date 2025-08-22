Tiết lộ bất ngờ về người em trai của Thương Tín, làm điều đáng ngưỡng mộ lúc anh trai sa sút, ốm yếu

Mới đây, khi đặt vấn đề muốn nhờ nhạc sĩ Tô Hiếu kết nối để chúng tôi đến thăm, gặp gỡ diễn viên Thương Tín, nhạc sĩ này cho biết, điều này là rất khó thực hiện.



Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, trong quá trình anh cưu mang Thương Tín ở TP HCM thì bản thân anh khá cởi mở khi có người quan tâm đến nam diễn viên. Tuy nhiên, từ khi Thương Tín gặp vấn đề nghiêm trọng ở chân, phải ngồi xe lăn hồi tháng 12/2024 thì việc gặp, thăm nom nam diễn viên trở nên khó khăn hơn.

"Từ khi anh Tín bị ngã, người em trai ruột tên Hiệp đã chuyển nhà từ Phan Thiết – Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) đến Phan Rang – Khánh Hoà (Ninh Thuận cũ) nơi anh Tín đang ở tại quê nhà để chăm sóc vì mẹ anh Tín đã già yếu rồi. Đây là điều khiến tôi rất quý anh Hiệp vì không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ công việc, cuộc sống đang có để chăm sóc người thân của mình. Anh Hiệp làm nghề may, khá nghiêm khắc nên quản lý rất chặt để anh Tín không bỏ nhà đi lang thang như trước, tránh nguy cơ bị ngã khi khả năng đi lại mỗi ngày thêm khó khăn.

Diễn viên Thương Tín giờ đây phải ngồi xe lăn sau tai nạn, bị chấn thương ở chân.

Theo anh Hiệp chia sẻ, mỗi khi tôi đến thăm là những ngày sau đó anh Tín luôn đòi lên TP HCM để ở với tôi. Điều này khiến gia đình anh Hiệp rất khó xử. Cho đi không được mà không cho thì những ngày sau đó, anh Tín rất "quấy", thậm chí có lúc cứ nhằm nửa đêm để đập cửa phản ứng. Anh cũng nhất quyết không ngủ hòng "gây sức ép" với em trai để đồng ý lên ở với tôi", nhạc sĩ Tô Hiếu nói.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng kể thêm, từ ngày có người em trai sẵn sàng bỏ công việc, nhà cửa ở Lâm Đồng lên chăm sóc Thương Tín khiến cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên có một hạn chế là việc thăm nom Thương Tín không còn thoải mái như trước.

Dù vậy, anh hoàn toàn cảm thông với sự hạn chế của gia đình vì điều này tốt cho sức khoẻ của Thương Tín. Mỗi khi đến Phan Rang, anh đều hỏi ý kiến người thân, đồng ý thì mới gặp nói chuyện với Thương Tín. Mỗi khi gặp, anh cũng an ủi nam diễn viên Biệt động Sài Gòn, đợi khoẻ lại nhất định sẽ đưa lên TP HCM chơi để ông yên tâm, không đòi đi theo như trước.

Ngoài việc "hễ gặp Tô Hiếu là đòi đi theo", anh Hiệp còn kể lý do phải quản lý chặt Thương Tín là bởi, lúc chưa có người chăm sóc, anh Tín thường đi lang thang khắp nơi, hình ảnh của anh bị quay chụp lại đưa lên mạng xã hội. Nhiều người vào viết bài, để lại bình luận bỉ bôi khiến gia đình rất buồn phiền, xót xa. Cũng có không ít nhà báo mong muốn đến gặp gia đình để phỏng vấn nhưng anh Hiệp đều từ chối, vì anh Thương Tín từng là một tài tử điện ảnh, gia đình không muốn anh xuất hiện với hình ảnh tiều tuỵ, gợi sự thương hại của mọi người.

Diễn viên Thương Tín lúc còn đồng hành cùng nhạc sĩ Tô Hiếu khi ông chưa bị ngã.

Nói về chuyện nếu Thương Tín cứ muốn anh cưu mang thì anh có thực hiện? Nhạc sĩ Tô Hiếu nói, anh không e ngại chuyện bỏ thời gian, kinh phí để cưu mang Thương Tín nhưng nếu đưa lên lúc này sẽ có nhiều trở ngại. Do tính chất công việc nên anh thường xuyên phải đi công tác, việc chăm sóc Thương Tín phải thuê người giúp việc. Nhưng anh từng phải thay đổi người giúp việc liên tục vì chỉ vài ngày là người giúp việc lại than không thể nào chăm sóc nổi anh Tín.

Hỏi nhạc sĩ Tô Hiếu, giờ Thương Tín sống nhờ vào sự chăm sóc, nuôi dưỡng của người thân thì gia đình có nhờ vào các mạnh thường quân? Anh cho biết: "Mặc dù Thương Tín bị rất nhiều khán giả tẩy chay, nói 'lúc trẻ sống sa đoạ thì giờ ráng chịu' nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến anh, sẵn sàng giúp đỡ.

Tôi thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại hỏi han về anh Tín, thậm chí còn muốn tặng một số tiền để anh trang trải cuộc sống. Theo tôi được biết thì gia đình anh Tín rất tự trọng, không muốn dính dáng đến tiền nong nên mọi sự ủng hộ của mạnh thường quân đều gửi vào số tài khoản riêng của anh và họ không đụng đến số tiền đó. Chi phí chữa bệnh, chăm sóc hàng ngày hiện nay đều được người thân bỏ ra, còn số tiền ủng hộ kia là để dành nếu chẳng may anh Tín gặp bất trắc mới dùng đến".