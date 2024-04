Tìm được cha và quê nội sau 35 năm nhờ dữ liệu quốc gia về dân cư

Qua dữ liệu quốc gia về dân cư, một người dân ở Đà Nẵng đã tìm được gia đình bên nội sau 35 năm xa cách.

Công an phường Hoài Đức qua dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác quản lý địa bàn đã tìm được gia đình bên nội cho chị V. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6/4, trao đổi với PV, ông Lữ Đình Khoa - Trưởng Công an phường Hoài Đức ( thị xã Hoài Nhơn , Bình Định) cho hay, qua dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác quản lý địa bàn, công an phường đã tìm được và kết nối cho chị N.T.H.V gặp lại gia đình bên nội sau 35 năm.

Theo đó, ngày 15/3, chị N.T.H.V (SN 1989, đang sinh sống ở Đà Nẵng ), có nhắn tin trên trang fan page ANTT phường Hoài Đức để nhờ tìm cha và gia đình bên nội của mình.

Theo chị Vân cung cấp, năm 1989 cha chị người Bình Định đi làm mía đường ở Quảng Ngãi, gặp mẹ chị và sinh ra chị, sau đó cha về quê và bặt vô âm tín. Chị cũng chỉ biết cha tên là N.X.M người xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (nay là phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn).

Lâu nay, bản thân chị đau đáu trong lòng với mong muốn tìm cha ruột cũng như tìm về cội nguồn của mình.

Theo đó, khi nhận được thông tin của chị V., Công an phường Hoài Đức đã tiến hành trao đổi thông tin và tra cứu trên hệ thống dữ liệu dân cư , xác định trên địa bàn có hơn 10 trường hợp tên N.X.M tầm tuổi 63.

Công an phường sàng lọc thông tin cho trùng khớp và xuống từng khu phố để nắm bắt thông tin. Kết quả xác định ông N.X.M ở khu phố Diễn Khánh, phường Hoài Đức có thông tin trùng khớp với người cha của chị V. cần tìm.

Theo Trưởng Công an phường Hoài Đức, lúc đầu chị V. băn khoăn việc sự xuất hiện đột ngột của chị có làm đảo lộn cuộc sống của gia đình cha mình hay không. Do vậy sau khi xác định được cơ bản thông tin, Công an phường cũng thận trọng xuống hỏi thăm hàng xóm, biết được ông M. đã mất và những người thân trong gia đình ông luôn có nguyện vọng đi tìm con gái của ông. Cũng như sinh thời ông M. luôn có nguyện vọng đi tìm con nhưng do cuộc sống còn nhiều khó khăn, chưa thực hiện được.

“Mới đầu, chúng tôi cũng chưa thông báo cho chị V. là ông M. đã mất, chờ chị vào tới nơi rồi xác định thêm một số thông tin chính xác lúc đó mới thông báo việc này”, ông Khoa nói đồng thời chia sẻ thời điểm gặp lại gia đình 2 bên đều xúc động và gửi lời cảm ơn đến cơ quan công an.

Theo Trương Định (Tiền Phong)