Thủ tướng trực tiếp thăm vùng lũ Đắk Lắk, chỉ đạo khẩn trương ổn định đời sống nhân dân

Trước khi di chuyển vào xã Hòa Thịnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hoà. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Hòa Thịnh là một trong những xã chịu thiệt hại nặng nhất tại Đắk Lắk và Nam Trung Bộ; riêng thôn Phú Hữu ngập sâu và ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Xã ghi nhận 25 người chết, 67 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Thủ tướng đã trực tiếp tới khu vực bị ngập ở thôn Phú Hữu, nghe báo cáo phương án xây dựng nhà tránh lũ; thăm, động viên các hộ có nhà bị sập; thắp hương tưởng nhớ những người đã mất và chia sẻ mất mát với thân nhân các gia đình.

Sau chương trình thăm hỏi, Thủ tướng và đoàn công tác làm việc trực tuyến với 4 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân vùng thiên tai; đồng thời đã chỉ đạo triển khai khẩn cấp các giải pháp nhằm khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng gặp gỡ, trò chuyện cùng bà con nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm nơi ở, lương thực, thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói, rét hoặc thiếu chỗ ở. Địa phương cần hỗ trợ sửa chữa, xây mới, tái định cư đối với nhà bị sập, hư hỏng nặng, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán; khẩn trương vệ sinh môi trường, khôi phục trường học, bảo đảm công tác khám chữa bệnh, không để phát sinh dịch; sửa chữa hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông và từng bước phục hồi sản xuất, nhất là nông nghiệp.

Từ đầu tháng 11 đến nay, khu vực miền Trung liên tiếp hứng chịu bão số 13 và mưa lớn kéo dài vượt mức lịch sử, gây thiệt hại nặng tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi… Đây là một trong những đợt thiên tai khốc liệt nhất, gây tổn thất lớn về người, tài sản và làm đình trệ sản xuất. Thống kê cho thấy đã có 90 người thiệt mạng, 12 người mất tích; hơn 308 ngôi nhà bị sập, đổ hoặc cuốn trôi; 981 nhà hư hỏng; trên 82.000 ha lúa, hoa màu bị tàn phá; hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; trên 1.100 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Nhiều công trình hạ tầng như trường học, trạm y tế, giao thông, điện, viễn thông… bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 13.200 tỷ đồng. Nhiều tài sản của người dân bị ngập, hư hại chưa thể thống kê đầy đủ.



