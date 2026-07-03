Thủy Tiên gây chú ý với thực đơn chay biến tấu từ Á sang Âu

Thực đơn của nữ ca sĩ không gói gọn trong các món chay truyền thống mà được biến tấu đa dạng từ phong cách Á đến Âu, vừa đẹp mắt, vừa cân bằng dinh dưỡng.

Trên trang cá nhân, bà xã cựu cầu thủ Công Vinh thường xuyên chia sẻ những bữa ăn do chính mình chuẩn bị. Dù nguyên liệu đều là thực vật, mỗi món ăn đều mang màu sắc riêng, kết hợp hài hòa giữa rau củ, ngũ cốc, đậu phụ, các loại hạt và gia vị để tạo nên hương vị hấp dẫn.

Chuyển sang ăn chay vì cơ thể "không còn hợp" với thịt cá

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, cô quyết định ăn chay trường khi nhận thấy cơ thể ngày càng không chịu được mùi tanh của thịt và hải sản. Thay vì ép bản thân duy trì chế độ ăn cũ, nữ ca sĩ lựa chọn lắng nghe cơ thể và chuyển sang những thực phẩm phù hợp hơn.

Ban đầu, cô cũng từng lo lắng việc cắt hoàn toàn thực phẩm động vật có thể khiến cơ thể thiếu chất, tóc rụng nhiều hơn, móng tay yếu hay làn da xuống sắc. Tuy nhiên, sau một thời gian duy trì chế độ ăn hợp lý, kết quả lại vượt ngoài mong đợi.

Thủy Tiên cho biết cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, tinh thần thoải mái và suy nghĩ cũng trở nên đơn giản, tích cực hơn trước. Đây cũng là lý do khiến nữ ca sĩ kiên trì theo đuổi lối sống này suốt hơn một năm qua.

Bữa ăn chay đa sắc màu, kết hợp tinh tế giữa ẩm thực Á và Âu

Điểm khiến nhiều người yêu thích thực đơn của Thủy Tiên là sự phong phú trong cách chế biến. Thay vì lặp đi lặp lại vài món quen thuộc, cô thường xuyên thay đổi thực đơn để mỗi bữa ăn đều mang đến cảm giác mới mẻ.

Có những ngày, nữ ca sĩ chuẩn bị bữa sáng theo phong cách phương Tây với bánh mì nướng ăn cùng sốt kem nấm, rau chân vịt và phô mai. Dù là món chay nhưng cách kết hợp nguyên liệu tạo cảm giác béo ngậy vừa phải, vẫn giữ được sự thanh nhẹ.

Không chỉ sử dụng bánh mì mua sẵn, Thủy Tiên còn dành thời gian tự làm bánh tại nhà. Những ổ bánh mới nướng được ăn kèm cà ri chay hoặc các loại rau củ hầm tạo nên bữa ăn vừa đủ năng lượng vừa giàu chất xơ.

Có hôm, cô biến tấu bánh mì thành món sandwich với nhân rau chân vịt, phô mai, thêm dầu ô liu và giấm balsamic để tăng hương vị. Cách kết hợp này vừa mang phong cách Địa Trung Hải, vừa giúp bữa ăn trở nên cân bằng hơn.

Mì gạo trộn nhiều rau củ – món "ruột" vừa ngon vừa đủ chất

Bên cạnh các món kiểu Âu, Thủy Tiên cũng rất yêu thích những món ăn mang hương vị châu Á.

Một trong những món thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của cô là mì gạo trộn cùng nhiều loại rau củ như giá đỗ, súp lơ, đậu bắp, đậu hũ và kim chi.

Điểm đặc biệt nằm ở phần nước sốt do nữ ca sĩ tự pha từ những nguyên liệu rất quen thuộc như đường, giấm, xì dầu, tương ớt ngọt, tương cà, sa tế và dầu mè.

Chính sự kết hợp giữa vị chua, ngọt, cay nhẹ và hương thơm của dầu mè giúp món mì trở nên đậm đà mà không cần sử dụng nhiều gia vị phức tạp.

Cháo, bánh ướt và những bữa ăn giản dị khi bận rộn

Không phải lúc nào Thủy Tiên cũng dành nhiều thời gian nấu nướng. Những ngày lịch trình dày đặc hoặc đơn giản là muốn ăn nhẹ nhàng, cô ưu tiên các món chế biến nhanh nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Cháo đậu đỏ nấu cùng nước cốt dừa là một trong những món được nữ ca sĩ yêu thích. Món ăn được dùng kèm củ cải muối mặn, củ cải chua ngọt, rong biển và phô mai hun khói xé sợi, tạo nên sự hòa quyện thú vị giữa nhiều hương vị khác nhau.

Ngoài ra, bánh ướt ăn cùng đậu hũ kho, đậu hũ chiên hay bát cháo trắng với củ cải muối cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn hằng ngày.

Đây đều là những món ăn quen thuộc, dễ chế biến nhưng vẫn mang lại cảm giác ngon miệng và phù hợp với người theo chế độ ăn thanh đạm.

Ăn chay vẫn cần cân bằng dinh dưỡng

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, chế độ ăn chay có thể mang lại nhiều lợi ích như tăng lượng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính nếu được xây dựng hợp lý.

Tuy nhiên, người ăn chay trường cũng cần đặc biệt chú ý bổ sung đầy đủ protein từ đậu nành, các loại đậu, hạt, nấm và ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, nên quan tâm đến các vi chất dễ thiếu như vitamin B12, sắt, kẽm, canxi, vitamin D và omega-3.

Việc thay đổi thực đơn thường xuyên như cách Thủy Tiên đang áp dụng cũng là một giải pháp giúp bữa ăn đa dạng nguồn dinh dưỡng, hạn chế nguy cơ thiếu chất trong thời gian dài.

Có thể thấy, thực đơn chay của Thủy Tiên không cầu kỳ nguyên liệu đắt tiền nhưng lại ghi điểm nhờ sự sáng tạo và cân bằng. Từ những món bánh mì kiểu Âu, mì gạo trộn đậm vị châu Á đến bát cháo giản dị, tất cả đều cho thấy ăn chay hoàn toàn có thể phong phú, ngon miệng và đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng nếu biết cách kết hợp thực phẩm hợp lý.