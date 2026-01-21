Loại quả trước đây chỉ 'nhà giàu' mới dám ăn giờ bán đầy vỉa hè giá rẻ khó tin

Dâu tây từ lâu nay được biết là một thức quả "nhà giàu", có giá tương đối đắt đỏ, tuy nhiên nhiều năm trở lại đây loại quả này lại được trồng nhiều tại Việt Nam và xuất hiện tràn ngập thị trường với mức giá tương đối "mềm".

Nhiều tiểu thương cho biết, dâu tây hiện đang là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Dâu tây Việt Nam có hương vị thơm ngon, đỏ mọng bắt mắt, chua ngọt vừa phải và không bị nhạt như dâu Trung Quốc nên rất được lòng người tiêu dùng.

Dâu tây được bày bán tràn ngập thị trường với mức giá tương đối rẻ.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại nhiều cửa hàng bán hoa quả, chợ dân sinh và chợ mạng đang rao bán rất nhiều mặt hàng dâu tây Mộc Châu (Sơn La) với đủ các kích thước khác nhau. Dâu tây hiện đang có mức giá dao động từ 60.000 – 200.000 đồng/kg (tùy kích thước và chất lượng).

Lý giải về giá của dâu tây rẻ bất ngờ, nhiều người bán hàng chia sẻ, dâu tây Mộc Châu đang vào chính vụ, quả chín rộ, đỏ mọng và ngày càng có nhiều đơn vị cung cấp hàng ra thị trường nên giá rẻ nhiều so với trước đây.

Không chỉ tại thị trường truyền thống mà ở cả "chợ mạng" dâu tây cũng được rao bán la liệt.

"Hiện tại, dâu tây đang bán với các mức giá như: Hàng dâu cỡ nhỏ nhất là mini có giá khoảng 60.000 đồng/kg; Dâu bi 80.000 đồng/kg; Hàng nhỡ 100.000 đồng/kg; Loại to 130.000 đồng/kg và dâu VIP khoảng 160.000 đồng/kg.

Thời tiết ấm, nắng ráo dâu sẽ chín rộ và vì vậy giá cũng rẻ hơn, còn nếu thời tiết lạnh, mưa dâu sẽ chín chậm, hàng cũng không đẹp. Mỗi ngày giá nhập dâu tây sẽ khác nhau, càng ngày càng rẻ, nếu tiểu thương nhập được hàng giá rẻ thì cũng sẽ bán giá phải chăng cho người tiêu dùng", chị Thanh Nhàn (tiểu thương tại chợ Long Biên, Hà Nội) cho hay.

Theo các tiểu thương, càng vào chính vụ giá dâu tây càng rẻ.

Cách đây khoảng 1 tháng, giá dâu tây Mộc Châu đầu mùa được rao bán lên tới 500.000 đồng/kg. Tuy nhiên, càng vào chính vụ giá của mặt hàng này càng ngày càng rẻ khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi "giật mình".

Có nhiều kích thước dâu tây để người tiêu dùng lựa chọn và quả càng to, đẹp giá càng cao.

"Trước đây, dâu tây được coi như một loại quả "nhà giàu", đắt đỏ và khó mua nhưng nhiều năm nay, dâu tây được bán tràn ngập thị trường, đi đâu cũng thấy bán la liệt, chỉ khoảng vài chục nghìn/kg, thậm chí rẻ hơn cả rau.

Chất lượng dâu tây của Việt Nam không thua kém gì dâu nhập khẩu, thơm ngon, vị ngọt, chua hài hòa, quả chín mọng, đỏ chót rất bắt mắt. Gia đình tôi ai cũng thích ăn dâu, cứ đến mùa là tôi mua, đặt hàng liên tục vừa để chiêu đãi gia đình, vừa để chế biến các món bánh, mứt, rất tiện lợi. Tính ra 1kg dâu còn chưa đến 50.000 đồng, so với những loại quả khác thì ăn dâu tây là một lựa chọn khá hợp lý", chị Lê Uyên (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Dâu tây đang được bày bán tràn ngập thị trường với mức giá khiến nhiều người tiêu dùng "giật mình".