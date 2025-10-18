Tin sáng 18/10: Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, vào Biển Đông khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, vào Biển Đông khi không khí lạnh tràn về

Theo VTC, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Khoảng 13h hôm nay, ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, khả năng mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Từ đêm nay, ngày 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20-25/10, thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết đơn vị đã gửi tờ trình đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án 'Đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội'.

Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư hơn 264 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026. Đây là công trình giao thông cấp IV do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, Ban Duy tu là đại diện chủ đầu tư.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa đề xuất lắp đặt hệ thống cân tải trọng tự động tại bốn vị trí trọng điểm, tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm xây dựng và lắp đặt bốn trạm cân kiểm soát tải trọng tự động tại các vị trí: khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long và các nhánh lên xuống đường dẫn cầu (Đông Anh); nút giao Nguyễn Khoái - Lĩnh Nam (Hoàng Mai); Km 41+00, quốc lộ 32 và Km 4+800, quốc lộ 21 (Sơn Tây).

Hệ thống gồm cân động, camera giám sát, phần mềm xử lý dữ liệu và nhận diện biển số tự động, máy chủ lưu trữ, cùng hệ thống điện, truyền dữ liệu, chống sét, biển báo và tủ kỹ thuật vận hành.

Ban Duy tu cho biết đang rà soát đơn giá, định mức để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đồng thời phối hợp nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông an toàn tại các vị trí lắp đặt. Đơn vị cũng lập phương án thi công hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt người dân, đồng thời khảo sát chất lượng mặt đường hiện trạng để chọn giải pháp kết cấu phù hợp.

Lần đầu tiên cấp cứu đột quỵ thành công ngay tại Côn Đảo

Ngày 17/10, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ. Đây được xem là ca cấp cứu và điều trị đột quỵ thành công đầu tiên tại đặc khu này.

Trước đó, T.V.K (34 tuổi) đau âm ỉ vùng thái dương phải. Đến 7 giờ 30 ngày 17.10, anh K. đột ngột ngã, yếu tay chân trái, méo miệng và được đưa đến Khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ bán cầu phải giờ thứ nhất, bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Minh Triết, chuyên khoa nội thần kinh (Bệnh viện Nhân dân 115) đang luân phiên tại đặc khu Côn Đảo, chỉ định chụp CT-scanner sọ não.

Trong lúc chờ kết quả, bệnh nhân diễn tiến nặng hơn: liệt mặt trung ương trái rõ, nói đớ, sức cơ tay trái 1/5, chân trái 3/5, mất cảm giác nửa người trái. Thang điểm đánh giá mức độ nặng (NIHSS) tăng từ 2 lên 12.

Bác sĩ Huỳnh Minh Triết (Bệnh viện Nhân dân 115 đang luân phiên tại đặc khu Côn Đảo) đánh giá bệnh nhân sau sử dụng thuốc tiêu sợi huyết điều trị đột quỵ. ẢNH: SYT

Lúc 8 giờ 30, kết quả CT-scanner được gửi khẩn qua hệ thống PACS về Bệnh viện Nhân dân 115 để hội chẩn. Các chuyên gia thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải giờ thứ nhất, NIHSS 12 điểm, có chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch (rTPA). Đây là thuốc mà trước đó đã được Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ cho Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Ngay khi truyền thuốc, bệnh nhân cải thiện rõ: tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ tay trái 3/5, chân trái 4/5, NIHSS giảm từ 12 xuống 6. Sau truyền, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn: liệt nhẹ tay chân trái, sức cơ 5/5, NIHSS còn 1 điểm.

"Ca điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch thành công là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống hội chẩn từ xa và phối hợp chuyên môn giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và đội ngũ bác sĩ luân phiên đợt 2. Nhờ vậy, bệnh nhân tại đảo xa được tiếp cận điều trị đột quỵ trong "giờ vàng", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM chia sẻ.

Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) và đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang có phương án thành lập trung tâm đột quỵ, đảm bảo bệnh nhân ở đảo xa khi không may bị đột quỵ thì sẽ được cứu tại chỗ.

Tạm giữ hình sự hai quản trị viên trang 'Beat 36 Thanh Hóa'

Theo VietnamNet, ngày 17/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (SN 1992, trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 11/10, một thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh việc chủ xe ô tô mang biển kiểm soát 36A-34.xxx yêu cầu đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe.

Đối tượng Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Từ nguồn clip này, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh, là quản trị viên các Fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa", đã không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải bài viết cho rằng chủ xe ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe nhằm chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Khi chủ xe phản hồi cho rằng thông tin đăng tải là sai sự thật, Khánh còn có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự và uy tín của người này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã đăng tải các bài viết trên nhằm lợi dụng vụ việc đang được dư luận quan tâm để tăng tương tác, qua đó nâng giá trị Fanpage khi nhận bài quảng cáo.

Xét thấy hành vi đăng tải thông tin sai sự thật đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan và danh dự của người dân Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Công an vào cuộc vụ 2 học sinh lớp 10 đánh nhau tại Nghệ An

VOV cho biết, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra giữa 2 học sinh tại lớp học.

Trong clip, một nam sinh mặc áo đen, sau khi quật ngã nữ sinh, một tay túm tóc, tay còn lại liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh rồi dí mặt nữ sinh xuống ghế. Sau khi 2 bên giằng co, nam sinh tiếp tục túm tóc kéo nữ sinh dọc hành lang lớp học.

Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, không can ngăn mà hò hét cổ vũ. Nam sinh áo đen giữ chặt tay nữ sinh, gọi các bạn tới dùng điện thoại quay rõ mặt nữ sinh...

Nhiều nam sinh hò hét cổ vũ nam sinh và nữ sinh đánh nhau. Ảnh: Cắt từ video

Ngày 17/10, ông Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức, Nghệ An xác nhận, vụ việc xảy ra tại trường vào sáng ngày 15/10, trong giờ giải lao. 2 học sinh đánh nhau trong clip là Nguyễn Văn Gia B., lớp 10H1, học nghề Công nghệ ô tô K19 và Nguyễn Thái Lâm N., lớp 10H2, học nghề Tin học K19 đều là học sinh của trường.

Trường cũng đã làm báo cáo vụ việc gửi Sở GD&ĐT, Công an phường Trường Vinh và các cơ quan liên quan. Theo xác minh ban đầu thì nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đã có từ lâu, khi các em còn chưa nhập trường.

Qua kiểm tra điện thoại thấy các em có nhắn tin chửi nhau. Sau vụ việc, trường đã cho 2 em trực tiếp đánh nhau nghỉ học đến hết tuần này để các em ổn định tinh thần, tránh những áp lực phát sinh và giao cho gia đình kiểm soát chờ cơ quan chức năng làm việc", ông Tuấn cho biết thêm.

Để con gái trèo lên nóc ô tô đang chạy, nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Cũng theo Báo Tuổi trẻ, ngày 17-10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội cho biết đơn vị địa bàn đã lập biên bản xử phạt tài xế ô tô để người ngồi trên nóc xe. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy đơn vị này đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 xác minh, xử lý vụ việc.

Theo cảnh sát, người lái ô tô con biển số 303-743.XX trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là chị Đ.N.L. (sinh năm 1979, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội). Tại cơ quan công an, chị L. thừa nhận hồi 17h14 ngày 16-10, chị lái ô tô trên đường Hoàng Minh Thảo (Hà Nội).

Nữ tài xế làm việc với cảnh sát giao thông. Ảnh: D.T.

Do sơ suất để cửa sổ trời mở, con gái chị đã trèo lên nóc xe khi đang di chuyển. Ngay sau khi phát hiện, chị đã yêu cầu con gái ngồi xuống và đóng cửa sổ trời lại.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Đ.N.L. về hành vi "Chở người trên nóc xe". Theo Nghị định 168, chị L. sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội khuyến cáo việc để người ngồi hoặc đứng trên nóc khi xe đang chạy là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra tai nạn.