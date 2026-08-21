Tin bão mới nhất: Bão số 4 giật cấp 10 trên Vịnh Bắc Bộ, đất liền Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

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Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, chiều tối nay (21/8), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4.

Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Hồi 16 giờ ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3km/h.

Bão số 4 giật cấp 10 đang ở trên vịnh Bắc Bộ. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 16 giờ

ngày 22/8 Bắc, khoảng

3km/h 20,9N-108,5E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Bắc Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 19,0N; 107,0-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) 16 giờ

ngày 23/8 Nam, khoảng

3km/h 20,4N-108,1E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía Đông Bắc Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 19,0N; 107,0-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) 16 giờ

ngày 24/8 Đông Nam, khoảng 3km/h 20,0N-109,0E; trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 18,5N-21.5N; 107,0-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu)

Cảnh báo trong những giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do tác động của bão số 4: Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4

Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 18 giờ ngày 20/8 đến 18 giờ ngày 21/8), khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Ban Hàng Đồi 173,2mm (Phú Thọ); Bản Chắt 131,8mm (Lạng Sơn); Bản Sen 176,1mm (Quảng Ninh); Bảo Sơn 120,6mm (Bắc Ninh); Thiệu Hợp 122,6mm (Thanh Hoá); Nông Trường15 83,4mm (Nghệ An);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong những giờ tới: Khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Thanh Hoá, Nghệ An từ 10-30mm có nơi trên 60mm.

Do mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở các triền đồi núi; nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp.