Tin sáng 25/9: Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to do ảnh hưởng của bão Ragasa; thực hư chuyện phân hạng phụ huynh kim cương - vàng - bạc - đồng

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão Ragasa

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng 4h sáng 25/9, bão Ragasa (bão số 9) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía Đông, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12; sau đó tiếp tục suy yếu. Đến 16h cùng ngày, bão đi vào đất liền tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm 24-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sóng cao 2-4m; vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 3-4m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ trưa nay lượng mưa sẽ tăng dần ở các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm.

Nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi.

Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Xả thải trái phép xuống sông Tô Lịch, 3 đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng liên quan đến vụ việc tại cơ quan công an.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị chức năng vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ xả trộm gần 50m³ chất thải xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm nghiêm trọng và bức xúc trong dư luận.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 5/9/2025, tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 584 đường Láng (phường Láng, Hà Nội), Ban quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện vệt chất thải nghi là phân bể phốt được xả trực tiếp vào hố ga, rồi chảy thẳng xuống sông.

Ước tính, khối lượng chất thải lên tới khoảng 50m³, gây mùi hôi thối nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn.

Đặc biệt, việc xả thải trái phép còn gây hư hại hạ tầng dự án khi làm tụt đường ống thoát nước. Sự việc nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn đi ngược lại chủ trương quyết liệt của thành phố Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch.

Tiếp nhận tin báo, Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) đã vào cuộc. Qua quá trình khẩn trương xác minh, rà soát, cơ quan công an xác định chiếc xe bồn trắng biển kiểm soát 30L-573.96 bị camera an ninh ghi lại thuộc Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội đã có hành vi xả thải trái phép ra sông Tô Lịch thông qua hệ thống hố ga.

Đây là công ty do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo (SN 1982) và Chu Thị Vang (SN 1983) thành lập từ năm 2018.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận công ty của vợ chồng Đạo không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Do vậy, sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở đến các địa điểm không đúng quy định để đổ thải.

Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lần đầu người dân được đi xe máy qua cầu Phong Châu mới

Xe máy, người đi bộ được phép lưu thông qua cầu Phong Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Chia sẻ trên VietNamNet, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến (Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh) cho biết, do lũ từ thượng nguồn sông Hồng đổ về khiến dòng chảy xiết, không đảm bảo an toàn, Lữ đoàn 249 đã dừng hoạt động cầu phao từ 16h ngày 24/9.

Theo Đại tá Chiến, cán bộ Lữ đoàn 249 sẽ theo dõi thời tiết, khí hậu thủy văn, khi đủ điều kiện an toàn sẽ nối lại cầu hoặc bảo đảm phà quân sự và có thông báo sớm nhất.

Chỉ huy công trường cầu Phong Châu mới cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các phương tiện xe đạp, xe máy được phép đi qua cầu cùng với người đi bộ. Tổng quãng đường di chuyển trên cầu dài khoảng 650m.

Dự kiến, cầu Phong Châu sẽ khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 28/9 tới đây.

Thực hư chuyện phân hạng phụ huynh kim cương - vàng - bạc - đồng

Số tiền ủng hộ tương ứng với các mức vinh danh cùng các quyền lợi. Ảnh: Chụp màn hình

Theo TTO, tối 23/9, mạng xã hội xôn xao kế hoạch vinh danh hội cha mẹ học sinh kim cương - vàng - bạc - đồng năm học 2025 - 2026 tùy theo mức tiền ủng hộ, được cho là của Hội cha mẹ học sinh Trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên).

Kế hoạch nêu rõ cha mẹ học sinh ủng hộ từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được vinh danh mức kim cương, cùng quyền lợi được vinh danh trong lễ khai giảng và tổng kết, ghi tên trong bảng vàng tri ân tại trường.

Ngoài ra còn được tặng giấy khen và kỷ niệm chương, được tham gia các sự kiện đặc biệt của trường...

Cha mẹ học sinh ủng hộ từ 11 - 19 triệu đồng được vinh danh mức vàng, kèm giấy khen và thư cảm ơn, vinh danh trong lễ tổng kết, ghi tên trong bảng vàng tri ân tại trường.

Các mức bạc và đồng lần lượt là 6 - 10 triệu đồng và 3 - 5 triệu đồng, kèm theo các quyền lợi, ghi nhận đi kèm.

Theo kế hoạch, số tiền nhận ủng hộ sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ học tập, sử dụng cho các phong trào - ngoại khóa; cơ sở vật chất - môi trường; hoạt động cộng đồng - thiện nguyện.

Ông Nghiêm Đức Văn – Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên) khẳng định nhà trường không làm kế hoạch vinh danh hội cha mẹ học sinh như đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Văn cho biết thêm, năm nay kỷ niệm 60 năm thành lập trường, nhà trường đã có thư ngỏ kêu gọi sự ủng hộ kinh phí công khai, không có hạng mức vinh danh.

Bà Lưu Phương Anh - Phó hiệu trưởng nhà trường cho rằng thông tin lan truyền trên mạng có thể do cắt ghép, không đúng sự thật.

Chương trình bồi dưỡng dự bị đại học áp dụng từ năm học 2025-2026

Chương trình bồi dưỡng dự bị ĐH dành cho học sinh dân tộc vừa được ban hành. Ảnh: Dương Linh

Theo Báo Hà Nội Mới, từ năm học 2025-2026, chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học, chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học mới sẽ được áp dụng theo Thông tư số 20/2025/TT-BGDĐT.

Việc ban hành Thông tư nhằm đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng học sinh dân tộc đã tốt nghiệp trung học phổ thông có đủ năng lực, phẩm chất các môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Học sinh dự bị đại học được bồi dưỡng kiến thức văn hóa ba môn theo tổ hợp môn đã sử dụng để xét tuyển vào trường dự bị đại học (môn 1, môn 2, môn 3 bao gồm các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ) và môn tiếng Anh, môn Tin học (trong đó, môn Tin học được đưa thành môn bồi dưỡng kiến thức văn hóa).

Thông tư quy định, đối với tổ hợp môn có đồng thời môn Toán và môn Ngữ văn, thời gian học môn Toán là 8 tiết/tuần, thời gian học môn Ngữ văn là 7 tiết/tuần.

Thời gian bồi dưỡng dự bị đại học là 1 năm học. Hiệu trưởng trường dự bị đại học quyết định kế hoạch năm học bảo đảm đủ 28 tuần thực học, thời gian còn lại để tổ chức ôn tập, thi cuối khóa và các hoạt động khác.

Chương trình có cấu trúc linh hoạt với khoảng 70% nội dung và thời lượng bắt buộc; 30% nội dung và thời lượng do nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và nội dung học tập cho học sinh phù hợp với nhu cầu học sinh và điều kiện của nhà trường.