Một loại cam Trung Quốc đổ bộ chợ Việt giá rẻ bèo, được người tiêu dùng ưa chuộng

Những ngày gần đây, ghi nhận tại thị trường hoa quả, ngoài các loại trái cây Việt quen thuộc được bày bán như: Cam canh, cam sành, táo, bưởi, roi đường,…thì một loại cam đường của Trung Quốc có tên Ôn Châu cũng góp mặt và nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Nhiều loại hoa quả được bày bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, cam Ôn Châu (hay còn gọi là cam đường, quýt Ôn Châu) là loại cam vỏ mỏng, dễ bóc, không hạt (hoặc ít hạt), tép mọng nước, vị ngọt đậm, thơm mát, rất được ưa chuộng, có nguồn gốc từ Ôn Châu, Trung Quốc và được bán phổ biến ở Việt Nam. Loại cam này giàu vitamin C, chất xơ, tốt cho sức khỏe, có thể ăn trực tiếp hoặc ép nước. Hiện tại cam Ôn Châu đang được rao bán trên thị trường truyền thống và online với mức giá dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại).

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, giá cam Ôn Châu tương đối "mềm" so với các loại hoa quả khác.

"Thời điểm cuối năm cũng là lúc cam Ôn Châu vào mùa và bắt đầu có hàng bán trên thị trường. Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của loại cam này, bởi hương vị thơm ngon, ngọt đậm, loại cam này vỏ mỏng dễ bóc, múi cam mọng nước, ăn ngọt lịm, không hề có vị chua, dùng để ăn trực tiếp hay vắt nước đều rất ngon, vì vậy mà cam Ôn Châu chiếm được cảm tình của khách hàng.

Nhiều người biết đây là loại quả của Trung Quốc nhưng vẫn mua với số lượng lớn, thậm chí khi xuất hiện cam Ôn Châu là cam Việt bán chậm hơn hẳn. Giá của cam Ôn Châu cũng tương đối "hấp dẫn" với đại đa số người tiêu dùng, nếu mua cả rành 9 - 10kg sẽ chỉ khoảng hơn chục nghìn đồng/kg", chị Thanh Ngân (tiểu thương tại chợ đầu mối Minh Khai, Hà Nội) cho hay.

Cam Ôn Châu được nhiều người tiêu dùng đánh giá có hương vị thơm ngon, ngọt đậm, dễ bóc vỏ.

Cam Ôn Châu nhận được sự yêu thích của nhiều người tiêu dùng bởi không chỉ bởi có vị ngọt lịm mà còn có giá cả phải chăng. "Cam Ôn Châu có vẻ ngoài vàng ươm, bắt mắt thì khi ăn lại có vị thơm, ngọt đậm rất đặc trưng nên gia đình tôi ai cũng thích. Giữa các loại cam đang được bày bán trên thị trường thì tôi vẫn ưu tiên chọn cam Ôn Châu, vừa dễ ăn mà vắt nước cũng ngon. Mỗi lần mua tôi phải lấy vài kg để về ăn dần, đợt nào mà gặp mối bán rẻ tôi có thể mua đến chục kg", chị Nga (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Cam Ôn Châu được bày bán nhiều tại thị trường Việt Nam.