Tiểu thương bật mí nguồn gốc của một loại xoài giá rẻ, hạt mỏng dính đang bán đầy chợ Việt hàng về tới đâu hết tới đó
GĐXH - Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn ngọt và đặc biệt là phần hạt mỏng dính, giá cả phải chăng nên nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
Thời gian gần đây, trên thị trường bên cạnh xoài cát chu, keo, tứ quý,…còn bày bán nhiều xoài hạt lép (hay còn gọi là xoài đeo, xoài mút). Giống xoài này có hình dạng hơi thuôn dài, cong ở phần đuôi và thường có vỏ màu xanh đậm. Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn và vị ngọt xen một chút chua thanh vừa ăn nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện tại, giá loại xoài này đang được rao bán trên thị trường dao động từ 10.000 - 30.000 đồng/kg.
Xoài hạt lép đang bán tràn ngập thị trường được nhiều tiểu thương giới thiệu có vị ngọt, thơm ngon, giòn và điểm khác biệt là hạt lép, dày thịt, ít xơ. Mặc dù tiêu thụ thường xuyên nhưng phần lớn người mua hàng không biết nguồn gốc chính xác của xoài hạt lép từ đâu. Bên cạnh đó, với giá bán tương đối rẻ, nhiều người tiêu dùng tỏ ra hoài nghi về nguồn gốc của loại quả này liệu có phải thực sự là hàng của Việt Nam.
"Tôi thấy người bán giới thiệu có xoài hạt lép ngon nên cũng mua ăn thử và đúng là hương vị của nó không chê vào đâu được. Khi hỏi xoài này nhập từ đâu thì chủ cửa hàng hoa quả nói là đưa từ trong Nam nên tôi cũng không thắc mắc nhiều. Tôi biết Việt Nam của chúng ta trồng được rất nhiều giống xoài ngon nên tôi hoàn toàn tin tưởng", chị Thu Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.
Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, xoài hạt lép đang là một trong những mặt hàng 'hút khách' vì vừa ngon mà giá cả lại phải chăng. Nhiều người bán khẳng định chắc nịch, xoài hạt lép là hàng Việt Nam nên ăn đảm bảo, không sợ có chất bảo quản, người mua hoàn toàn yên tâm.
"Xoài hạt lép là giống xoài nổi tiếng ở An Giang, và được trồng nhiều ở một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, đây là hàng Việt Nam 100%. Do đang vào mùa nên loại quả này được bày bán tràn ngập thị trường, giá cả lại phải chăng. Nhiều năm trở lại đây, loại quả này nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
Hiện tại, xoài hạt lép đang là một trong những mặt hàng hoa quả bán chạy nhất vì vừa ngon vừa rẻ. Xoài hạt lép được mệnh danh là "vua" của các loại xoài xanh vì độ giòn không một loại nào sánh bằng. Đây là kết quả nghiên cứu từ giống xoài tượng trái to, được biến đổi cho nhỏ lại, đem đến lượng thịt dày, hạt lép hay thậm chí không có hạt. Khi chín, xoài mang một mùi thơm đặc trưng, vị ngọt lịm và đặc biệt nhất là không có xơ", chị Nguyễn Vân (tiểu thương chợ Đồng Xa, Hà Nội) cho hay.
Trước đó, vào tháng 2/2024, lô hàng 13 tấn xoài hạt lép đầu tiên từ Chợ Mới, An Giang đã được xuất khẩu sang Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến mới cho nông sản đặc sản miền Tây. Sản phẩm nổi bật với ưu điểm hạt siêu mỏng, nhiều thịt, được tiêu chuẩn hóa theo mã số vùng trồng, hứa hẹn tiềm năng lớn tại thị trường khó tính này. Việc xuất khẩu thành công lô hàng này mở ra cơ hội cho các giống trái cây đặc sản của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế cao cấp.
Xoài hạt lép có hương vị thơm ngon, giòn ngọt và đặc biệt là phần hạt mỏng dính, giá cả phải chăng nên nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
