Tiểu thuyết 'Gia đình có bốn chị em gái' giải thiêng quy luật 'tứ nữ bất bần'

2 tuần trước

Ngoài "Lật mặt 7" và "Ma da", loạt phim Việt được chiếu tại Hàn Quốc trong khuôn khổ Liên hoan phim Busan lần thứ 29 là "The Lake" (đạo diễn Trần Hữu Tấn), "The Corpse" (đạo diễn Nhất Trung), "The Blindfolded Soul" (đạo diễn Trần Hàm).